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Merdan Yanardağ
Boyun eğmeyeceğim
“Gözaltı ve tutuklanma sürecimde dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Gösterilen dayanışma birleşerek birlikte kazanacağımızı bize bir kez daha göstermiştir. Demokrasi,...
  • 30.06.2023 06:00
CHP’de değişim!
Cumhuriyet tarihinin en gerici ve en karanlık koalisyonu olan islamcı faşist ittifakın, ülke yönetimine yeniden elkoyduğu bir döneme girdik. Adil...
  • 25.06.2023 06:00
Seçim ve sonuçların meşruiyeti!
Türkiye’de seçim sonuçlarına ilişkin öyle bir tartışma sürdürülüyor ki, sıkça ifade ettiğim gibi, AKP ve İslamo-faşist blokun kazanamadığı “zafer” ona...
  • 18.06.2023 07:38
Seçim sonuçları üzerine-2
Bütün ülkede koyu bir karamsarlık kol geziyor. Ağır bir yenilgi duygusu toplumun bütün ilerici, demokrat (merkez sol ve sağ), cumhuriyetçi...
  • 11.06.2023 05:53
Seçim sonuçları üzerine
Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasal dönemeçlerinden biri olduğunu sıkça vurguladığımız seçimleri geride bıraktık. Kıran kırana bir mücadele yaşandı ve seçim...
  • 04.06.2023 06:49
Demokrasi eleştirisini güncellemek!
Türkiye, tarihsel öneme sahip olduğu belirtilen –ki öyledir- seçimlerin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor. Bu yazıyı okuduğunuz saatlerde,...
  • 28.05.2023 05:47
Zafer mümkün!
Seçimlerde hile yapıldığı, bu hilenin ya da halk iradesinin çalınmasının daha oylar sandığa girmeden yapıldığına ilişkin iddiaların doğruluğu hemen hemen...
  • 21.05.2023 06:30
İzin ve özür
Türkiye’nin yakın tarihindeki en kritik seçimler için sandık başına gittiği bugün yayınlanacak yazımı maalesef yetiştiremedim. Son bir haftadır çok yoğun...
  • 14.05.2023 06:00
İslamo-faşizm yenilgiye uğratılmalı!
İslamcı faşist blok ve AKP iktidarı siyasal ve tarihsel bir sona doğru yaklaşıyor. Bunu görüyoruz. Ancak, halkın genel kabullerine dayanan...
  • 07.05.2023 06:30
Solun Çandar’la imtihanı!
Geçen hafta yayımlanan, Cengiz Çandar ve Hasan Cemal gibi, geçmişte Turgut Özal ve AKP iktidarlarına ile Fethullahçı Çeteye, pek “demokratik”...
  • 30.04.2023 06:54
Solun HDP ile imtihanı!
Türkiye solunun bir Cengiz Çandar cezası var galiba.. Çünkü uzun süredir devam eden Türk solunun HDP ile imtihanı, bu kez...
  • 23.04.2023 06:30
Siyasal İslamcılığın çöküşüne doğru!
Türkiye bir kader seçimine doğru giderken, İslamcı hareketin sadece siyasal değil, ideolojik çöküşü de belirginleşiyor. Dahası, bu çöküşün, bir daha...
  • 16.04.2023 07:20
Liberallerin dansı ve Kürt hareketi
Bilindiği gibi; bugünkü cehennemin, yani ülkemizde hüküm süren gerici faşizan totaliter rejimin yolunu döşeyenler, esas olarak dönek solcular ve “yetmez...
  • 09.04.2023 08:49
Kazanmanın ve kaybetmenin mekaniği
Hep ifade ettiğimiz gibi; bu seçimde ikilem basit, gerilim ise yüksek… Toplum ya 200 yıllık aydınlanma ve modernleşme rotasını yeniden...
  • 02.04.2023 06:30
Tarihin çağrısı ve seçimler
Bir süredir altını ısrarla çizdiğim gibi, beşte biri enkaz altındaki ülkemiz tarihsel bir hesaplaşma ve yol ayrımına doğru sürükleniyor. Bu...
  • 26.03.2023 06:30
Türkiye’nin ve solun önünü açmak!
AKP ve Tayyip Erdoğan yönetiminin iki iktidar dinamiği kaldı; sandık, yani belli bir eşikte direnen seçmen gücü ve...
  • 19.03.2023 08:01
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