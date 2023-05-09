Özge Güneş

Tarımda üretim izni köylülüğü bitirir
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı” geçtiğimiz günlerde görüşe açıldı. Yönetmelik taslağı, bir senedir...
Yüzde 25 zam sınırı neye yarıyor?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde kira artışına yüzde 25 zam sınırı uygulamasının 1 yıl uzatıldığını duyurdu. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğun...
Fındık tekeli kendini aklamaya çabalıyor
Fındık sezonu yaklaşıyor. Ağustosta başlaması beklenen hasat sezonuna doğru fındık üreticileri maden tehdidi altındaki üretim koşullarının güçlüğünü, yağışlar nedeniyle yaşanacak...
Halktan halka, dayanışmayla…
Sermayenin, üretimin tüm biçimleri gibi tarımsal üretim ve kır emekçileri üzerindeki baskısının şiddetini artıracağı bir döneme girdiğimiz aşikar. Seçim öncesi...
Tarımda piyasacılık sürecek
Kabine üyeleri üzerine yapılan tartışmalar günler öncesinde tahminlerle başlamıştı. Şimdi geçtiğimiz günlerde açıklanmasıyla birlikte yeni dönem kabinesi tüm kamuoyu gündemine...
Park forumlarından kooperatiflere: Geleceğin tohumları
2013 Mayıs ve Haziran aylarında Taksim Gezi Parkı’nda gerçekleşen toplumsal ayaklanma, Gezi Parkı’nın boşaltılması ile birlikte İstanbul’un ve ülkenin farklı...
Gezi, umut ışığı
28 Mayıs 2013’te Taksim Dayanışması “Taksim Yayalaştırma Projesi” kapsamında Gezi Parkı’na yapılmak istenen Topçu Kışlası inşasını, Park için imar izni...
Düzenin değişmesi şart
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’de yaptığı seçim mitinginde yaş çay alım fiyatını 11 TL 30 kuruş olarak açıklamıştı. Çay üreticileri,...
Tek umudumuz mücadele
Yazıyı yazdığım saatler itibariyle oy sayımı hala devam ediyor. Anka Haber Ajansı’nın son geçtiği verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan’ın oy...
Patates, soğan, güle güle Erdoğan
“Patates, soğan, güle güle Erdoğan” muhalefetin seçim mitinglerinde öne çıkan sloganlardan olmayı sürdürürken artan yoksullukla beraber derinleşen gıda krizinin nasıl...
Kırsalı pazarlama nesnesine dönüştürme projesi
Pazar günü Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen üç köyde “Köy evleri”nin anahtar teslim töreni yapıldı. Evlerin temeli 19 Mart’ta atılmıştı....
Akkuyu NGS durdurulsun
Almanya’da 60 yılın ardından nükleer enerji dönemi sona erdi. Ülkenin geçtiğimiz yılki enerji ihtiyacının yüzde 6’sını karşılayan son santraller cumartesi...
Üreticiler ‘Yeter artık gitsinler’ diyor
Geçtiğimiz hafta sürekli artan market fiyatlarının sorumluluğunun AKP iktidarı olduğuna işaret eden etiketler dolaşıma girmiş, tasarımcısı gözaltına alındıktan sonra serbest...
10 Çernobil'e de 100 Brezilya gemisine de hayır!
Deprem bölgesinde yıkılan binaların enkaz kaldırma ve depolama sürecine ilişkin endişeler artarken, iktidar konuya ilgisiz kalmaya devam ediyor. Hızla bina...
Evdeki hesap çarşıya uymuyor
Gıda fiyatlarındaki artış durmuyor. İster hayvansal, ister bitkisel olsun her şeyin fiyatı sürekli bir biçimde artarken erişim güçlüğü de artıyor....
Aşırı yağışlar lütuf değil felaket
Geçen hafta afet bölgesini vuran aşırı yağışlar iktidarın felaket üreten betona dayalı, rantçı kır ve kent politikalarının son...