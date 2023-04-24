Metin Özuğurlu

Ücretler asgari, kârlar azami düzeni
Bir ülkede, yürürlükteki ücret rejimi, o ülkedeki sömürü ve güç ilişkilerinin kristalize olduğu belli başlı alanlardandır. Kılıçtaroğlu’nun o uzun yürüyüşte ADALET...
Değişim arzusundan devrimci iradeye
Eleştirel yaklaşımlara göre, temsili demokrasilerde seçim sandıkları ve oy davranışı, emekçi sınıfların kolektif aidiyetlerini çözerek onları seçmen bireye indirgeyen pratiklerdir....
Egemen kim, referandumu
Kazananın olmadığı 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı yarışında, Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın gerisinde kalırken, Meclis’in gericiliği koyulaşan kompozisyonu da moralleri bozdu. Üç temel erkin...
Seçim-devrim mekaniği
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde son düzlükteyiz. 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandıklara atacağımız oylarla sadece her iki makamda kimlerin oturacağını...
1 Mayıs 2023 Türkiye’si: Yüz yıllık muhasebe
Osmanlı idaresi altında kayıtlara düşen ilk 1 Mayıs gösterisi 1909’da Üsküp’te gerçekleşir. II. Enternasyonal’in 1890’da 8 saatlik işgünü talebiyle dünya...
Politik toplumun yeniden inşası
Devlet, en geniş anlamıyla toplumun politik örgütlenmesidir, özcesi politik toplumdur. Bu tanımla yıkıntılardan yükselen “devlet nerede?” haykırışına bakıldığında,...
Sen depremi yaşadın mı?
Bu soruyu ilk 1999’da İzmit’te yıkıntıların ortasında sohbet ettiğim bir depremzededen duymuştum. “Yüz yılın felaketi” etiketi ile anılan...
Afet yönetimi duygusal, toplum ussal, devlet sorunsal
On binlerce canı kaybettiğimiz bu büyük felakette yıkıntıların arasından canlı kurtulanımızı mucize, ölü bedenlerimizi sayı olarak kaydediyoruz. Şu...
Depremde bu da soruldu ya: “Siz kimsiniz?”
Toprak su gibi akar mı? Yukarı Mezopotamya’nın verimli toprakları 6 Şubat gecesi 65 saniye boyunca su oldu aktı....
Parti, cephe, masa
Yazı başlığı 40 yaş ve üstü okurlar bakımından heyecan yaratmış olabilir. Ne var ki burada, başlığın uyandırdığı muhtemel beklenti ile...
Şekil şartı cumhuriyeti ve bir ahmak davası
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na “ahmak davası” gibi absürt bir dosyadan ceza verilince, sonraki süreçlere ilişkin kabarık bir...
Zombi sendika
Sendika, işçi sınıfının evrenselleşebilmiş örgüt biçimidir; tarihin farklı aşamalarında farklı örgütlenmelere rastlansa da, sendika biçimi gibi kalıcılaşarak yaygınlaşanı olmamıştır. İki...
Seçim analizlerinin kayıp halkası
Seçim atmosferi iyiden iyiye ısınıyor; ısınmak ne kelime, harlı ateş alazı, değdiği yeri yakıp geçmeye başladı bile. Cumhurbaşkanı Erdoğan iç...
Büfe siyasetçileri ile köklü dönüşüm mü?
Yazıya özürle başlamam gerekecek; zira yaygın siyasetçi tiplemesi için bir metafor olarak seçtiğim “büfe” sıfatı, ekmek parası için o hücrede...
Türkiye devriminin uzun yolu
İşçi sınıfı sosyalizmi akımının bu topraklardaki uzun yolculuğu yeni bir aşamaya geçiş eşiğindedir. Yeni aşamanın bir nedeni sosyalist...
Öğrencimiz proleterdendir
O eski zamanlarda, üniversite öğrencilerinin toplumsal sınıf konumları gündeme geldiğinde “küçük burjuva” der geçerdik. Bu satırların yazarı gibi...