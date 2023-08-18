Nurcan Bilge Gökdemir

Nurcan Bilge Gökdemirnurcangokdemir@birgun.net
‘Layıkıyla ağırla’ şartı koymuşlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulbakir Uraloğlu’nun, Beştepe’deki Saray’dan Okluk Koyu’na, şehir hastanelerinden otoyollara kadar kamunun dev ihalelerinin, çoğu da pazarlık...
Bahçeli’den CHP ve AKP’ye mesaj
CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sürpriz bir şekilde birinci parti olarak çıkmalarından sonra siyasetini “Normalleşme” ekseninde revize...
Siyasi rehineler iktidarı
31 Mart yerel seçimleri sonrası yeni dönemin startını ülkenin iki büyük partisinden biri olan AKP “yumuşama”, CHP ise “Normalleşme” ile...
Erdoğan’a “Kırmızı kart” hesapları
CHP Lideri Özgür Özel, tarihi bir başarı ile çıktıkları 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin üstündeki yüzde 25’lik cam tavanı...
AKP ve MHP’nin yarattığı kirlilik ülkeyi boğuyor
28 Mayıs akşamı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı: “ Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah...
Ya kısır tartışmalar ya siyaset üretimi
4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay’dan CHP’nin 8. Genel Başkanı olarak çıkan Manisa Milletvekili Özgür Özel’in her hamlesi, hem kamuoyu...
Durma ‘‘yumuşa’’
31 Mart yenilgisinden sonra ülkeye “yumuşama” söylemini hakim kılan Erdoğan’ın, siyasi iklimi yumuşatmak için karar vermesi ve adım atması yetiyor....
Erdoğan’ın yumuşama illüzyonu tutar mı?
AKP ile CHP arasındaki genel başkanlar düzeyindeki son görüşme 22 Eylül 2016’da gerçekleşti. 15 Temmuz darbe girişiminden büyük hasar alarak...
‘Arka bahçe’ye milyarlar akıyor
Tasarruf bir yana, karnını doyurmakta zorluk çeken milyonların attığı 31 Mart tokadının ardından iktidar “tasarruf” demeye başladı. Geçmişte tasarruf etmediklerinin de...
Araç harcamasında 13 yılda 35 kat artış
AKP artık yurttaşın tasarruf tedbirlerini uygulama konusundaki samimiyetlerine olan inançsızlığını ortadan kaldırmak için farklı manevralar peşinde. Bunun için ilk görsel...
Devleti soyanlardan hesap soruluyor mu?
Anayasa’nın 160’ıncı maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin bütün gelir...
Tasarruf için örtülü ödenekten başlayın
AKP iktidarları döneminde bugüne kadar yedi kez tasarruf genelgesi yayımlandı. İktidara geldikleri 2002 yılında önceki Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla çıkartılan...
Ne rota ne de ortak değiştirebilir
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yapılan ilk TBMM Grup toplantısında beklenilen konuşmasını yaptı. Konuşma...
“Kadın gibi bir gazete BirGün”
Bugünden 20 yıl öncesi, 14 Nisan 2004 BirGün Gazetesi’nin daha doğru bir ifadeyle Halkın Gazetesi BirGün’ün doğum tarihi. İlk on yılına...
Bahçeli İYİ Parti’ye çağrı yaptı: Cumhur İttifakı’na yedek oyuncu
MHP lideri Devlet Bahçeli, şaşırtıcı hamlelerinden birini daha yaparak 27 Nisan’daki Olağanüstü Kongre’de Genel Başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener’e...
Akşener karar aşamasında: 27 Nisan Kongresi İYİ Parti'ye soluk olacak mı?
31 Mart yerel seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 7.4, son genel seçimde ise yüzde 9.9 olan oy oranı yüzde 3.7’ye...