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Oğuz Oyan
Asgari ücretten faize: Patron kim?
Geçtiğimiz hafta bir yandan asgari ücretin, diğer yandan Merkez Bankası politika faizinin artışına ilişkin kararlar açıklandı. Her ikisindeki artış da...
  • 25.06.2023 08:02
Siyasi pişkinlik
Türkiye’de düzen içi siyasetin belirleyici özelliklerinden biri siyasi pişkinlik olmalıdır. AKP’nin devri iktidarında bunun katlanarak arttığı da söylenebilir. Bu olgu...
  • 11.06.2023 09:11
Ekonomide hangi gelecek senaryoları?
BirGün Pazar yazım ikinci kez seçim gününe denk geliyor. Bu defa fütürizm yapmayalım ama hemen seçim sonrasının olası ekonomik senaryoları...
  • 28.05.2023 09:40
1 Mayıs - 14 Mayıs kavşağında işçi sınıfı
İşçi sınıfını geniş anlamda kullanıyoruz. Üretim sürecinde olan mühendisler dahil tüm ücretli kesimleri kapsayarak. Memurları da bu geniş tanımlı işçi...
  • 30.04.2023 08:42
Ekonomik kriz sınıfı nasıl etkiledi?
Türkiye 2020 yılında Covid-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik/toplumsal bunalıma girmeden önce de sert bir bölüşüm şokunu yaşamaktaydı. 2016’dan itibaren dış...
  • 27.04.2023 06:30
Avrupa solunun yolu uzun
Avrupa solunun yolu uzun. Kime kıyasla? Türkiye ve benzeri ülkelerdeki sol hareketlere kıyasla. Peki neden? Çünkü Batı ülkeleri dünya ekonomik...
  • 07.08.2022 10:24
Nereye kadar?
Nereye kadar sorusu farklı anlamlar içeriyor. Salt AKP iktidarına odaklansak bile, anlamlar çeşitli: Bu iktidarın hangi vadeye kadar gidebileceği; ekonomideki...
  • 12.06.2022 06:30
Gezi Direnişi tarihi bir uğraktır
Teokratik hedefleri olan yağmacı ve otokratik karakterdeki bir sermaye iktidarına karşı ilk toplumsal tepkiler 2007 baharında...
  • 29.05.2022 06:30
Siyasetin ve kurumların sefaleti
Yazımın başlığını önce “2021’den 2022’ye devreden sorunlar” olarak atmıştım. Yazıyı tamamlayınca, herkesin en büyük sorun olarak gördüğü ekonomiden ziyade kurumların...
  • 02.01.2022 08:23
Hangi ekonomik politikalar?
Baştan belirtelim; konumuz, sol bir cephenin ortak programının ekonomik politikaları değil. Yakın bir siyasi gelecekte şekillenecek, uygulanacak ve hepimizi derinden...
  • 07.11.2021 09:12
Bütçe-TÜSİAD-faiz: Her şey yolunda mı?
Geçen haftanın ekonomi gündemine üç gelişme egemen oldu. Önce 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Meclis'e sunuldu. Sonra, 19 Ekim Salı...
  • 24.10.2021 08:38
Pandora'nın kutusu hep açık kalmalı
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) bünyesindeki 650 kadar gazeteci, off-shore ülkelerle/şirketlerle/hesaplarla ilişkili trilyonlarca dolarlık servetin varlığını saptadılar. 117 ülkeden 150...
  • 10.10.2021 08:41
Sosyal devlet aranıyor!
Fotoğraf: Gürcan Öztürk Sosyal-devlet ile AKP eşleşmesi adeta bir oksimoron gibi. Yani ateş ve buz gibi; yanyana bulunmaları imkânsız....
  • 12.09.2021 08:12
İşsizlik fonunun sınıfsal özü
İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) Haziran 2000’de yürürlüğe girdi. Fonun bu tarihte yürürlüğe girmesi, aynı dönemde tasfiye edilen “Zorunlu Tasarruf” kesintilerini...
  • 15.08.2021 09:43
Gündemimiz gericilik ve göçmenler
Kadın voleybol takımımızın olimpiyatlarda büyük gurur kaynağımız olmasından "vazife çıkaran" kimi yobazlar harekete geçmekte gecikmedi: Kadınlarımızın maazallah örnek...
  • 01.08.2021 08:48
Olağanüstü hali sürekli kılmak
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve onun sonrasında geçen beş yıl, rejimin kendine yeni bir siyasi zemin oluşturması bakımından adeta...
  • 18.07.2021 09:17
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