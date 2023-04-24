Müslüm Gülhan

İsmail Kartal, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve kulüp kültürleri
Futbolun ayrı bir iktisat kurgusu olsa da tüm başkanları bağlayan ve değerlendirilmesi gereken Howard Schultz’un bir yorumu ile başlamak istiyorum: “Yıllarca...
Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Koç
Devleti toplumun siyasal örgütlenişini ve örgütlerinin tümü olarak ele aldığımızda, karşımıza çok ölçekli ve zorunlu çeşitlilik üzerine otoriter-resmi bir mekanizma...
Milli Takım'ın oyun meselesi
Futbol, her ne kadar süreç olarak içinde birtakım değişkenlikleri barındıran küresel bir oyun olsa da milli takımlar ülkelerin sosyokültürel tüm...
BJK bilet fiyatları ve tribünlerdeki demografik değişim
Neoliberal anlayışın dünyada ağırlık kazanmaya başlamasıyla beraber, mutluluk ve refah içinde daha ileri bir demokratikleşme hedeflenirken; kapitalist sitemdeki yapısal sorunlarla...
Koç başkan mı, patron mu?
Futbol işletme modeli dışındaki her şirketin amacı kendi sektörüne sahip olmaktır. Bu isteğin arkasında rakiplerini zayıflatıp yok etmek veya en...
Kerem’in oynadığı GS’nin şampiyonluğu
Şampiyonluk analizini yapmadan önce Kerem'i başlığa eklememin nedeni başladığı yerle geldiği yer konusundaki aşamanın öneminden kaynaklanmasındandır. Bir önceki yıl ligi...
‘Arda Güler gibi olabilir miyim?’ sorusu ve Muhammet Demirci
Futbolcu olmak isteyen tüm çocukların ve futboldan (!) beklentisi olan anne babaların merak ettikleri bu soruya cevap vermeden önce biraz...
Yabancı oyuncu kuralı mı?
20. yüzyılın ikinci yarısından, özellikle de 1980’lerden itibaren neoliberal politikaların sonucunda uluslararası ticarette karşılıklı bağımlılığın artması, çok taraflı-amaçlı ticaret sisteminin...
Kaybetme lüksümüz yok
21 yıllık AKP döneminin vermiş olduğu zararı anlatmaya gerek olmadığı kanısındayım. Çünkü hepimiz bu konuda birer vakayız. Depremde yaşananlar ve...
Bahariye’deki iddia kuponu
Bildiğiniz üzere, her cuma yazı yazmama rağmen sağlık problemimden dolayı perşembe ve cuma günü kontrol maksatlı doktora gitme gerekçesiyle-sevgili Eren...
Derbiye detaylı bakış
Futbolu dış etkilerden koruyarak, saha içinde tutup takımlar üzerinden karşılıklı olarak taktiksel analiz yapmak oldukça ayrıcalıklı ve zor bir iş. Taktir...
Bir işletme modeli olarak Milan
Sporun profesyonelleşmesiyle birlikte kapitalist üretim sisteminin işleyişi spora egemen oldu. Sporun oyun olma özelliği farklılaştı. Spor artık ekonomik bakımdan kuralları...
Lale Orta
Futbolu çok fazla eleştirmemize rağmen şöyle bir sosyal güzelliği oldu; ahlak ve erkek söylemlere dair ne varsa hepsini futboldan öğrendik!...
TİP’in spor politikaları
Doğa ile baş başa kalmak aslında farkında olmadan sporla iç içe yaşamaktır. Zaman zaman onu yenmek ve bazen de işbirliği...
Futbolun karşılığı
‘Futbolun 22 adamın topun peşinden koşması olduğunu düşünmenin, kemanın telden ve yayadan, Hamlet’in kâğıt ve mürekkepten ibaret olduğunu söylemekten farkı...
Rönesans ve Madımak
Yaşadığımız toprakların ‘kader’ olup olmadığı tartışmasının kısır döngüsü içinden sıyrılırsak, aslında ödediğimiz ağır bedellere rağmen bilginin ve liyakatin reddedilmesiyle birlikte...