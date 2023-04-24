Önder İşleyen

Bir yol var ama…
Korkut Boratav, geçen hafta BirGün Pazar’da seçim sonuçlarını tartışırken 1970’lere şöyle bir atıfta bulunmuştu: “Siyasal İslam’ın 2000 sonrasında AKP’nin örgütlenme...
Asla vazgeçme
Ekonomik ve siyasi krizlerle deprem sonrası ülkenin geldiği nokta siyasal İslamcı rejimle devam edilemeyeceğini ortaya koyuyor. Seçim sonuçları da bunun...
Seçim ve ötesindeki yol
6 Ocak 2021’de, seçim yenilgisini kabul etmeyen Trump’ın taraftarları Başkent Washington’daki Capitol Hill binasında bulunan Amerikan Kongresi’ne baskın...
Gençlerin, Kadınların, Emekçi Halkın, siyaset dışı bırakılan çoğunluğun Güç Birliği
Bugüne kadar, 20 yıllık AKP iktidarının her bir anında faşizme geçiş sürecini önlemeyi ön plana alan ikirciksiz ve...
Fatsa’nın Dumanı Tüter…
Devrimci Fikri Sönmez’e ve Fatsa fikrini yaratan devrimcilere saygıyla. Devrimci Fatsa’nın dumanı tütmeye devam ediyor. Üzerinden kırk yıl...
ON’lar fikirleriyle yaşıyor ve yaşayacak
Kızıldere’de kaybettiğimiz devrimci önderlerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kızıldere’ye uzanan devrimci yolculuk dayanışmanın ve paylaşmanın devrimci güzelliklerinin içinde...
Bizi de devrimciliğe yazsınlar
Birlik tartışması yürütülüyor; bugün mevcut rejime ‘hayır’ diyen en geniş birliğin, ittifakın güçlendirilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Muhalefetin belirli...
Gerçek değişim sokakta başlar
İktidar ile düzen muhalefeti arasında ilginç bir sokak tartışması sürüyor. Erdoğan’ın fantastik ekonomi modelleri bir bir çöktü. NAS...
Neden olmasın?
Şili’de, Amerikancı diktatör Pinochet kara bir leke olarak geride kalıyor. SOL ittifakın adayı Gabriel Boric’in zaferi ile neoliberalizmin ölümünün ilan...
Bir meczup imam rejim, şeriat ve laiklik
Erdoğan tam da Gezi’nin yıldönümünde Taksim’e tonlarca gül suyu dökerek, Gezi direnişini hedefine koyarak cami açılışını yapıyordu. Aynı gün, Erdoğan’ın...
Laikliği bir kenara bırakalım öyle mi?
Nakşibendi tarikatının dört halifesinden biri sıfatını taşıyan Abdülkerim Çevik geçtiğimiz günlerde öldürüldü. Ardından, Bakanlar, milletvekilleri, valiler yasa boğuldu. İktidar medyasında,...
6. Filo’dan ‘Altın-cı Filo’lara #YankeeGoHome
Kazdağları, Cerattepe, Fatsa, Munzur, Murat Dağı ve daha pek çok yer... Dağları eriten madenler, kesilen ağaçlar, Karadeniz’in derelerini tutsak eden...
Koş arkadaş, eski dünya arkanda
2013 Haziran halk hareketi siyasal İslam hegemonyasında onarılmaz bir gedik açtı. Direnişin meydanlardan geri çekilmesi sonrasındaki süreç iktidar blokunun giderek...
Türkiye’yi birlikte yeniden kuracağız
Halka her türlü kötülüğü yapmak üzere birleşmiş AKP ve MHP ittifakı İstanbul’da tarihi bir yenilgi aldı.
Gezi’nin izinde toplumsal muhalefet
Gezi direnişinden bugüne geçen altı yıl, Türkiye tarihinin en kaotik dönemlerinden birisiydi. İktidar, Gezi’de başlayarak ülkenin her köşesine yayılan halk...
Gelecek çağrısı
Venezuela bu hafta bir kez daha ABD patentli bir darbe girişimine sahne oldu. Darbe girişimi, Juan Guadio’nun kendisini başkan ilan...