Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Tolga Mırmırık

Tolga Mırmırık

Hesap verir mi bu “zekâ”?

Yapay zekâ algoritmaları, kamu hizmetlerinden finansal sistemlere, sağlık politikalarından yargı kararlarına kadar sayısız alanda karar alıcı hâline gelmiş durumda. Ancak...
  • 06.07.2025 08:02

Geçmişten dijital çağa oyunlar

İnsanlık tarihi boyunca oyunlar, yalnızca eğlence araçları değil; öğrenmenin, sosyalleşmenin ve kültürel aktarımın da temel bir aracı olmuştur. Taş devrinden...
  • 04.05.2025 08:34

Zihnimizi yapay zekâdan korumak

Zihinsel sağlık desteği için genel yapay zekâ sohbet botlarını kullanmak, tehlikeli bir eğilimdir diyor APA, American Psychological Association (Amerikan Psikoloji...
  • 31.03.2025 07:39

Gelecekte nasıl hissedeceğiz?

Yunan mitolojisine göre, Apollo, Truva Kralı'nın kızı Cassandra'ya geleceği görme yeteneğini bahşetti. Ancak onu baştan çıkarma girişimi başarısız olunca, Cassandra'nın...
  • 03.03.2025 06:00

Çin: 2, ABD: 0 mı?

2025 Ocak ayının 20’sinde kullanıma sunulan “DeepSeek” isimli yeni bir yapay zekâ aracı, geçtiğimiz Aralık ayının sonunda duyurulmuştu. Hemen her...
  • 02.02.2025 08:03

Kadınlar ve tarihte silik kalmış bir devrim

Teknolojinin günlük yaşamlarımızın her alanını sardığı modern çağda, bilgisayar programcıları ve yazılım geliştiriciler genellikle yenilikçi erkek figürler olarak akla gelir....
  • 19.01.2025 08:32

Yapay zekâ 2024: Gelecek kapımızı çaldı!

Geride bıraktığımız 2024 yılı, hayatlarımızın neredeyse her alanına sirayet eden bir teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesine şahit oldu: Yapay...
  • 05.01.2025 07:59

Theseus’un Gemisi ve Yapay Zekâ: Değişimin hikâyesi

Antik Yunan’dan günümüze gelen bir hikâye vardır. Theseus’un, Minotor’u yenip geri dönerken kullandığı gemi, Atina halkı tarafından kutsal sayılmıştı. Yıllar...
  • 22.12.2024 06:58

Değer mi?

İçinde bulunduğumuz ekonomik çöküş ve belirsizlik dönemi, geleceğe yönelik maddi gelir ve değer algımızın neredeyse tamamen dağılmasına yol açmış durumda,...
  • 08.12.2024 08:55

YZ kontrolünde demokrasi

Biz insanlar (homo sapiens) var olan canlılar dünyasındaki en zeki yaratığız. Bu yadsınamaz bir gerçek. Yüzbinlerce yıllık evrim bizi bu...
  • 24.11.2024 08:09

Teknolojik kayma

Tektonik levhalar dünyamızın yer kabuğunu oluşturan parçalardan her birisi olarak geçer. Tektonik levhalar yer kabuğu altındaki magmanın akışkanlığı yüzünden hareketlidir....
  • 13.10.2024 07:47

Yeni çağın İkarusları

İkarus (Icarus), Yunan mitolojisinde ünlü bir figürdür ve özellikle babası Daidalos (Daedalus) ile birlikte olan hapsedildikleri labirentten uçarak kaçış denemesi...
  • 22.09.2024 08:16

Yapay zekânın Sisifos çağı

Son dört ya da beş yıldır artık yapay zekâ çağına girdiğimiz hararetle konuşulsa ve ilgili ilgisiz herkes yapay zekâ hakkında...
  • 15.09.2024 07:51

Bilgisayarlar bizden daha iyi karar veriyor

Kişilik algısı ve yargılaması, insan ilişkilerinde kritik bir rol oynar. Kimi zaman farkında olmadan kiminle arkadaş olacağımızı, kime güveneceğimizi veya...
  • 25.08.2024 09:38

Enerjimi emiyorsun

Günümüz şarlatanlarının yoğunluğu astroloji ve burçlarda olsa da çıkardıkları gürültüye bakılırsa ikincilik “enerji terapistlerinde” ve “şifacılarda”. Değişik isimler altında insanlara...
  • 11.08.2024 06:00

AGI tahminlerimizden daha mı yakın?

Yapay zekâ (AI), Genel Yapay Zekâ (AGI) ve Süper Yapay Zekâ (ASI) kavramları, yapay zekânın gelişimindeki farklı aşamaları ve yetenek...
  • 30.06.2024 09:22
BirGün'e Abone Ol