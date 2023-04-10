Sevin Okyay
Ayların en güzeli
Nisan’ı niye severiz? Bahar tomurcuklarıyla, çiçekleriyle, güneşiyle geldi diye mi? Yoksa bu güzel havada gönüllü olarak karanlık salonlara kapanmanın sevinciyle...
Tanıdık bir Oscar
Oscar’ın yıllardır sadık bir izleyicisi idiyseniz, bu yılki tören size hiç yabancı gelmemiştir. Jimmy Kimmel, salonu dolduran A-listesi...
Sander, SALT Galata’da
Mehmet Sander’in SALT Galata’da 12 Şubat’a kadar açık olan sergisinin girişinde Türkçe/İngilizce manifestosu var, sekiz işini video sunumlarıyla bir araya...
Yazar-çizer bir oyuncu
Civan Canova uçtu gitti. Rengârenk resimleriyle birlikte. Sergi açtığını duyunca çok sevinmiştim. Çünkü bir vakittir Facebook’ta o resimleri yayınlıyordu. Ben...
Sanat ve yasaklar
Müzik festivalleri gitgide daha vahim bir halle yasaklanıyor. Yakınımda olup bitenlerin içinde (diyeyim) benim gördüğüm yapılıp tamamlanan müzikle ilişkili festival,...
Yaz Gecesi Festivali
Beykoz Kundura’da film izlemeye de, konsere de çok gitmişimdir, yani pandemiden önce. O kadar uzun zaman ayrı kaldım ki, denize...
Sessiz sedasız
Sinemaya katkıda bulunmuş, belli ölçüde yönlendirmiş sinemacıların arka arkaya bizi bırakıp gitmesi gerçekten üzücü. Neyse ki, geride eserleri kalıyor ve...
Kardeşimiz Cafer
Cafer derken, Yeni İran Sineması’nın etkili yönetmenlerinden Cafer Penahi / Jafar Panahi demek istiyorum. Dünya çapında tanınan, uluslararası ödüllere sahip...
Geçmiş zaman olur ki!
Üzülerek uyarmak zorundayım ki, “Ödül Sezonu” denen şeye adım atmış bulunuyoruz. Hangi ödülü kim alacak diye tahmin etmeyi...
Bir bayram hediyesi…
Bayram hediyesi dediğin de böyle olur. Doğrusu, yıllardır bayramda böyle hediye aldığımı sanmıyorum. Zaten bayram hediyesinden ziyade bayram...
Nereden, nereye!
Sabah ezan vakti kalkıp mesajlara bir göz atınca (uyku tutmamıştı) Beatles hakkındaki bilgimizi ölçen bir BaBamail.com testiyle ilgilendim. Eh, ilgilenmesem...
Festival şehri kucaklıyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği, 25 yıldır sponsorluğunu Garanti Bankası’nın üstlendiği 29’uncu İstanbul Caz Festivali başladı bile. Programa bir...
Hocalar hocası!
Erhan Karaesmen’le çok eskiden tanışıyorum. Sık görüştüğümüz söylenemez ama, izini de hiç kaybetmedim. O da, eksik olmasın, zaman zaman beni...
Sadece tek bir Dünya!
On gün kadar önce eski bir arkadaşım aradı. O kadar eski ki, sadece adını söylediğinde bir müddet hatırlayamadım. Sonra birden,...
Festival çok güzel, gelsene!
Geçen yıl Uçan Süpürge sezonu geldiğinde bu başlıkla bir yazı yazmışım. O kadar sevdiğim bir davettir ki, dayanamadım, bu yıl...
Hepimiz tehlikedeyiz!
Gerçi Sinema tek Sinema Evi’nde 3 Temmuz’a kadar sürecek Pasolini Toplu Gösterimi geçen hafta (17 Mayıs) başladı. Ama hem yönetmenin...