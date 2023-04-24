Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici

Gün dayanışma günü
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Merdan Yanardağ’ı gözaltına alınmasından önce suçlu ilan etmişlerdi zaten. AKP ve...
Okan Bayülgen’in Kavala’ya yaptığı
“Metamorfoz” dizisi, AİHM kararına rağmen altı yıldır cezaevinde tutulan Osman Kavala’yı hedef alan, onu casus gibi gösteren, hakkında hüküm veren,...
Muhalefeti dizayn etme çabası
Muhalif medya da en az muhalif seçmen kadar derin bir hayal kırıklığı içinde. Gazetecilerin de kimi seçmenler gibi farklı uçlara...
Haber kanallarının reytingleri
Hürriyet ve Milliyet, haber kanalları arasında mayıs ayı birincisinin CNN Türk olduğunu ilan etti. Sabah gazetesi de mayıs ayında beş...
Muhalif medya da yenilenmeli
Umarım iki seçim akşamında muhalif televizyonların ekranlarında sonuçları yorumlamaya çalışan gazeteciler, ekran başına geçip kendilerini seyrederler. Çoğunun o akşamki televizyonculuk performanslarından...
Taraftar gazetecilik ve eleştirinin değeri
“Uzun vadede en hakiki müttefik eleştiridir” diyordu Fatma Barbarosoğlu. Eleştirinin gazetecinin en büyük silahı olduğunu yineleyip duran ve eleştirel gazetecilikten...
AA ve TRT o gün neden kandırdı?
Anlayamadığım, Anadolu Ajansı ve TRT de kandırıldı mı; yoksa medyanın ve kamuoyunun aldatılması operasyonunda bile isteye mi kullanıldılar? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14...
Abartma, yalan, düşmanlaştırma, karartma…
Kuşkusuz yakın geçmişteki seçim dönemlerinde de medyanın siyasi iktidarın propaganda kampanyasının bir parçası haline geldiğini görmüştük. Ama medya eliyle yapılan...
Gazeteci de kutuplaştırırsa
Fatih Selek, Türkiye gazetesindeki yazısında ekranda CHP’ye destek açıklaması yapan gazetecileri eleştiriyor; “Tarafsız gazetecilik’ filan diye bik bik öttüklerinde bunları...
Gazetecilik, ticaret ve devletten hibe
Hande Fırat’ın “Bill Gates bile tarım işine girdi” diyerek kendisini onunla ile aynı kefeye koyması garip. Zira o bir iş...
Gazetecinin mesafesiz hâli
Gazetecilik adına yanlış yaptığını kabul etse üzerinde durmaya gerek kalmazdı. Öyle yapmadı Yeşil Sol Parti’den milletvekili adayı olan Cengiz Çandar....
Ya olmasaydı BirGün?
Patronsuz gazetede çalışmanın kıymetini, patronlu gazetelerde yıllarını geçirenler iyi bilir. Patronun şirketi ve çıkar ilişkileri her haberde, her yazıda karşısına...
“Milyon dolarlık bürokrat” haberinin sorunu
“Milyon dolarlık bürokrat” haberleri, BirGün, Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ, T24 ve Odatv’nin de aralarında bulunduğu birçok yerde yayımlandı. CHP İzmir Milletvekili...
Milletvekili adayı gazetecilere çağrı
Her vatandaş gibi gazetecilerin de milletvekilliğine yönelmeleri doğal. Geçmişte de Falih Rıfkı Atay’dan Çetin Altan’a, Altan Öymen’den Bülent Ecevit’e kadar...
Bedava haber tüketiciliği
Habercilik maliyetli bir iş. Üretilen her haber, röportaj, video ya da karikatürün mesleki bilgi ve birikim gerektirmesinin yanı sıra parasal...
Konuşan kafalar ya da “vekâlet müsamereleri”
Kanal D ve Olay TV’de genel yayın yönetmenliği de yapan yılların gazetecisi Süleyman Sarılar, haber televizyonlarındaki tartışma programlarını...