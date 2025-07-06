Tolga Mırmırık
Hesap verir mi bu “zekâ”?
Yapay zekâ algoritmaları, kamu hizmetlerinden finansal sistemlere, sağlık politikalarından yargı kararlarına kadar sayısız alanda karar alıcı hâline gelmiş durumda. Ancak...
Geçmişten dijital çağa oyunlar
İnsanlık tarihi boyunca oyunlar, yalnızca eğlence araçları değil; öğrenmenin, sosyalleşmenin ve kültürel aktarımın da temel bir aracı olmuştur. Taş devrinden...
Zihnimizi yapay zekâdan korumak
Zihinsel sağlık desteği için genel yapay zekâ sohbet botlarını kullanmak, tehlikeli bir eğilimdir diyor APA, American Psychological Association (Amerikan Psikoloji...
Gelecekte nasıl hissedeceğiz?
Yunan mitolojisine göre, Apollo, Truva Kralı'nın kızı Cassandra'ya geleceği görme yeteneğini bahşetti. Ancak onu baştan çıkarma girişimi başarısız olunca, Cassandra'nın...
Çin: 2, ABD: 0 mı?
2025 Ocak ayının 20’sinde kullanıma sunulan “DeepSeek” isimli yeni bir yapay zekâ aracı, geçtiğimiz Aralık ayının sonunda duyurulmuştu. Hemen her...
Kadınlar ve tarihte silik kalmış bir devrim
Teknolojinin günlük yaşamlarımızın her alanını sardığı modern çağda, bilgisayar programcıları ve yazılım geliştiriciler genellikle yenilikçi erkek figürler olarak akla gelir....
Yapay zekâ 2024: Gelecek kapımızı çaldı!
Geride bıraktığımız 2024 yılı, hayatlarımızın neredeyse her alanına sirayet eden bir teknolojinin çok hızlı bir şekilde gelişmesine şahit oldu: Yapay...
Theseus’un Gemisi ve Yapay Zekâ: Değişimin hikâyesi
Antik Yunan’dan günümüze gelen bir hikâye vardır. Theseus’un, Minotor’u yenip geri dönerken kullandığı gemi, Atina halkı tarafından kutsal sayılmıştı. Yıllar...
Değer mi?
İçinde bulunduğumuz ekonomik çöküş ve belirsizlik dönemi, geleceğe yönelik maddi gelir ve değer algımızın neredeyse tamamen dağılmasına yol açmış durumda,...
YZ kontrolünde demokrasi
Biz insanlar (homo sapiens) var olan canlılar dünyasındaki en zeki yaratığız. Bu yadsınamaz bir gerçek. Yüzbinlerce yıllık evrim bizi bu...
Teknolojik kayma
Tektonik levhalar dünyamızın yer kabuğunu oluşturan parçalardan her birisi olarak geçer. Tektonik levhalar yer kabuğu altındaki magmanın akışkanlığı yüzünden hareketlidir....
Yeni çağın İkarusları
İkarus (Icarus), Yunan mitolojisinde ünlü bir figürdür ve özellikle babası Daidalos (Daedalus) ile birlikte olan hapsedildikleri labirentten uçarak kaçış denemesi...
Yapay zekânın Sisifos çağı
Son dört ya da beş yıldır artık yapay zekâ çağına girdiğimiz hararetle konuşulsa ve ilgili ilgisiz herkes yapay zekâ hakkında...
Bilgisayarlar bizden daha iyi karar veriyor
Kişilik algısı ve yargılaması, insan ilişkilerinde kritik bir rol oynar. Kimi zaman farkında olmadan kiminle arkadaş olacağımızı, kime güveneceğimizi veya...
Enerjimi emiyorsun
Günümüz şarlatanlarının yoğunluğu astroloji ve burçlarda olsa da çıkardıkları gürültüye bakılırsa ikincilik “enerji terapistlerinde” ve “şifacılarda”. Değişik isimler altında insanlara...
AGI tahminlerimizden daha mı yakın?
Yapay zekâ (AI), Genel Yapay Zekâ (AGI) ve Süper Yapay Zekâ (ASI) kavramları, yapay zekânın gelişimindeki farklı aşamaları ve yetenek...