Uğur Kutay

Kahramanların kuruttuğu ağaçlar
Finlandiya’da ‘kahraman’ denince akla gelen isimlerden biri Simon Häyhä. Keskin nişancı Häyhä’nın kahramanlığı, 105 gün süren Kış Savaşı sırasında 700’den...
Tünelin çıktığı yer
Ünlü Sovyet yönetmen (SSCB yıkılmadan önce yaşamış ve üretmiş yönetmenleri, milliyetleriyle değil de ‘sovyet’likleriyle anmayı tercih ediyorum) Andrei Tarkovsky’nin seyirci...
Gökkuşağının altında...
Ne iyi ettiniz de yasak ettiniz şu gökkuşağını, sayın Valim! Çocukluğumdan beri en büyük korkularımdandı gökkuşağı denilen şey... Babaannem, gökkuşağının...
Denizler, düşler, kadınlar, ülkeler…
Vera denizi düşlüyor. Mavi, güzel, serin... Bunu önce, emekli hakim olan kocası Fatmir’le konuşurken duyuyoruz: “Artık evi satabiliriz. Mat bölgesinde güzel...
Süpürgenin süpürdükleri
Bundan 650 yıl kadar önce, tarihin en korkunç kitaplarından biri olan Malleus Maleficarum/Cadı Balyozu (Türkçeye Cadı Çekici olarak çevrildi. Artes...
Geleceğin potansiyeli
Hizbullah kurbanlarının avukatı Yaşar Altürk'ün geçen haftaki açıklamalarını okumuşsunuzdur: "Hizbullah şeffaf bir örgüttür. Neden mi şeffaf diyorum. Hizbullah yaptıkları tüm...
Metroköydeki koyunlar?
‘Dağdaki çoban’ dendiğinde artık hiç kimsenin aklına, dağda kaval çalarak sürüsünü otlatan bir çoban gelmiyor. Onun yerine, aslında kırsal hayat...
Ayna olarak beyazperde
Pedagog Hilmi Malik Bey’in 1932’de yayımlanan Türkiye’de Sinema ve Tesirleri adlı kitabından söz ediyorduk. Yazar, sinemanın ilerlemeci bir eğitim aracı...
Cehalet cennetinin yolları
Türkiye’nin ilk pedagoglarından Doktor Hilmi Malik Bey 1932 yılında, Ankara’daki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı bir saha çalışması düzenler....
Anlam ağacının altında…
“Adam ağacın altında oturuyordu.” Sadece dört sözcükten oluşan bu basit tümce, okuyan herkesin aklında farklı bir adam, farklı bir ağaç, farklı...
Yazılacak kitaplar var!
Belgeselci Lutz Dammbeck, 1992 yapımı filmi Zeit der Götter’de (Tanrıların Çağı), tarihe ‘Hitler’in heykeltraşı’ olarak geçen Arno Breker ile ilgili...
Küpten sızan...
Önce şunu kesinleştirmek gerek: Tarafsızlık sadece yanılsamadır. Herhangi bir tarafı tutmadığınızı söylerken bile ‘taraf’sınızdır. Belgesel sinema pratiğinde, ‘belgesel filmin tarafsızlığı’yla...
Bulutlarla gelen
Baş karakterimiz bankada kasiyer olarak çalışan, ama paraya karşı alerjisi olan Total isimli bir genç adamdır. Aslında genel olarak obsesif...
Homo-Sanctus’un bitmeyen zulmü...*
Mel Gibson’ın dehşetli filmi Apocalypto’da (2006), hikâyenin ideolojik ürkütücülüğünün zirveye çıktığı bölüm kurban sahnesi olsa gerek: Köyünüzde ailenizle...
Canavar adamlar tanıdık hikâyeler
Loretta, gazetenin yazı işleri müdürü Jack’e bir kupür uzatır: “Sanırım bir şey buldum. İki hafta içinde üç kadın...
Ayhan Işık ne zaman ‘öldi’?
Günün ilk dersi. Öğretmen yoklama yaparken ismini okuyunca, 9-10 yaşlarındaki Serek adlı oğlan ayağa kalkıp biraz ‘klark çekme’ye...