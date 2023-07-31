Osman Öztürk
Türk-İş tipi hekim sendikacılığı
Sağlık-Sen’in bir önceki dönem toplu sözleşme döneminde ücretlerle ilgili iyileştirme önerisinde hekimleri dışarıda tutması doktorlar arasında büyük öfke yaratmıştı. Bu tepkinin...
“Sağlıksız bir seçim”in ardından
Yüzyılın seçimini geride bıraktık.Tamam, iktidar devletin bütün imkanlarını kullandı. Montaj, kumpas, şantaj, baskı, elinden gelen ne varsa ardına koymadı da…Bunca...
Dr. Şeyhmus Gökalp’e adalet istiyoruz
“İşte tam o anda benim için dünyanın en büyük sorunu hangi ayakkabıları giyip çıkacağım olmuştu. Tuhaftı ama insan psikolojisi işte…...
Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılsın
Dr. Şeyhmus Gökalp’i tanısanız seversiniz. Zamanla değil, hemen seversiniz. Yıllardır tanışıyormuş gibi seversiniz. Çünkü Dr. Şeyhmus Gökalp sizi sever. Zamanla...
Gazeteciliğin batsın cahile hanım
Ben aslında bugün Köksal’ı yazacaktım. Tutkusunu, coşkusunu, heyecanını, öfkesini, hiç yitirmediği çocuksu saflığını yazacaktım. Kızları Bengisu’ya, Deniz’e sevgisini, Şavşat’a sevdasını,...
Mezarda zamlı maaş
Bu hafta gündemimiz gene yoğundu. Önceki gün bizim Onur nihayet mahkemeye çıktı. Ankara Adliyesi’nin, eski DGM salonuymuş, nispeten büyükçeydi ama...
Yakışır
Amerikalı gazeteci ülkenin önde gelen zenginlerinden bir iş adamıyla röportaj yapmaktadır. - Efendim, bize bugünlere nasıl geldiğinizi, bu kadar büyük...
Bıçak parası yoksa ameliyat da yok
Kanser tedavisi artık ücretsiz!.. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun hafta içindeki açıklaması basında böyle yer buldu.Haberin başlığı aslında yanlıştı.Çünkü kamuda olsun,...
Bir Sağlık Komiserinin Otoportresi
O yıllarda Balıkesir’de topu topu iki lise var. Biri, ta 1885’te kurulmuş, doksan yıllık Balıkesir Lisesi, diğeri, bizimki, 1959’da kurulmuş,...
Reis bizi Alaska’ya götür!
Kamu Özel Ortaklığıyla yapılacak Şehir Hastaneleri. Arsa devletten, hastane şirketten… Riskler devlete, kârlar şirkete. Öncelikle devlet garantisi… Hastaneye hasta gelmese...
Aşı karşıtlığı
Aşı tereddütü zaman, yer ve aşıya göre değişen karmaşık, içeriğe özel ve hızla değişen küresel bir sorundur. Ebeveynlerin aşıyla ilgili...
FETÖ’nün aşı kumpası
İğneyi başkasına dokundurmadan önce çuvaldızı kendime batırayım, ne zamandır aklımda ama ben de erteleyip duruyorum, son yıllarda ciddi bir...
Cerrahpaşa, Şişli
Aslında ilk elde Çapa gidiyordu… Sonra iktidarla iltisaklı bağzı hocalar devreye girip Reis’ten havaalanında ayaküstü randevu kopardılar… Ver Çapa’yı, al...
Cerrahpaşa’nın evliyaları çarpacak bunları
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi, Fatih ilçesi Cerrahpaşa Mahallesi sınırları içinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Tarihi Yarımada sınırları içinde yer alan yerleşkenin...
İstanbul Tıp yenilmez
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk modern tıphane 14 Mart 1827’de Vezneciler’de Tulumbacıbaşı Konağı’nda açılır. Beş yıl sonra da Topkapı Sarayı’nın sahil kısmında...
Seni Karacaahmet’e müdür yaptıracağız
Yaşa yaşa gör temaşa, demiş eskiler. İstanbul Tabip Odası seçimlerinde bu seneki iktidar yanlısı başkan adayı Suat Turgut namlı Hekbirci’den...