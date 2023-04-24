Yaşar Aydın

Muhalefet altı yılı ‘boş’ mu geçirdi?
Erdoğan ve Bahçeli işbirliğinin somutlaştığı ilk seçim 16 Nisan 2017 başkanlık referandumu oldu. Cumhur İttifakı’nın şekillendiği referandum çok düşük bir...
Merdan Yanardağ neden tutuklandı?
Türkiye, gazetecinin tutuklanması hele de muhalifse, neredeyse haber değeri olamayan bir ülke haline geldi. Merdan Yanardağ’ın tutuklanmasına ilk gelen tepkiler...
Her ittifak kazandırmaz
Seçim sonrası en çok tartışılan konulardan biri de ittifakların ne kazandırıp ne kazandırmadığı oldu. En çok da milletvekili sayıları konuşuldu....
Siyasetsiz seçime halk tepkisi
Seçim bitti tartışması devam ediyor. İktidar cenahında kabine değişikliği ile birlikte birçok yeni soru ortaya çıkarken muhalefette mesele iç hesaplaşmaya...
AKP’nin oyları eridi, MHP artmadı: Erdoğan seçimi nasıl kazandı?
Seçim bitti. Erdoğan bir kez daha başkan seçilirken Cumhur İttifakı da TBMM’de salt çoğunluk sayısına ulaştı. Kuşkusuz hem Erdoğan’ın hem de...
Erdoğan’ın Türkiye’de artık geleceği kalmadı
AKP ve Erdoğan yıllardır erime içinde. Bu istikrarlı biçimde devam ediyor. Bu erime kadar önemli olan bir başka konu daha...
Ya ahaber veya Selvi olmasaydı
Cumhur İttifakı talimatıyla tüm seçim süresince muhalefet partileri ekranlarda ambargo yedi. Birkaç televizyon ve gazete dışında kendilerini anlatacak bir mecra...
Boşuna çekilmedi bu acılar
Tarihi seçim için yolun sonuna geldik. Yarın sandığa gidilecek ve ülkenin kaderi için önemli bir karar verilecek. İktidar seçim sürecinde...
Hayal satıcısı din bezirganı
İktidar açılışa doyamadı. Bitmiş bitmemiş ne kadar proje varsa hepsini törenle devreye aldı. Hatta temeli kazılmamış binalar için bile beton...
Erdoğan’ın gücü partinin çapı kadar
Cumhuriyet tarihinin en kritik seçiminde sandığa 25 gün kaldı. Sandık gününe bu kadar kısa süre kalmasına rağmen ülke tam anlamıyla...
Yıkık kolonla seçim siyaseti
AKP ve Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimi için en ciddi hazırlığı 28 Ekim 2022 tarihinde açıkladığı “Türkiye Yüzyılı” vizyon belgesi oldu. O...
Yenilginin şifresi listelerde saklı
Cumhurbaşkanları adayları kesinleşti. Muharrem İnce faktörü dışında her şey çok net. Neredeyse tüm anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Erdoğan’ın 5 ile...
Bahçeli neyin peşinde?
Sürpriz bir gelişme olmazsa cumhurbaşkanlığı seçiminde dört adayın ismi netleşti. O nedenle haftanın en önemli gündemi hiç kuşku...
Cumhur’un kozu çok zayıf kaldı
Seçime yaklaşık 53 gün kaldı. Partilerin attığı her adım, ülke içinde ve dışında yaşanan her gelişme seçime direkt...
Erdoğan’ın şapkası ve “mezarlıkta bir seçim”
Yaşar AYDIN Büyük güne sadece 2 ay kaldı. "Koltuğunu vermez, sonuçları tanımaz, seçime müdahale eder, son dakika şapkasından bir tavşan...
Masadan neden kalktı, neden şimdi geri geldi?
Meral Akşener hışımla masayı dağıttığında ortaya çıkacak sonuçları çok kestiremedi. Erdoğan sonrası kurulacak Türkiye’de kendi rengini verme uğruna...