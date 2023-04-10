Ünal Özmen

Rasyonele dönmek…
Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığını devralırken "Türkiye’nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır." derken aynı zamanda irrasyonel bir...
21 yılın en çok kaybeden kurumları; eğitim ve din
21 yıllık AKP iktidarında toplumsal kurumlar çok şeyini, din ile eğitim ise her şeyini kaybetti. Bu sürede eğitim laiklikten, din...
Çocuk işçi sayısı katlanarak artıyor
TÜİK'in 2022 yılı çocuk istatistiklerine göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7. Bu oran, 15-17 yaş nüfusuna...
Muharrem İnce’nin ilkeleri
İlke, genellikle kullanıcıları tarafından ihlal edilen bir kavramdır. Mesela bilim insanları bilimin ilkelerine uyacağım demez, yöntemini söyler anlarsın. Kamu görevlileri...
Muharrem İnce ile 15 yaşındaki çocukların yolu nerede kesişiyor?
Muharrem İnce’nin politika yaparken öğretmenliğini referans olarak kullanmasını değerli buluyorum. Öğretmenlerin politik yaşama ancak emekli olduktan sonra mahalle muhtarlığı seçimlerinde...
"Kitap, kalem, defter bulamazdık!" yalanı
2003’yılından beri her öğretim yılı, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının sayısını ve kamu bütçesine maliyetinin çetelesini tutarım. Yine o tarihten beri...
Çocuklara kötülük etmeyin, açın şu okulları
Depremin çocuklar üzerinde kalıcı psikolojik etkileri olacak, bu kaçınılmaz. Ailesini, arkadaşını, komşusunu, öğretmenini kaybetmiş; evi, okulu, yaşadığı mahalle ve şehri...
Sosyal medya ve Kullanımlar ve Doyumlar teorisi
Altı parti başkanı arasında çıkan ve dört gün süren tartışmaya her kesimden her düzeyde insanımız müdahil olmaya çalıştı. Medya moderatörlüğünde...
Oyunun kuralını oyun alanı belirler
Burjuva sosyologları (işlevselciler), devletin, toplumun ortak çıkarlarını gözeten birbiriyle uyumlu alt sistemlerin düzenli ve dengeli birleşimi olduğunu söyler....
Devlet doğduğu yerde öldü
İlk örgütlü topluluk (Göbeklitepe) ve ilk devlet (Sümerler), Anadolu’nun güneyinden Basra Körfezi’ne uzanan Mezopotamya’da görüldü. 6 Şubat depreminin yıktığı Hatay,...
İnsanları ölmek değil, öldürülmek korkutuyor
Şataf Abdurrahman köyden komşumuzdu, 70’in üzerindeydi, ama 75 olmadığından eminim. Düğününü, hatta gelinin atla getirildiğini hatırlıyorum. Makbule’nin başından...
Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde eğitim- 2
Dünkü yazımızda, Mutabakat Metni’nin eğitime ayrılan bölümünün eğitimsel bilgi ve değerin kaynağına ilişkin ipucu verilmediği gibi mevcut duruma çekidüzen verme...
Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde eğitim- 1
Eğitim, Altılı Masanın tartışmadan uzlaştığı konu başlıklarından biri oldu. Herhangi bir konuda müzakere gerektirecek ayrılık yoksa tartışmaya da gerek yok....
Konuşan prompter icat edildi, hem de yerli ve milli!
Cumhurbaşkanı sohbet amaçlı serbest konuşmalardan o kadar uzaklaşmış ki artık okumadan konuşamıyor. O nedenle sivil görünümlü toplantılarda canlı prompterterler kullanılıyor....
KHK’lı eğitimciler…
12 Eylül askeri yönetimi, 4 bin 891 kamu çalışanını görevinden ihraç etti. 21 Temmuz 2016’da sivillerin ilan ettiği ve iki...
Kim daha çok yalan söyler; inançlılar mı, inançsızlar mı?
Benzer bir soru da şu: İnançlı kişiler mi, yoksa inançsızlar mı yalana daha çok inanır? Bu sorunun yanıtı...