Nazım Alpman

Çok konuşanlar ülkesi!
Türkiye’nin 1960-2000 yılları arasında en önemli siyasi portresi Süleyman Demirel altıncı kez geldiği başbakanlıktan 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle devrilmiş,...
Elbette Merdan Yanardağ
Seçimlerden önce AKP’nin sloganı “Türkiye Yüzyılı Başlıyor” idi. Nasıl bir yüzyıl olacağı bizler için fazlaca meçhul değildi. TELE1 Genel Yayın...
Kadınların şehri!
İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3. Uluslararası Film ve Müzik Festivali açış konuşmasını “tüm sanatçı dostları ve İzmirli...
Onay Akbaş’ın görkemli resim sergisi: Eskizleri Onay’lamak!
İzmir’de temmuzun 31’ine kadar gezilebilecek devasa bir resim sergisi var. Kültür Park Atlas salonundaki sergide son derece etkileyici tablolar yer...
Haziran’da işçileri göreceksin!
Türkiye’de Gezi Parkı Direnişine kadar “sivil başkaldırı” denildiğinde akla ilk olarak “15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi” gelirdi. 1970 yılında yaşananları Kemal...
Gençlerin yolundan çekilin!
Türkiye bir seçim dönemini daha geride bıraktı. Eski zamanlarda böylesi cümlelerin içinde mutlaka “hayırlısıyla” kelimesi de yer alırdı. Çünkü seçimler,...
Kitapların şövalyesi!
Dün sabah (30 Mayıs 2023 Salı) saat 06.30’da çalan telefonumun ekranında Türkan Konar’ın adını görünce nasıl bir haber alacağımı biliyordum: -Deniz...
Savaş mı barış mı?
Ülkemiz bu hafta sonu yeniden sandığa gidiyor. Seçimlerin performansına bakılırsa, “Bu ülkede şahane bir demokrasi var” denilebilir: -Ne kadar çok seçim...
Oy çalma şampiyonası!
Cumhuriyet tarihinin “en önemli seçimleri” olarak nitelenen oylama 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. Milletvekili seçimleri tamamlandı, Cumhurbaşkanı seçimiyse 28...
Türkiye Obama’sını seçecek!
Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü “tarihin en önemli seçimi” için sandık başına gidiyor. Hem TBMM Milletvekili seçimleri yapılacak hem...
Resmi itaatsizlik!
Beğenmediğimiz eski zamanların bile 2023 Türkiyesi’nden kat be kat iyi olduğunu teslim etmek durumunda kalacağımıza katiyen inanmazdık. Akla ilk olarak 12...
Herkes geldiği gibi gider
Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için pür dikkat propaganda çalışmalarını izliyor. Gazeteler ve televizyonların çoğunluğu...
Barış içinde elveda demek!
Seçim dönemlerinde siyasi ortam geniş açılı bir hale gelir, haberciler de bu dönemde fazla mesai yaparlar. İstanbul ve Ankaralı gazeteciler...
Gidiyor, erimekte olan!
Siyasi partiler 14 Mayıs 2023 seçimlerine katılacak kadrolarını belirlediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) “istiap haddi” 600 kişi ile sınırlı....
‘İktidar iyi gidiyor!’
Türkiye yeniden seçim “sath-ı mailine” girmiş bulunuyor. Demokrasinin “kırıntısı” bile emekçilerin gelir düzeyini olumlu yönde etkilediğine bir kez daha tanık...
Beykozlu Niyazi Dalyancı
Gazeteci Niyazi Dalyancı’yı 25 Mart 2023 Cumartesi sabahı kaybettik. 27 Mart Pazartesi günü, önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC)...