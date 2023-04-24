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Sercan Meriç

Sercan Meriç

sercanmeric@birgun.net
Adalette yerinde sayıyoruz
Türkçe rapin nevi şahsına münhasır ismi Aga B’nin son parçalarından birisinin ismi “Adalet”… Aga B, bu parçayla hem Türkiye özelinde...
  • 25.06.2023 07:21
Kalıpların dışında ve kahkaha garantili Prens
BluTV’de izleyicilerle buluşan Prens, Bongomia Krallığı’nda yaşanan absürt olayları konu alan sıradışı bir komedi yapımı olarak öne çıkıyor. Dizinin yaratıcısı...
  • 18.06.2023 10:19
Gerçeğe yönelik tutku, öfke ve cesareti gerektirir
Son yılların en ses getiren haberlerine imza atan Timur Soykan, son polisiye romanı İblis’i Öldür’ü okurlarla buluşturdu. Soykan, bu sefer...
  • 11.06.2023 09:28
“Ucube” rejim yıkılacak, “İnsanlık Anıtı” yeniden yükselecek
Seçime çok kısa bir süre kalmışken, AKP iktidarı sanatçılara ceza yağdırmaya devam ediyor. Son olarak İmam Hatiplilere yönelik hakaret ettiği...
  • 03.05.2023 11:11
Kılıçdaroğlu kültür-sanat alanındaki yasaklar için ne dedi?
Türkiye tarihinin en önemli seçimine doğru ilerlerken ekonomiden sağlığa, eğitimden barınma hakkına dek birçok alandaki sorun çığ gibi büyüdü. Seçimi kazanması...
  • 18.04.2023 13:37
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