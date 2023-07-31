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Osman Öztürk

Osman Öztürk

Türk-İş tipi hekim sendikacılığı

Sağlık-Sen’in bir önceki dönem toplu sözleşme döneminde ücretlerle ilgili iyileştirme önerisinde hekimleri dışarıda tutması doktorlar arasında büyük öfke yaratmıştı. Bu tepkinin...
  • 31.07.2023 06:00

“Sağlıksız bir seçim”in ardından

Yüzyılın seçimini geride bıraktık.Tamam, iktidar devletin bütün imkanlarını kullandı. Montaj, kumpas, şantaj, baskı, elinden gelen ne varsa ardına koymadı da…Bunca...
  • 16.07.2023 10:16

Dr. Şeyhmus Gökalp’e adalet istiyoruz

“İşte tam o anda benim için dünyanın en büyük sorunu hangi ayakkabıları giyip çıkacağım olmuştu. Tuhaftı ama insan psikolojisi işte…...
  • 18.11.2021 04:00

Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılsın

Dr. Şeyhmus Gökalp’i tanısanız seversiniz. Zamanla değil, hemen seversiniz. Yıllardır tanışıyormuş gibi seversiniz. Çünkü Dr. Şeyhmus Gökalp sizi sever. Zamanla...
  • 02.02.2021 04:00

Gazeteciliğin batsın cahile hanım

Ben aslında bugün Köksal’ı yazacaktım. Tutkusunu, coşkusunu, heyecanını, öfkesini, hiç yitirmediği çocuksu saflığını yazacaktım. Kızları Bengisu’ya, Deniz’e sevgisini, Şavşat’a sevdasını,...
  • 05.08.2018 08:00

Mezarda zamlı maaş

Bu hafta gündemimiz gene yoğundu. Önceki gün bizim Onur nihayet mahkemeye çıktı. Ankara Adliyesi’nin, eski DGM salonuymuş, nispeten büyükçeydi ama...
  • 22.07.2018 08:22

Yakışır

Amerikalı gazeteci ülkenin önde gelen zenginlerinden bir iş adamıyla röportaj yapmaktadır. - Efendim, bize bugünlere nasıl geldiğinizi, bu kadar büyük...
  • 15.07.2018 10:26

Bıçak parası yoksa ameliyat da yok

Kanser tedavisi artık ücretsiz!.. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun hafta içindeki açıklaması basında böyle yer buldu.Haberin başlığı aslında yanlıştı.Çünkü kamuda olsun,...
  • 08.07.2018 09:11

Bir Sağlık Komiserinin Otoportresi

O yıllarda Balıkesir’de topu topu iki lise var. Biri, ta 1885’te kurulmuş, doksan yıllık Balıkesir Lisesi, diğeri, bizimki, 1959’da kurulmuş,...
  • 24.06.2018 09:08

Reis bizi Alaska’ya götür!

Kamu Özel Ortaklığıyla yapılacak Şehir Hastaneleri. Arsa devletten, hastane şirketten… Riskler devlete, kârlar şirkete. Öncelikle devlet garantisi… Hastaneye hasta gelmese...
  • 10.06.2018 07:53

Aşı karşıtlığı

Aşı tereddütü zaman, yer ve aşıya göre değişen karmaşık, içeriğe özel ve hızla değişen küresel bir sorundur. Ebeveynlerin aşıyla ilgili...
  • 03.06.2018 10:33

FETÖ’nün aşı kumpası

İğneyi başkasına dokundurmadan önce çuvaldızı kendime batırayım, ne zamandır aklımda ama ben de erteleyip duruyorum, son yıllarda ciddi bir...
  • 27.05.2018 09:30

Cerrahpaşa, Şişli

Aslında ilk elde Çapa gidiyordu… Sonra iktidarla iltisaklı bağzı hocalar devreye girip Reis’ten havaalanında ayaküstü randevu kopardılar… Ver Çapa’yı, al...
  • 20.05.2018 09:37

Cerrahpaşa’nın evliyaları çarpacak bunları

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yerleşkesi, Fatih ilçesi Cerrahpaşa Mahallesi sınırları içinde bulunmaktadır. Aynı zamanda Tarihi Yarımada sınırları içinde yer alan yerleşkenin...
  • 06.05.2018 09:25

İstanbul Tıp yenilmez

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk modern tıphane 14 Mart 1827’de Vezneciler’de Tulumbacıbaşı Konağı’nda açılır. Beş yıl sonra da Topkapı Sarayı’nın sahil kısmında...
  • 22.04.2018 08:19

Seni Karacaahmet’e müdür yaptıracağız

Yaşa yaşa gör temaşa, demiş eskiler. İstanbul Tabip Odası seçimlerinde bu seneki iktidar yanlısı başkan adayı Suat Turgut namlı Hekbirci’den...
  • 15.04.2018 09:18
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