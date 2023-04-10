Ne hukuksuz ne sanatsız
“30 yıl oluyor; serbestçe düşünüp yazanları, din, dil, ırk ayrılığı bilmeyenleri düşüncelerini özgürce açıklamak isteyince acımasızca yaktılar. Yakmakla kalmadılar. 33...
İki arada bir derede
Tüm dünyada ve ülkemizde gündemin ön sıralarında yer alan bir sorun, mülteciler sorunu. Kaçınılmaz olarak tüm sanat alanlarında yansımalarını görüyoruz...
Bizim hallerimiz dünyanın halleri
Önümüzdeki hafta İzmir’de başlayacak olan Uluslararası Film ve Müzik Festival programında yer alan filmler arasında seçim yapmakta zorlandığını söyleyen izleyicilere...
İki kent, bir usta Luchino Visconti
16 Haziran’da İzmir’de Uluslararası Film ve Müzik Festivalimiz başlıyor. Sinema ve müzik sanatları arasındaki ilişki üzerinde odaklanan festivalde, müzikle ilgili...
Cannes 2023 Merve Dizdar En İyi Kadın: Oyuncu Dizdar ödülünü boyun eğmeyen kadınlara ithaf etti
Vecdi SAYAR Cumartesi akşamı sonuçlanan 76. Cannes Film Festivali sinemamıza önemli bir ödül getirdi. Festivalin Uluslararası Yarışma bölümüne seçilen 21 filmden...
Özgürlük için demokrasi için
Haftalardır politika ile yatıp, politika ile kalkıyoruz. Toplumsal sorunlara duyarlı sanatçılar da seçimlere ilişkin düşüncelerini dile getirmekten geri durmuyor. Sanatçı...
Cannes’da ustalar geçidi
76. Cannes Film Festivali dur durak bilmeyen yağmuru ve teknik aksaklıkları ile anımsayacağız herhalde. Festival Direktörü Thierry Fremaux, her zaman...
Cannes 2023: Saraydaki yaratık
1789 Fransız Devrimi’nden dört yıl sonra Concorde meydanında kafasını giyotine uzatırken “Bana bir dakika daha verin, hayatı çok seviyorum” diyen...
Aydınlığın eşiğinde
Cannes Festivali’nin 75 yıllık tarihinde toplumsal travmaları ve bireyin özgür ifadesine yönelik baskıları konu alan sayısız film yer alır. Festivalin...
Cannes 2023: Onursal Palmiye Michael Douglas’ın
16 Mayıs’ta başlayacak olan 76. Cannes Festivali bu yıl da dünya sinemasının ünlü yıldızlarını ve usta yönetmenlerini ağırlayacak. Bunlardan biri,...
Sanata özgürlük kurumlarına özerklik
Seçimlere bir hafta kala, bir kez daha siyaset ve sanat ilişkisi üzerinde durmakta yarar var. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığının yanı sıra...
Gündüz miting, akşam sanat
Seçimlere iki hafta kalmışken, siyasetten söz etmemek mümkün mü? 14 Mayıs’ta ülkemizin kaderini belirleyecek bir seçim yaşayacağız. Emekçi kitlelerin ve...
Bataklıkta Godot’yu beklerken
Bugün 23 Nisan… ama ‘neşe doluyor insan’ diyemiyoruz. Çünkü endişeliyiz. Önümüzdeki seçimlerin hayatlarımız üzerindeki etkilerinin bilincinde olmamızdan kaynaklanıyor bu endişe....
İstanbul enerjisine yeniden kavuşuyor
Önceki gün İstanbul’da geçirdiğim dolu dolu bir günden izlenimler paylaşmak istiyorum bu gün. Kente film festivali için gelmiştim, ama diğer...
Nuri Bilge yeniden Cannes’da
Dünyanın en büyük film festivali Cannes’ın 76. yıl programı, dün Paris’te yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Festival Başkanı Iris Knobloch’nun Cannes’ın...
Berlin’den İstanbul’a
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, bir kez daha İstanbullulara bir sinema şöleni sunuyor. 134 uzun, 29 kısa metrajlı film içeren...