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Önder İşleyen
Bir yol var ama…
Korkut Boratav, geçen hafta BirGün Pazar’da seçim sonuçlarını tartışırken 1970’lere şöyle bir atıfta bulunmuştu: “Siyasal İslam’ın 2000 sonrasında AKP’nin örgütlenme...
  • 23.07.2023 06:00
Asla vazgeçme
Ekonomik ve siyasi krizlerle deprem sonrası ülkenin geldiği nokta siyasal İslamcı rejimle devam edilemeyeceğini ortaya koyuyor. Seçim sonuçları da bunun...
  • 21.05.2023 08:53
Seçim ve ötesindeki yol
6 Ocak 2021’de, seçim yenilgisini kabul etmeyen Trump’ın taraftarları Başkent Washington’daki Capitol Hill binasında bulunan Amerikan Kongresi’ne baskın...
  • 15.01.2023 08:43
Gençlerin, Kadınların, Emekçi Halkın, siyaset dışı bırakılan çoğunluğun Güç Birliği
Bugüne kadar, 20 yıllık AKP iktidarının her bir anında faşizme geçiş sürecini önlemeyi ön plana alan ikirciksiz ve...
  • 28.08.2022 09:53
Fatsa’nın Dumanı Tüter…
Devrimci Fikri Sönmez’e ve Fatsa fikrini yaratan devrimcilere saygıyla. Devrimci Fatsa’nın dumanı tütmeye devam ediyor. Üzerinden kırk yıl...
  • 05.05.2022 06:30
ON’lar fikirleriyle yaşıyor ve yaşayacak
Kızıldere’de kaybettiğimiz devrimci önderlerimizi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kızıldere’ye uzanan devrimci yolculuk dayanışmanın ve paylaşmanın devrimci güzelliklerinin içinde...
  • 30.03.2022 04:00
Bizi de devrimciliğe yazsınlar
Birlik tartışması yürütülüyor; bugün mevcut rejime ‘hayır’ diyen en geniş birliğin, ittifakın güçlendirilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Muhalefetin belirli...
  • 18.01.2022 06:39
Gerçek değişim sokakta başlar
İktidar ile düzen muhalefeti arasında ilginç bir sokak tartışması sürüyor. Erdoğan’ın fantastik ekonomi modelleri bir bir çöktü. NAS...
  • 07.01.2022 07:22
Neden olmasın?
Şili’de, Amerikancı diktatör Pinochet kara bir leke olarak geride kalıyor. SOL ittifakın adayı Gabriel Boric’in zaferi ile neoliberalizmin ölümünün ilan...
  • 26.12.2021 09:19
Bir meczup imam rejim, şeriat ve laiklik
Erdoğan tam da Gezi’nin yıldönümünde Taksim’e tonlarca gül suyu dökerek, Gezi direnişini hedefine koyarak cami açılışını yapıyordu. Aynı gün, Erdoğan’ın...
  • 06.06.2021 09:42
Laikliği bir kenara bırakalım öyle mi?
Nakşibendi tarikatının dört halifesinden biri sıfatını taşıyan Abdülkerim Çevik geçtiğimiz günlerde öldürüldü. Ardından, Bakanlar, milletvekilleri, valiler yasa boğuldu. İktidar medyasında,...
  • 24.01.2020 04:00
6. Filo’dan ‘Altın-cı Filo’lara #YankeeGoHome
Kazdağları, Cerattepe, Fatsa, Munzur, Murat Dağı ve daha pek çok yer... Dağları eriten madenler, kesilen ağaçlar, Karadeniz’in derelerini tutsak eden...
  • 11.08.2019 09:10
Koş arkadaş, eski dünya arkanda
2013 Haziran halk hareketi siyasal İslam hegemonyasında onarılmaz bir gedik açtı. Direnişin meydanlardan geri çekilmesi sonrasındaki süreç iktidar blokunun giderek...
  • 07.07.2019 08:54
Türkiye’yi birlikte yeniden kuracağız
Halka her türlü kötülüğü yapmak üzere birleşmiş AKP ve MHP ittifakı İstanbul’da tarihi bir yenilgi aldı. ...
  • 24.06.2019 07:21
Gezi’nin izinde toplumsal muhalefet
Gezi direnişinden bugüne geçen altı yıl, Türkiye tarihinin en kaotik dönemlerinden birisiydi. İktidar, Gezi’de başlayarak ülkenin her köşesine yayılan halk...
  • 02.06.2019 08:37
Gelecek çağrısı
Venezuela bu hafta bir kez daha ABD patentli bir darbe girişimine sahne oldu. Darbe girişimi, Juan Guadio’nun kendisini başkan ilan...
  • 05.05.2019 08:20
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