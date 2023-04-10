Merdan Yanardağ

Boyun eğmeyeceğim
“Gözaltı ve tutuklanma sürecimde dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Gösterilen dayanışma birleşerek birlikte kazanacağımızı bize bir kez daha göstermiştir. Demokrasi,...
CHP’de değişim!
Cumhuriyet tarihinin en gerici ve en karanlık koalisyonu olan islamcı faşist ittifakın, ülke yönetimine yeniden elkoyduğu bir döneme girdik. Adil...
Seçim ve sonuçların meşruiyeti!
Türkiye’de seçim sonuçlarına ilişkin öyle bir tartışma sürdürülüyor ki, sıkça ifade ettiğim gibi, AKP ve İslamo-faşist blokun kazanamadığı “zafer” ona...
Seçim sonuçları üzerine-2
Bütün ülkede koyu bir karamsarlık kol geziyor. Ağır bir yenilgi duygusu toplumun bütün ilerici, demokrat (merkez sol ve sağ), cumhuriyetçi...
Seçim sonuçları üzerine
Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasal dönemeçlerinden biri olduğunu sıkça vurguladığımız seçimleri geride bıraktık. Kıran kırana bir mücadele yaşandı ve seçim...
Demokrasi eleştirisini güncellemek!
Türkiye, tarihsel öneme sahip olduğu belirtilen –ki öyledir- seçimlerin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor. Bu yazıyı okuduğunuz saatlerde,...
Zafer mümkün!
Seçimlerde hile yapıldığı, bu hilenin ya da halk iradesinin çalınmasının daha oylar sandığa girmeden yapıldığına ilişkin iddiaların doğruluğu hemen hemen...
İzin ve özür
Türkiye’nin yakın tarihindeki en kritik seçimler için sandık başına gittiği bugün yayınlanacak yazımı maalesef yetiştiremedim. Son bir haftadır çok yoğun...
İslamo-faşizm yenilgiye uğratılmalı!
İslamcı faşist blok ve AKP iktidarı siyasal ve tarihsel bir sona doğru yaklaşıyor. Bunu görüyoruz. Ancak, halkın genel kabullerine dayanan...
Solun Çandar’la imtihanı!
Geçen hafta yayımlanan, Cengiz Çandar ve Hasan Cemal gibi, geçmişte Turgut Özal ve AKP iktidarlarına ile Fethullahçı Çeteye, pek “demokratik”...
Solun HDP ile imtihanı!
Türkiye solunun bir Cengiz Çandar cezası var galiba.. Çünkü uzun süredir devam eden Türk solunun HDP ile imtihanı, bu kez...
Siyasal İslamcılığın çöküşüne doğru!
Türkiye bir kader seçimine doğru giderken, İslamcı hareketin sadece siyasal değil, ideolojik çöküşü de belirginleşiyor. Dahası, bu çöküşün, bir daha...
Liberallerin dansı ve Kürt hareketi
Bilindiği gibi; bugünkü cehennemin, yani ülkemizde hüküm süren gerici faşizan totaliter rejimin yolunu döşeyenler, esas olarak dönek solcular ve “yetmez...
Kazanmanın ve kaybetmenin mekaniği
Hep ifade ettiğimiz gibi; bu seçimde ikilem basit, gerilim ise yüksek… Toplum ya 200 yıllık aydınlanma ve modernleşme rotasını yeniden...
Tarihin çağrısı ve seçimler
Bir süredir altını ısrarla çizdiğim gibi, beşte biri enkaz altındaki ülkemiz tarihsel bir hesaplaşma ve yol ayrımına doğru sürükleniyor. Bu...
Türkiye’nin ve solun önünü açmak!
AKP ve Tayyip Erdoğan yönetiminin iki iktidar dinamiği kaldı; sandık, yani belli bir eşikte direnen seçmen gücü ve...