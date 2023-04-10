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Uğur Kutay
Kahramanların kuruttuğu ağaçlar
Finlandiya’da ‘kahraman’ denince akla gelen isimlerden biri Simon Häyhä. Keskin nişancı Häyhä’nın kahramanlığı, 105 gün süren Kış Savaşı sırasında 700’den...
  • 03.07.2023 06:00
Tünelin çıktığı yer
Ünlü Sovyet yönetmen (SSCB yıkılmadan önce yaşamış ve üretmiş yönetmenleri, milliyetleriyle değil de ‘sovyet’likleriyle anmayı tercih ediyorum) Andrei Tarkovsky’nin seyirci...
  • 26.06.2023 06:00
Gökkuşağının altında...
Ne iyi ettiniz de yasak ettiniz şu gökkuşağını, sayın Valim! Çocukluğumdan beri en büyük korkularımdandı gökkuşağı denilen şey... Babaannem, gökkuşağının...
  • 19.06.2023 08:53
Denizler, düşler, kadınlar, ülkeler…
Vera denizi düşlüyor. Mavi, güzel, serin... Bunu önce, emekli hakim olan kocası Fatmir’le konuşurken duyuyoruz: “Artık evi satabiliriz. Mat bölgesinde güzel...
  • 12.06.2023 06:00
Süpürgenin süpürdükleri
Bundan 650 yıl kadar önce, tarihin en korkunç kitaplarından biri olan Malleus Maleficarum/Cadı Balyozu (Türkçeye Cadı Çekici olarak çevrildi. Artes...
  • 29.05.2023 06:30
Geleceğin potansiyeli
Hizbullah kurbanlarının avukatı Yaşar Altürk'ün geçen haftaki açıklamalarını okumuşsunuzdur: "Hizbullah şeffaf bir örgüttür. Neden mi şeffaf diyorum. Hizbullah yaptıkları tüm...
  • 22.05.2023 06:30
Metroköydeki koyunlar?
‘Dağdaki çoban’ dendiğinde artık hiç kimsenin aklına, dağda kaval çalarak sürüsünü otlatan bir çoban gelmiyor. Onun yerine, aslında kırsal hayat...
  • 14.05.2023 06:30
Ayna olarak beyazperde
Pedagog Hilmi Malik Bey’in 1932’de yayımlanan Türkiye’de Sinema ve Tesirleri adlı kitabından söz ediyorduk. Yazar, sinemanın ilerlemeci bir eğitim aracı...
  • 08.05.2023 06:30
Cehalet cennetinin yolları
Türkiye’nin ilk pedagoglarından Doktor Hilmi Malik Bey 1932 yılında, Ankara’daki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı bir saha çalışması düzenler....
  • 01.05.2023 06:30
Anlam ağacının altında…
“Adam ağacın altında oturuyordu.” Sadece dört sözcükten oluşan bu basit tümce, okuyan herkesin aklında farklı bir adam, farklı bir ağaç, farklı...
  • 24.04.2023 06:30
Yazılacak kitaplar var!
Belgeselci Lutz Dammbeck, 1992 yapımı filmi Zeit der Götter’de (Tanrıların Çağı), tarihe ‘Hitler’in heykeltraşı’ olarak geçen Arno Breker ile ilgili...
  • 17.04.2023 06:30
Küpten sızan...
Önce şunu kesinleştirmek gerek: Tarafsızlık sadece yanılsamadır. Herhangi bir tarafı tutmadığınızı söylerken bile ‘taraf’sınızdır. Belgesel sinema pratiğinde, ‘belgesel filmin tarafsızlığı’yla...
  • 10.04.2023 06:30
Bulutlarla gelen
Baş karakterimiz bankada kasiyer olarak çalışan, ama paraya karşı alerjisi olan Total isimli bir genç adamdır. Aslında genel olarak obsesif...
  • 03.04.2023 06:30
Homo-Sanctus’un bitmeyen zulmü...*
Mel Gibson’ın dehşetli filmi Apocalypto’da (2006), hikâyenin ideolojik ürkütücülüğünün zirveye çıktığı bölüm kurban sahnesi olsa gerek: Köyünüzde ailenizle...
  • 27.03.2023 08:34
Canavar adamlar tanıdık hikâyeler
Loretta, gazetenin yazı işleri müdürü Jack’e bir kupür uzatır: “Sanırım bir şey buldum. İki hafta içinde üç kadın...
  • 20.03.2023 06:30
Ayhan Işık ne zaman ‘öldi’?
Günün ilk dersi. Öğretmen yoklama yaparken ismini okuyunca, 9-10 yaşlarındaki Serek adlı oğlan ayağa kalkıp biraz ‘klark çekme’ye...
  • 13.03.2023 06:19
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