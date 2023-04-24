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Metin Özuğurlu
Ücretler asgari, kârlar azami düzeni
Bir ülkede, yürürlükteki ücret rejimi, o ülkedeki sömürü ve güç ilişkilerinin kristalize olduğu belli başlı alanlardandır. Kılıçtaroğlu’nun o uzun yürüyüşte ADALET...
  • 23.06.2023 06:00
Değişim arzusundan devrimci iradeye
Eleştirel yaklaşımlara göre, temsili demokrasilerde seçim sandıkları ve oy davranışı, emekçi sınıfların kolektif aidiyetlerini çözerek onları seçmen bireye indirgeyen pratiklerdir....
  • 15.06.2023 07:35
Egemen kim, referandumu
Kazananın olmadığı 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı yarışında, Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın gerisinde kalırken, Meclis’in gericiliği koyulaşan kompozisyonu da moralleri bozdu. Üç temel erkin...
  • 19.05.2023 06:30
Seçim-devrim mekaniği
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde son düzlükteyiz. 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandıklara atacağımız oylarla sadece her iki makamda kimlerin oturacağını...
  • 11.05.2023 06:30
1 Mayıs 2023 Türkiye’si: Yüz yıllık muhasebe
Osmanlı idaresi altında kayıtlara düşen ilk 1 Mayıs gösterisi 1909’da Üsküp’te gerçekleşir. II. Enternasyonal’in 1890’da 8 saatlik işgünü talebiyle dünya...
  • 30.04.2023 09:06
Politik toplumun yeniden inşası
Devlet, en geniş anlamıyla toplumun politik örgütlenmesidir, özcesi politik toplumdur. Bu tanımla yıkıntılardan yükselen “devlet nerede?” haykırışına bakıldığında,...
  • 26.03.2023 09:43
Sen depremi yaşadın mı?
Bu soruyu ilk 1999’da İzmit’te yıkıntıların ortasında sohbet ettiğim bir depremzededen duymuştum. “Yüz yılın felaketi” etiketi ile anılan...
  • 20.02.2023 06:35
Afet yönetimi duygusal, toplum ussal, devlet sorunsal
On binlerce canı kaybettiğimiz bu büyük felakette yıkıntıların arasından canlı kurtulanımızı mucize, ölü bedenlerimizi sayı olarak kaydediyoruz. Şu...
  • 17.02.2023 06:30
Depremde bu da soruldu ya: “Siz kimsiniz?”
Toprak su gibi akar mı? Yukarı Mezopotamya’nın verimli toprakları 6 Şubat gecesi 65 saniye boyunca su oldu aktı....
  • 15.02.2023 06:30
Parti, cephe, masa
Yazı başlığı 40 yaş ve üstü okurlar bakımından heyecan yaratmış olabilir. Ne var ki burada, başlığın uyandırdığı muhtemel beklenti ile...
  • 02.02.2023 06:30
Şekil şartı cumhuriyeti ve bir ahmak davası
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “ahmak davası” gibi absürt bir dosyadan ceza verilince, sonraki süreçlere ilişkin kabarık bir...
  • 06.01.2023 06:30
Zombi sendika
Sendika, işçi sınıfının evrenselleşebilmiş örgüt biçimidir; tarihin farklı aşamalarında farklı örgütlenmelere rastlansa da, sendika biçimi gibi kalıcılaşarak yaygınlaşanı olmamıştır. İki...
  • 21.10.2022 06:30
Seçim analizlerinin kayıp halkası
Seçim atmosferi iyiden iyiye ısınıyor; ısınmak ne kelime, harlı ateş alazı, değdiği yeri yakıp geçmeye başladı bile. Cumhurbaşkanı Erdoğan iç...
  • 13.10.2022 06:30
Büfe siyasetçileri ile köklü dönüşüm mü?
Yazıya özürle başlamam gerekecek; zira yaygın siyasetçi tiplemesi için bir metafor olarak seçtiğim “büfe” sıfatı, ekmek parası için o hücrede...
  • 15.09.2022 06:30
Türkiye devriminin uzun yolu
İşçi sınıfı sosyalizmi akımının bu topraklardaki uzun yolculuğu yeni bir aşamaya geçiş eşiğindedir. Yeni aşamanın bir nedeni sosyalist...
  • 28.08.2022 09:44
Öğrencimiz proleterdendir
O eski zamanlarda, üniversite öğrencilerinin toplumsal sınıf konumları gündeme geldiğinde “küçük burjuva” der geçerdik. Bu satırların yazarı gibi...
  • 22.07.2022 06:30
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