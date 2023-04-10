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Nazım Alpman
Çok konuşanlar ülkesi!
Türkiye’nin 1960-2000 yılları arasında en önemli siyasi portresi Süleyman Demirel altıncı kez geldiği başbakanlıktan 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle devrilmiş,...
  • 06.07.2023 06:00
Elbette Merdan Yanardağ
Seçimlerden önce AKP’nin sloganı “Türkiye Yüzyılı Başlıyor” idi. Nasıl bir yüzyıl olacağı bizler için fazlaca meçhul değildi. TELE1 Genel Yayın...
  • 29.06.2023 06:00
Kadınların şehri!
İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3. Uluslararası Film ve Müzik Festivali açış konuşmasını “tüm sanatçı dostları ve İzmirli...
  • 22.06.2023 06:00
Onay Akbaş’ın görkemli resim sergisi: Eskizleri Onay’lamak!
İzmir’de temmuzun 31’ine kadar gezilebilecek devasa bir resim sergisi var. Kültür Park Atlas salonundaki sergide son derece etkileyici tablolar yer...
  • 20.06.2023 06:00
Haziran’da işçileri göreceksin!
Türkiye’de Gezi Parkı Direnişine kadar “sivil başkaldırı” denildiğinde akla ilk olarak “15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi” gelirdi. 1970 yılında yaşananları Kemal...
  • 15.06.2023 07:10
Gençlerin yolundan çekilin!
Türkiye bir seçim dönemini daha geride bıraktı. Eski zamanlarda böylesi cümlelerin içinde mutlaka “hayırlısıyla” kelimesi de yer alırdı. Çünkü seçimler,...
  • 08.06.2023 06:00
Kitapların şövalyesi!
Dün sabah (30 Mayıs 2023 Salı) saat 06.30’da çalan telefonumun ekranında Türkan Konar’ın adını görünce nasıl bir haber alacağımı biliyordum: -Deniz...
  • 31.05.2023 06:00
Savaş mı barış mı?
Ülkemiz bu hafta sonu yeniden sandığa gidiyor. Seçimlerin performansına bakılırsa, “Bu ülkede şahane bir demokrasi var” denilebilir: -Ne kadar çok seçim...
  • 25.05.2023 06:30
Oy çalma şampiyonası!
Cumhuriyet tarihinin “en önemli seçimleri” olarak nitelenen oylama 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı. Milletvekili seçimleri tamamlandı, Cumhurbaşkanı seçimiyse 28...
  • 18.05.2023 06:30
Türkiye Obama’sını seçecek!
Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü “tarihin en önemli seçimi” için sandık başına gidiyor. Hem TBMM Milletvekili seçimleri yapılacak hem...
  • 11.05.2023 06:30
Resmi itaatsizlik!
Beğenmediğimiz eski zamanların bile 2023 Türkiyesi’nden kat be kat iyi olduğunu teslim etmek durumunda kalacağımıza katiyen inanmazdık. Akla ilk olarak 12...
  • 04.05.2023 08:00
Herkes geldiği gibi gider
Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için pür dikkat propaganda çalışmalarını izliyor. Gazeteler ve televizyonların çoğunluğu...
  • 27.04.2023 06:30
Barış içinde elveda demek!
Seçim dönemlerinde siyasi ortam geniş açılı bir hale gelir, haberciler de bu dönemde fazla mesai yaparlar. İstanbul ve Ankaralı gazeteciler...
  • 20.04.2023 08:55
Gidiyor, erimekte olan!
Siyasi partiler 14 Mayıs 2023 seçimlerine katılacak kadrolarını belirlediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) “istiap haddi” 600 kişi ile sınırlı....
  • 13.04.2023 06:30
‘İktidar iyi gidiyor!’
Türkiye yeniden seçim “sath-ı mailine” girmiş bulunuyor. Demokrasinin “kırıntısı” bile emekçilerin gelir düzeyini olumlu yönde etkilediğine bir kez daha tanık...
  • 06.04.2023 06:30
Beykozlu Niyazi Dalyancı
Gazeteci Niyazi Dalyancı’yı 25 Mart 2023 Cumartesi sabahı kaybettik. 27 Mart Pazartesi günü, önce Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC)...
  • 30.03.2023 06:30
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