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Ünal Özmen
Rasyonele dönmek…
Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığını devralırken "Türkiye’nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır." derken aynı zamanda irrasyonel bir...
  • 13.06.2023 06:00
21 yılın en çok kaybeden kurumları; eğitim ve din
21 yıllık AKP iktidarında toplumsal kurumlar çok şeyini, din ile eğitim ise her şeyini kaybetti. Bu sürede eğitim laiklikten, din...
  • 12.05.2023 06:30
Çocuk işçi sayısı katlanarak artıyor
TÜİK'in 2022 yılı çocuk istatistiklerine göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7. Bu oran, 15-17 yaş nüfusuna...
  • 29.04.2023 10:38
Muharrem İnce’nin ilkeleri
İlke, genellikle kullanıcıları tarafından ihlal edilen bir kavramdır. Mesela bilim insanları bilimin ilkelerine uyacağım demez, yöntemini söyler anlarsın. Kamu görevlileri...
  • 17.04.2023 09:06
Muharrem İnce ile 15 yaşındaki çocukların yolu nerede kesişiyor?
Muharrem İnce’nin politika yaparken öğretmenliğini referans olarak kullanmasını değerli buluyorum. Öğretmenlerin politik yaşama ancak emekli olduktan sonra mahalle muhtarlığı seçimlerinde...
  • 07.04.2023 06:30
"Kitap, kalem, defter bulamazdık!" yalanı
2003’yılından beri her öğretim yılı, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının sayısını ve kamu bütçesine maliyetinin çetelesini tutarım. Yine o tarihten beri...
  • 31.03.2023 06:30
Çocuklara kötülük etmeyin, açın şu okulları
Depremin çocuklar üzerinde kalıcı psikolojik etkileri olacak, bu kaçınılmaz. Ailesini, arkadaşını, komşusunu, öğretmenini kaybetmiş; evi, okulu, yaşadığı mahalle ve şehri...
  • 24.03.2023 06:30
Sosyal medya ve Kullanımlar ve Doyumlar teorisi
Altı parti başkanı arasında çıkan ve dört gün süren tartışmaya her kesimden her düzeyde insanımız müdahil olmaya çalıştı. Medya moderatörlüğünde...
  • 10.03.2023 06:30
Oyunun kuralını oyun alanı belirler
Burjuva sosyologları (işlevselciler), devletin, toplumun ortak çıkarlarını gözeten birbiriyle uyumlu alt sistemlerin düzenli ve dengeli birleşimi olduğunu söyler....
  • 03.03.2023 06:32
Devlet doğduğu yerde öldü
İlk örgütlü topluluk (Göbeklitepe) ve ilk devlet (Sümerler), Anadolu’nun güneyinden Basra Körfezi’ne uzanan Mezopotamya’da görüldü. 6 Şubat depreminin yıktığı Hatay,...
  • 18.02.2023 04:00
İnsanları ölmek değil, öldürülmek korkutuyor
Şataf Abdurrahman köyden komşumuzdu, 70’in üzerindeydi, ama 75 olmadığından eminim. Düğününü, hatta gelinin atla getirildiğini hatırlıyorum. Makbule’nin başından...
  • 16.02.2023 06:30
Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde eğitim- 2
Dünkü yazımızda, Mutabakat Metni’nin eğitime ayrılan bölümünün eğitimsel bilgi ve değerin kaynağına ilişkin ipucu verilmediği gibi mevcut duruma çekidüzen verme...
  • 04.02.2023 10:16
Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde eğitim- 1
Eğitim, Altılı Masanın tartışmadan uzlaştığı konu başlıklarından biri oldu. Herhangi bir konuda müzakere gerektirecek ayrılık yoksa tartışmaya da gerek yok....
  • 03.02.2023 10:31
Konuşan prompter icat edildi, hem de yerli ve milli!
Cumhurbaşkanı sohbet amaçlı serbest konuşmalardan o kadar uzaklaşmış ki artık okumadan konuşamıyor. O nedenle sivil görünümlü toplantılarda canlı prompterterler kullanılıyor....
  • 21.01.2023 08:33
KHK’lı eğitimciler…
12 Eylül askeri yönetimi, 4 bin 891 kamu çalışanını görevinden ihraç etti. 21 Temmuz 2016’da sivillerin ilan ettiği ve iki...
  • 14.01.2023 10:01
Kim daha çok yalan söyler; inançlılar mı, inançsızlar mı?
Benzer bir soru da şu: İnançlı kişiler mi, yoksa inançsızlar mı yalana daha çok inanır? Bu sorunun yanıtı...
  • 06.01.2023 06:39
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