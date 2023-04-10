Tuğçe Madayanti Şen

Ölümcül Makineler’de kent devletler
Sinemada kaçırmış olanlar veya bir daha izlemek isteyenler için “Ölümcül Makineler” (Mortal Engines) filmi Netflix’te yayınlanmaya başladı. Dört ciltlik “Yürüyen...
Aksiyon dolu Extraction evreni
Popüler Hollywood filmlerine köktenci yaklaşan eleştirmenlerin, ana akım Hollywood tür sinemasının, seyirciyi gerçek problemlerinden koparmak üzerine kurulu büyük bir pazar...
Hayatlar zaten Black Mirrorken
Yaratıcı senarist Charlie Brooker’ın uzun zamandır beklenen İngiliz tekno-distopya dizisi “Black Mirror” gelecekte olacakların ekranlardaki en doğru temsilcisi oldu bana...
“Nazikçe dünyayı sallayabilirsiniz”
Yanlış zamanda yaşadığınızı düşündünüz mü hiç? 1968’lerde bağımsız müziğin, sanatın ve yaratıcılığın merkezi ilan edilmiş olan Haight-Ashbury’de hippi kültürüne dâhil...
Beau neden korkuyor?
Sinema toplumsal koşullara tüm tarihi boyunca uyum sağlamıştır ve kendini yenileyen yapısı gereği de her daim kendine yeni boyutlar yaratmıştır....
Haziran’da neler izleyeceğiz?
Zayıf vizyon filmleri sebebiyle sinema salonlarından uzak kaldığımız doğru. Haziran ayı da pek dolu dolu olmamasına rağmen kaçırmamanız gereken "Beau...
Bu hafta ne izlesem?
“Çöldeki İzler” (Tracks, 2013) hem bir yol filmi hem de bir başarı hikâyesi. Geçen hafta tavsiye ettiğim “Şempanze İmparatorluğu” belgeselinden...
Aynı ama başka bir dünyanın hikâyesi
“Şempanze İmparatorluğu” (Chimp Empire), bugüne dek bulunan en büyük şempanze topluluğunun büyüleyici dünyasını keşfe çıkan, kaçırılmaması gereken büyük mesai harcanmış...
Sükûnetten kayıtsızlığa, kayıtsızlıktan huzursuzluğa
İnzivaya çekildiğim ve her şeyi sorguladığım bugünlerde elim nedense “Fleishman Is in Trouble” dizisine gitti ve uzun zamandır izlediğim şeyler...
İran’ın ilk vampir filmi
Bir filmin kendini kült görmesi ve buna göre davranması hayranlık uyandırıcıdır. Bu hafta film tavsiyesinde bulunmak istiyorum ve ara sıra bu...
Kızılcık Şerbeti ve günahlarınız
Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme...
Bir dizi, bir film, bir belgesel
Umutsuzlukla ve hayal kırıklıklarıyla mücadele edenleri ve de art arda bölümleri devireceği kaliteli dizi arayanları Netflix’in “Beef” isimli yeni dizisine...
Festivalin Bahar Listesi 2
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali, 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan Türkiye...
Kokain, ayı ve dijital dedektif
Bu hafta vizyona giren iki enerjik filmden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki vizyona “Çıldırmış Ayı” ismiyle sokulan “Cocaine Bear”. B filmlerin...
Festivalin Bahar Listesi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 42. İstanbul Film Festivali, 134 uzun ve 29 kısa metrajlı filmden oluşan Türkiye...
En hak edilen ödül Balina’nın
En İyi Fim, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Yardımcı Erkek...