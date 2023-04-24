Yalçın Karatepe

Beklenen gün dündü ama dün dünde kaldı
Uzun zamandan beri kimsenin ilgi göstermediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun aylık mutat toplantısı dün yapıldı. Ama bu kez bir...
Faiz toto
Uzun zamandır merkez bankasının faiz kararlarının haber değeri bile yoktu. Hatta pek çok kişi karara ilişkin açıklama metnini bile okuma...
Şimdi bedel ödeme zamanı (mı?)
“Seçimler bitti” demeden seçimlerini bittiğini nasıl ifade edebilirsiniz? Evet, dövizde yaşanan yükselişi kullanabilirsiniz. Daha önce bu köşede, kurları baskılamak için...
Son fırsat
Bu hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin son turuna katılıp oylarımızı kullanacağız. Sandıktan kimin çıkacağını pazar akşamı erken saatte öğrenmiş oluruz. O...
Alacakaranlık
Geçen hafta sonu sandığa büyük umutlarla gittik. Uzun zamandır ülkede yaşanan tüm olumsuzlukların kaynağı olan iktidar anlayışının sonlanacağı, aydınlık günlere...
Haydi, sıra sende!
Sabırsızlıkla beklenen “o pazar günü” nihayet geldi. İki gün sonra sandıklara gidip ülkenin kaderini belirleyecek kritik seçimde oylarımızı kullanacağız. Sonuçları...
Seçimden önce son enflasyon
Türkiye İstatistik Kurumu bu hafta önemli veriler açıkladı. Çarşamba günü enflasyon, dün de gelir dağılımı istatistikleri yayımlandı. Seçimden önceki son...
Soğan mı, dolar mı?
Başlığa bakınca soruyu yanlış sorduğumu düşünebilirsiniz çünkü genellikle soğan mı, TOGG mu karşılaştırması yapıldığını duyuyorsunuz. Ama izninizle ben bugün soğan...
Hâlâ ekonomik vaatlerde bulunuyor
Seçimlere tam bir ay kaldı. Seçmenlerin oy davranışını etkileyecek konuların başında ekonomi geliyor. Nasıl gelmesin ki? Enflasyon karşısında ezilen, iş...
Depremzedeler dertleriyle baş başa
6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve milyonlarca vatandaşımızı doğrudan etkileyen Maraş merkezli depremlerin üzerinden iki ay geçti. Milyonlarca insanımızı doğrudan...
Seçimlerden sonra dolar ne olur?
Seçimlere 44 gün kaldı. Siyaset arenasında olup bitenleri takip ediyorsunuz sanırım. Kim, kiminle ittifak yapıyor, kim ne dedi, falanca kişi...
Yoksullukta eşitlik
Çarşamba akşamı katıldığı bir televizyon programında Erdoğan en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılacağını söyledi. Yanlış anlamayın, emekli...
Subasman
6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda insanımızın akıbeti belli değil, yüzbinlerce...
İstifa
Bu hafta açıklanan dış ticaret verileri üzerine yazmak için bilgisayarın başına oturdum. Dış ticarette rekor açığa imza atmışız....
Barınma temel ihtiyaçtır, insafa bırakılamaz
Depremin üzerinden 18 gün geçti. Bir tarafta kaybettiklerimizin acılarını yaşarken diğer tarafta hayatta kalanların sorunlarına çözüm üretmekte yetersiz...
Kamu kaynağı kullanımı lütuf değildir
6 Şubat’ta meydana gelen deprem benim memleketim olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesini de yerle bir etti. Doğduğum ev, okuduğum...