Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Nurcan Bilge Gökdemir

Nurcan Bilge Gökdemir

nurcangokdemir@birgun.net

‘Layıkıyla ağırla’ şartı koymuşlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulbakir Uraloğlu’nun, Beştepe’deki Saray’dan Okluk Koyu’na, şehir hastanelerinden otoyollara kadar kamunun dev ihalelerinin, çoğu da pazarlık...
  • 30.05.2024 06:00

Bahçeli’den CHP ve AKP’ye mesaj

CHP Lideri Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden sürpriz bir şekilde birinci parti olarak çıkmalarından sonra siyasetini “Normalleşme” ekseninde revize...
  • 29.05.2024 06:00

Siyasi rehineler iktidarı

31 Mart yerel seçimleri sonrası yeni dönemin startını ülkenin iki büyük partisinden biri olan AKP “yumuşama”, CHP ise “Normalleşme” ile...
  • 24.05.2024 06:00

Erdoğan’a “Kırmızı kart” hesapları

CHP Lideri Özgür Özel, tarihi bir başarı ile çıktıkları 31 Mart yerel seçimleri öncesi partisinin üstündeki yüzde 25’lik cam tavanı...
  • 21.05.2024 06:00

AKP ve MHP’nin yarattığı kirlilik ülkeyi boğuyor

28 Mayıs akşamı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı: “ Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah...
  • 15.05.2024 06:00

Ya kısır tartışmalar ya siyaset üretimi

4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay’dan CHP’nin 8. Genel Başkanı olarak çıkan Manisa Milletvekili Özgür Özel’in her hamlesi, hem kamuoyu...
  • 10.05.2024 06:00

Durma ‘‘yumuşa’’

31 Mart yenilgisinden sonra ülkeye “yumuşama” söylemini hakim kılan Erdoğan’ın, siyasi iklimi yumuşatmak için karar vermesi ve adım atması yetiyor....
  • 08.05.2024 06:00

Erdoğan’ın yumuşama illüzyonu tutar mı?

AKP ile CHP arasındaki genel başkanlar düzeyindeki son görüşme 22 Eylül 2016’da gerçekleşti. 15 Temmuz darbe girişiminden büyük hasar alarak...
  • 04.05.2024 06:00

‘Arka bahçe’ye milyarlar akıyor

Tasarruf bir yana, karnını doyurmakta zorluk çeken milyonların attığı 31 Mart tokadının ardından iktidar “tasarruf” demeye başladı. Geçmişte tasarruf etmediklerinin de...
  • 01.05.2024 06:00

Araç harcamasında 13 yılda 35 kat artış

AKP artık yurttaşın tasarruf tedbirlerini uygulama konusundaki samimiyetlerine olan inançsızlığını ortadan kaldırmak için farklı manevralar peşinde. Bunun için ilk görsel...
  • 25.04.2024 06:00

Devleti soyanlardan hesap soruluyor mu?

Anayasa’nın 160’ıncı maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin bütün gelir...
  • 23.04.2024 06:00

Tasarruf için örtülü ödenekten başlayın

AKP iktidarları döneminde bugüne kadar yedi kez tasarruf genelgesi yayımlandı. İktidara geldikleri 2002 yılında önceki Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla çıkartılan...
  • 20.04.2024 06:00

Ne rota ne de ortak değiştirebilir

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası yapılan ilk TBMM Grup toplantısında beklenilen konuşmasını yaptı. Konuşma...
  • 18.04.2024 06:00

“Kadın gibi bir gazete BirGün”

Bugünden 20 yıl öncesi, 14 Nisan 2004 BirGün Gazetesi’nin daha doğru bir ifadeyle Halkın Gazetesi BirGün’ün doğum tarihi.  İlk on yılına...
  • 14.04.2024 09:27

Bahçeli İYİ Parti’ye çağrı yaptı: Cumhur İttifakı’na yedek oyuncu

MHP lideri Devlet Bahçeli, şaşırtıcı hamlelerinden birini daha yaparak 27 Nisan’daki Olağanüstü Kongre’de Genel Başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener’e...
  • 11.04.2024 06:00

Akşener karar aşamasında: 27 Nisan Kongresi İYİ Parti'ye soluk olacak mı?

31 Mart yerel seçimlerinde, 2019 yerel seçimlerinde yüzde 7.4, son genel seçimde ise yüzde 9.9 olan oy oranı yüzde 3.7’ye...
  • 06.04.2024 06:00
Mera alanına taşocağında ‘ÇED’e gerek yokmuş: Heyelan riski de görmezden gelindi
Mera alanına taşocağında ‘ÇED’e gerek yokmuş: Heyelan riski de görmezden gelindi
  • 14.03.2024 06:00
Kamu bankaları reklam yağdırdı
Kamu bankaları reklam yağdırdı
  • 29.12.2023 06:00
HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: İktidarla şu an hiçbir görüşmemiz yok; üçüncü yol siyaseti yeni mücadele zemini
HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: İktidarla şu an hiçbir görüşmemiz yok; üçüncü yol siyaseti yeni mücadele zemini
  • 23.10.2023 06:54
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel: Parti sağa kaydı, değiştireceğiz
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel: Parti sağa kaydı, değiştireceğiz
  • 27.09.2023 05:31
DMO alımlarında büyük kaçak
DMO alımlarında büyük kaçak
  • 28.08.2023 06:00
İBB adaylığı mesajı olumlu yankılandı
İBB adaylığı mesajı olumlu yankılandı
  • 17.08.2023 06:51
AKP kaldırdı, AKP getiriyor
AKP kaldırdı, AKP getiriyor
  • 17.08.2023 06:48
Liselere "sınıfta kalma" geliyor, devamsızlık affı kaldırılıyor
Liselere "sınıfta kalma" geliyor, devamsızlık affı kaldırılıyor
  • 16.08.2023 12:01
Mansur Yavaş aday olmaz
Mansur Yavaş aday olmaz
  • 02.08.2023 06:00
BirGün'e Abone Ol