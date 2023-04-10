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Sevin Okyay

Sevin Okyay

Ayların en güzeli

Nisan’ı niye severiz? Bahar tomurcuklarıyla, çiçekleriyle, güneşiyle geldi diye mi? Yoksa bu güzel havada gönüllü olarak karanlık salonlara kapanmanın sevinciyle...
  • 23.04.2024 06:00

Tanıdık bir Oscar

Oscar’ın yıllardır sadık bir izleyicisi idiyseniz, bu yılki tören size hiç yabancı gelmemiştir. Jimmy Kimmel, salonu dolduran A-listesi...
  • 14.03.2023 08:48

Sander, SALT Galata’da

Mehmet Sander’in SALT Galata’da 12 Şubat’a kadar açık olan sergisinin girişinde Türkçe/İngilizce manifestosu var, sekiz işini video sunumlarıyla bir araya...
  • 04.02.2023 06:30

Yazar-çizer bir oyuncu

Civan Canova uçtu gitti. Rengârenk resimleriyle birlikte. Sergi açtığını duyunca çok sevinmiştim. Çünkü bir vakittir Facebook’ta o resimleri yayınlıyordu. Ben...
  • 23.08.2022 06:30

Sanat ve yasaklar

Müzik festivalleri gitgide daha vahim bir halle yasaklanıyor. Yakınımda olup bitenlerin içinde (diyeyim) benim gördüğüm yapılıp tamamlanan müzikle ilişkili festival,...
  • 16.08.2022 06:30

Yaz Gecesi Festivali

Beykoz Kundura’da film izlemeye de, konsere de çok gitmişimdir, yani pandemiden önce. O kadar uzun zaman ayrı kaldım ki, denize...
  • 09.08.2022 06:30

Sessiz sedasız

Sinemaya katkıda bulunmuş, belli ölçüde yönlendirmiş sinemacıların arka arkaya bizi bırakıp gitmesi gerçekten üzücü. Neyse ki, geride eserleri kalıyor ve...
  • 02.08.2022 07:30

Kardeşimiz Cafer

Cafer derken, Yeni İran Sineması’nın etkili yönetmenlerinden Cafer Penahi / Jafar Panahi demek istiyorum. Dünya çapında tanınan, uluslararası ödüllere sahip...
  • 26.07.2022 06:30

Geçmiş zaman olur ki!

Üzülerek uyarmak zorundayım ki, “Ödül Sezonu” denen şeye adım atmış bulunuyoruz. Hangi ödülü kim alacak diye tahmin etmeyi...
  • 19.07.2022 06:30

Bir bayram hediyesi…

Bayram hediyesi dediğin de böyle olur. Doğrusu, yıllardır bayramda böyle hediye aldığımı sanmıyorum. Zaten bayram hediyesinden ziyade bayram...
  • 12.07.2022 06:30

Nereden, nereye!

Sabah ezan vakti kalkıp mesajlara bir göz atınca (uyku tutmamıştı) Beatles hakkındaki bilgimizi ölçen bir BaBamail.com testiyle ilgilendim. Eh, ilgilenmesem...
  • 05.07.2022 06:30

Festival şehri kucaklıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği, 25 yıldır sponsorluğunu Garanti Bankası’nın üstlendiği 29’uncu İstanbul Caz Festivali başladı bile. Programa bir...
  • 28.06.2022 06:30

Hocalar hocası!

Erhan Karaesmen’le çok eskiden tanışıyorum. Sık görüştüğümüz söylenemez ama, izini de hiç kaybetmedim. O da, eksik olmasın, zaman zaman beni...
  • 14.06.2022 06:30

Sadece tek bir Dünya!

On gün kadar önce eski bir arkadaşım aradı. O kadar eski ki, sadece adını söylediğinde bir müddet hatırlayamadım. Sonra birden,...
  • 07.06.2022 06:30

Festival çok güzel, gelsene!

Geçen yıl Uçan Süpürge sezonu geldiğinde bu başlıkla bir yazı yazmışım. O kadar sevdiğim bir davettir ki, dayanamadım, bu yıl...
  • 31.05.2022 06:30

Hepimiz tehlikedeyiz!

Gerçi Sinema tek Sinema Evi’nde 3 Temmuz’a kadar sürecek Pasolini Toplu Gösterimi geçen hafta (17 Mayıs) başladı. Ama hem yönetmenin...
  • 24.05.2022 06:30
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