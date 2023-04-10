Bir veda yazısı
Bugüne dek BirGün’e haftada bir günlük yazı periyodum dâhilinde 648 yazı yazmışım. (bunu saymazsak) Bu, eklere vesaire yazı günüm harici...
Bu yazıya bir ‘beğeni atarsanız’ bu ne anlama gelir?
Ünlü insanların sosyal medya davranışlarından haber medyasına malzeme çıkarmak epeydir alışkın olduğumuz bir durum. Özellikle magazin gazeteciliği, neredeyse sadece buna...
Seçim sonrası yeniden dünyaya dönmek için birkaç ipucu
Kaç ay oldu bilmiyorum. “Seçim geçsin de bakarız” başlığıyla özetlenecek bir duvarın ardında yaşıyorduk. Kendimizce ne kadar önemli olduğunu düşünürsek...
Mevzular Açık Mikrofon’un başarısı neyi gösteriyor?
Bu seçim dönemine damga vuran ‘yeni medya olayı’ nedir diye sorsanız, cevabım Oğuzhan Uğur’un Mevzular Açık Mikrofon’u olur. Bununla birlikte,...
‘Hemen şimdi’cilik, ‘ben demiştim abi’cilik ve Twitter
ChatGPT üretken yapay zekâ aracıyla yazışanlar bilir. Bu araç, eski chatbot’lardan farklı olarak doğası gereği diyalog halinde yazışmaya izin verdiği...
Yazıyı ilk turda bitiremedim
Bu haftaki yazıya her hafta yazdığımdan daha fazla vakit ayırmama rağmen, seçim heyecanı ve gerginliğinden ötürü bir yere varamadım. Bugün ne...
Cambridge Analytica eskimiş bir tartışmadır
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2 Mayıs’ın ilk saatlerinde, gece vakti attığı “Cambridge Analytica’cılık oynamayın” temalı tweet, eski bir tartışmayı yeniden canlandırdı. Cambridge...
“Sen bana bakma, ben senin baktığın yönde olurum”
Başlıktaki Özdemir Asaf şiirini duymuşsunuzdur. İlk bakışta dize olarak çok basit görünür. Eğer şiirden hiç anlamıyorsanız, “ne var ya bunu...
Sadece emir vererek yılda 335 bin dolar kazanmak ister misiniz?
Yaklaşık 14 yıldır her hafta düzenli yazdığım bu köşenin tarihindeki en rezil, başka bir deyişle en “clickbait” (tık tuzağı) başlığı...
Twitter şeffaflaştı mı, algoritmaları hakkında ne öğrendik?
Mart ayının son günü Twitter, “yeni bir şeffaflık çağı” başlattığını duyurdu. Algoritmasının bir bölümünün kaynak kodlarını herkesin görebileceği şeklinde Github’da...
Yapay gündemlerle boğuşurken yapay zekâyı ıskalamak
Türkiye tarihi seçimine hazırlanırken, dünya yapay zekâ teknolojileri açısından tarihi bir kırılma anını yaşıyor. Bu yazıyı yazmak için kullandığım bilgisayarın...
Yeni medya çağında gündemden kaçmak mümkün mü?
2006 yılı sonbaharında çıkıp 2007 yılında sona eren kısa ömürlü Fermuar mizah dergisinde, en sevdiğim karakter Gündemden Kaçamayan Kişi’ydi. Cengiz...
Sosyal medya platformlarının ‘değnekçilik’ çağı başladı
Geçen ay Taksim’de, AKM’nin arka tarafına düşen İspark alanına arabamızı park etmek istedik. Bilindiği üzere İspark, caddelerdeki bazı...
Yapay zekâ hakkında çok az konuşulan önemli detaylar
Hayranlıkla endişe arası bir kafa karışıklığı karşılanan ChatGPT üretken yapay zekâ aracı, kitlelerin kullanımına açıldığından beri teknoloji dünyasının...
Ekşi Sözlük internettir
Başlıktaki önerme belki iddialı gelmiş olabilir. Nihayetinde Ekşi Sözlük, internet denen devasa yapı içerisinde sadece bir site ya...