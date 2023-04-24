Ozan Gündoğdu

Orta sınıf çözülüyor efsanesi
ABD’li gazeteci John Reed’in 1917 Sovyet Devrimi’ni gün gün anlatan “Dünyayı Sarsan 10 Gün” kitabında Bolşevik asker tartışmaya girdiği birine...
1 milyon 269 bin kişi…
14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 5 gün geçti. 28 Mayıs seçimlerine de 9 gün var. Seçimin derinlikli analizini kenara bırakıp, tabloyu...
Erdoğan sayesinde
7 Nisan Cuma günü, önümüze düşen haberlerden belki de en ilgi çekici olanı Mahir Akkuyu isimli genç vatandaşın gözaltına alınmasıydı....
Ekonominin anketi olur mu?
Ekonomik gidişatın seçimleri ne yönde etkileyeceğine dair çok sayıda çalışma mevcut. Önerme şu; ekonomik gidişattaki karamsar bir tablo iktidar cephesini...
Patron devlet, işçi halk
Kamu Maliyesi derslerinin giriş bölümleri özel sektör ile kamu sektörü arasındaki farkları konuşarak geçer. En temel fark, birinde...
Devletten vatandaşa uzatılan ‘şefkat’ eli!
“Amcalarım, ninelerim, teyzelerim, kardeşlerim… Devletten size müjde, imar barışı geldi”. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018’de hazırladığı imar barışının reklam filmine...
Seçime ayarlı mayın
Siyasal iktidar, seçimden sonra patlamaya ayarlı mayınları ekonominin temellerine yerleştirmiş durumda. Erdoğan kazansa da kaybetse de mayınlar patlayacak. Önceki gün...
Karizma endeksli banknot politikası
Nakit para kullanma alışkanlığı olanlar, son zamanlarda avuç dolusu parayla dolaşmak zorunda. Artık kimse “Bozuk yok mu” sorusunu sormaz oldu...
Dışarıdan içeriye mektuplar: Sineklerin Tanrısı ve Gezicilere mektup
Mahpusluğun zorluğunun altıncı aydan sonra başladığını yaşayarak öğrenenlerdenim. İlk altı ay kolay mıdır derseniz? Zordur elbette… İlk başlarda...
Yeni Türkiye’nin yepyeni gençleri
TİP Milletvekili Barış Atay’ın Babala TV’de yayınlanan Oğuzhan Uğur’la Mevzular programı 4 gün içinde 10 milyona yakın izlenmiş....
AKP ve “Orta” sınıflar
Orta sınıf kavramı dilimize pelesenk olmuş durumda. “Orta” diye sınıf olur mu, sorusunu bir kenara bırakalım ve kavramın doğru kullanıldığını...
Ekonomi oyunu kime verecek?
Seçime sayılı günler kala demokrat kamuoyu, bir gözüyle ekonomiyi takip ediyor. Nedeni açık, ekonomideki gidişat, Türkiye demokrasisinin de kaderini değiştirme...
Ne ilkti ne de son olacak!
Ülkücü camia şokta. Bir önceki genel başkanları Sinan Ateş, başkent Ankara’da güpegündüz katledildi. Aylardır tehdit edilen bir ülkücü, deyim yerindeyse...
Enflasyona alışıyoruz
Türkiye, bir yıldan beri yüksek enflasyon ile yaşıyor. Geçen yılın aralık ayından bu yana enflasyon oranında 60 puanlık bir artış...
Erdoğan, Nakşilere toz kondurmuyor
Uzun süren sessizliğinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa’daki cinsel köleleştirme olayına ilişkin konuştu. Yanlış anlaşılmasın, bu konuda konuşmak için kameraların karşısına...
Ses kaydının perde arkası
İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridiyle nikahladığını gazetemizin yazarı Timur Soykan’ın...