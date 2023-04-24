Sercan Meriç

Adalette yerinde sayıyoruz
Türkçe rapin nevi şahsına münhasır ismi Aga B’nin son parçalarından birisinin ismi “Adalet”… Aga B, bu parçayla hem Türkiye özelinde...
Kalıpların dışında ve kahkaha garantili Prens
BluTV’de izleyicilerle buluşan Prens, Bongomia Krallığı’nda yaşanan absürt olayları konu alan sıradışı bir komedi yapımı olarak öne çıkıyor. Dizinin yaratıcısı...
Gerçeğe yönelik tutku, öfke ve cesareti gerektirir
Son yılların en ses getiren haberlerine imza atan Timur Soykan, son polisiye romanı İblis’i Öldür’ü okurlarla buluşturdu. Soykan, bu sefer...
“Ucube” rejim yıkılacak, “İnsanlık Anıtı” yeniden yükselecek
Seçime çok kısa bir süre kalmışken, AKP iktidarı sanatçılara ceza yağdırmaya devam ediyor. Son olarak İmam Hatiplilere yönelik hakaret ettiği...
Kılıçdaroğlu kültür-sanat alanındaki yasaklar için ne dedi?
Türkiye tarihinin en önemli seçimine doğru ilerlerken ekonomiden sağlığa, eğitimden barınma hakkına dek birçok alandaki sorun çığ gibi büyüdü. Seçimi kazanması...