Asgari ücretten faize: Patron kim?
Geçtiğimiz hafta bir yandan asgari ücretin, diğer yandan Merkez Bankası politika faizinin artışına ilişkin kararlar açıklandı. Her ikisindeki artış da...
Siyasi pişkinlik
Türkiye’de düzen içi siyasetin belirleyici özelliklerinden biri siyasi pişkinlik olmalıdır. AKP’nin devri iktidarında bunun katlanarak arttığı da söylenebilir. Bu olgu...
Ekonomide hangi gelecek senaryoları?
BirGün Pazar yazım ikinci kez seçim gününe denk geliyor. Bu defa fütürizm yapmayalım ama hemen seçim sonrasının olası ekonomik senaryoları...
1 Mayıs - 14 Mayıs kavşağında işçi sınıfı
İşçi sınıfını geniş anlamda kullanıyoruz. Üretim sürecinde olan mühendisler dahil tüm ücretli kesimleri kapsayarak. Memurları da bu geniş tanımlı işçi...
Ekonomik kriz sınıfı nasıl etkiledi?
Türkiye 2020 yılında Covid-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik/toplumsal bunalıma girmeden önce de sert bir bölüşüm şokunu yaşamaktaydı. 2016’dan itibaren dış...
Avrupa solunun yolu uzun
Avrupa solunun yolu uzun. Kime kıyasla? Türkiye ve benzeri ülkelerdeki sol hareketlere kıyasla. Peki neden? Çünkü Batı ülkeleri dünya ekonomik...
Nereye kadar?
Nereye kadar sorusu farklı anlamlar içeriyor. Salt AKP iktidarına odaklansak bile, anlamlar çeşitli: Bu iktidarın hangi vadeye kadar gidebileceği; ekonomideki...
Gezi Direnişi tarihi bir uğraktır
Teokratik hedefleri olan yağmacı ve otokratik karakterdeki bir sermaye iktidarına karşı ilk toplumsal tepkiler 2007 baharında...
Siyasetin ve kurumların sefaleti
Yazımın başlığını önce “2021’den 2022’ye devreden sorunlar” olarak atmıştım. Yazıyı tamamlayınca, herkesin en büyük sorun olarak gördüğü ekonomiden ziyade kurumların...
Hangi ekonomik politikalar?
Baştan belirtelim; konumuz, sol bir cephenin ortak programının ekonomik politikaları değil. Yakın bir siyasi gelecekte şekillenecek, uygulanacak ve hepimizi derinden...
Bütçe-TÜSİAD-faiz: Her şey yolunda mı?
Geçen haftanın ekonomi gündemine üç gelişme egemen oldu. Önce 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Meclis'e sunuldu. Sonra, 19 Ekim Salı...
Pandora'nın kutusu hep açık kalmalı
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) bünyesindeki 650 kadar gazeteci, off-shore ülkelerle/şirketlerle/hesaplarla ilişkili trilyonlarca dolarlık servetin varlığını saptadılar. 117 ülkeden 150...
Sosyal devlet aranıyor!
Fotoğraf: Gürcan Öztürk Sosyal-devlet ile AKP eşleşmesi adeta bir oksimoron gibi. Yani ateş ve buz gibi; yanyana bulunmaları imkânsız....
İşsizlik fonunun sınıfsal özü
İşsizlik Sigortası Fonu (İSF) Haziran 2000’de yürürlüğe girdi. Fonun bu tarihte yürürlüğe girmesi, aynı dönemde tasfiye edilen “Zorunlu Tasarruf” kesintilerini...
Gündemimiz gericilik ve göçmenler
Kadın voleybol takımımızın olimpiyatlarda büyük gurur kaynağımız olmasından "vazife çıkaran" kimi yobazlar harekete geçmekte gecikmedi: Kadınlarımızın maazallah örnek...
Olağanüstü hali sürekli kılmak
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve onun sonrasında geçen beş yıl, rejimin kendine yeni bir siyasi zemin oluşturması bakımından adeta...