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Vecdi Sayar
Ne hukuksuz ne sanatsız
“30 yıl oluyor; serbestçe düşünüp yazanları, din, dil, ırk ayrılığı bilmeyenleri düşüncelerini özgürce açıklamak isteyince acımasızca yaktılar. Yakmakla kalmadılar. 33...
  • 02.07.2023 06:00
İki arada bir derede
Tüm dünyada ve ülkemizde gündemin ön sıralarında yer alan bir sorun, mülteciler sorunu. Kaçınılmaz olarak tüm sanat alanlarında yansımalarını görüyoruz...
  • 18.06.2023 11:05
Bizim hallerimiz dünyanın halleri
Önümüzdeki hafta İzmir’de başlayacak olan Uluslararası Film ve Müzik Festival programında yer alan filmler arasında seçim yapmakta zorlandığını söyleyen izleyicilere...
  • 11.06.2023 10:35
İki kent, bir usta Luchino Visconti
16 Haziran’da İzmir’de Uluslararası Film ve Müzik Festivalimiz başlıyor. Sinema ve müzik sanatları arasındaki ilişki üzerinde odaklanan festivalde, müzikle ilgili...
  • 04.06.2023 11:37
Cannes 2023 Merve Dizdar En İyi Kadın: Oyuncu Dizdar ödülünü boyun eğmeyen kadınlara ithaf etti
Vecdi SAYAR Cumartesi akşamı sonuçlanan 76. Cannes Film Festivali sinemamıza önemli bir ödül getirdi. Festivalin Uluslararası Yarışma bölümüne seçilen 21 filmden...
  • 28.05.2023 14:43
Özgürlük için demokrasi için
Haftalardır politika ile yatıp, politika ile kalkıyoruz. Toplumsal sorunlara duyarlı sanatçılar da seçimlere ilişkin düşüncelerini dile getirmekten geri durmuyor. Sanatçı...
  • 28.05.2023 09:06
Cannes’da ustalar geçidi
76. Cannes Film Festivali dur durak bilmeyen yağmuru ve teknik aksaklıkları ile anımsayacağız herhalde. Festival Direktörü Thierry Fremaux,  her zaman...
  • 21.05.2023 06:30
Cannes 2023: Saraydaki yaratık
1789 Fransız Devrimi’nden dört yıl sonra Concorde meydanında kafasını giyotine uzatırken “Bana bir dakika daha verin, hayatı çok seviyorum” diyen...
  • 18.05.2023 06:30
Aydınlığın eşiğinde
Cannes Festivali’nin 75 yıllık tarihinde toplumsal travmaları ve bireyin özgür ifadesine yönelik baskıları konu alan sayısız film yer alır. Festivalin...
  • 14.05.2023 06:00
Cannes 2023: Onursal Palmiye Michael Douglas’ın
16 Mayıs’ta başlayacak olan 76. Cannes Festivali bu yıl da dünya sinemasının ünlü yıldızlarını ve usta yönetmenlerini ağırlayacak. Bunlardan biri,...
  • 11.05.2023 06:30
Sanata özgürlük kurumlarına özerklik
Seçimlere bir hafta kala, bir kez daha siyaset ve sanat ilişkisi üzerinde durmakta yarar var. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığının yanı sıra...
  • 07.05.2023 06:30
Gündüz miting, akşam sanat
Seçimlere iki hafta kalmışken, siyasetten söz etmemek mümkün mü? 14 Mayıs’ta ülkemizin kaderini belirleyecek bir seçim yaşayacağız. Emekçi kitlelerin ve...
  • 30.04.2023 11:12
Bataklıkta Godot’yu beklerken
Bugün 23 Nisan… ama ‘neşe doluyor insan’ diyemiyoruz. Çünkü endişeliyiz. Önümüzdeki seçimlerin hayatlarımız üzerindeki etkilerinin bilincinde olmamızdan kaynaklanıyor bu endişe....
  • 23.04.2023 06:30
İstanbul enerjisine yeniden kavuşuyor
Önceki gün İstanbul’da geçirdiğim dolu dolu bir günden izlenimler paylaşmak istiyorum bu gün. Kente film festivali için gelmiştim, ama diğer...
  • 16.04.2023 11:25
Nuri Bilge yeniden Cannes’da
Dünyanın en büyük film festivali Cannes’ın 76. yıl programı, dün Paris’te yapılan basın toplantısıyla açıklandı. Festival Başkanı Iris Knobloch’nun Cannes’ın...
  • 14.04.2023 06:30
Berlin’den İstanbul’a
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, bir kez daha İstanbullulara bir sinema şöleni sunuyor. 134 uzun, 29 kısa metrajlı film içeren...
  • 09.04.2023 12:03
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