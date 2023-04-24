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Yasin Durak
Atatürk ikonu
Atatürk cumhuriyet tarihinin kuşkusuz en güçlü ve sarsılmaz ikonudur. Bunun nedeni yalnızca resmi ideolojinin tartışmasız sembolü olması değil, aynı zamanda...
  • 05.07.2023 06:00
Osmanlıcı ekonomik çöküş
Sarayın “yeni-Osmanlıcı yönetim mantalitesi” uzun süre dış politik akametleriyle gündeme geldi. Osmanlı hinterlantlında yer alan coğrafyaya dair sınır ötesi işgüzarlıklar,...
  • 28.06.2023 06:00
Kurtuluş mu kurtlaşma mı?
Bir gün sirkten bir aslan kaçmış. Sağa sola saldırıp dehşet saçarken ansızın bizim Temel ile Dursun’u gözüne kestirip süratle onlara...
  • 21.06.2023 06:00
Onuruna sahip çık!
Yıllar evvel Ahsen TV’nin fesli muhabiri bir sokak röportajında Barbaros Şansal’a denk gelmişti. Kim olduğunu bilmeksizin sorduğu sorulara aldığı yanıtlardan...
  • 14.06.2023 06:00
Kayıp halk
Seçim gündeminin gölgesinde kalıp da yeterince duyulmayan bir “çığırış” var: Necmi Erdoğan’ın Kayıp Halk adını verdiği son çalışması. Bir an...
  • 07.06.2023 06:00
Kantarın topu
Zamanını, usulünü, sistemini, kurallarını, yasaklarını bizzat Erdoğan’ın tayin ettiği, tüm süreçleri denetleyecek müfettişlerini dahi onun atadığı bir seçimi daha elbette...
  • 31.05.2023 06:00
Montaj, TRT, çekmece!
TRT’nin pazartesi gecesi yayınında konuşan Erdoğan’ın, ısrarla Kılıçdaroğlu’nun “Kandil’dekilerle” video çekimleri olduğunu ve bunları yayınladığını söylerken “ama montaj ama şu...
  • 24.05.2023 06:30
Gençlere…
“Özgürlüğümü bir tek ölüm alır. AKP’ye ve destekleyenlerine hakkımı helal etmiyorum. 20 yaşındayım elimde hiçbir şey yok. Ne bir birikim...
  • 17.05.2023 06:30
Provokasyon neyi gösteriyor?
Erzurum’da muhalefet mitingine karşı tertiplenen saldırı, yaklaşan seçimin pek çok ihtimale gebe olduğunu “herkese” bir kere daha hatırlattı. Haftalardır tüm...
  • 10.05.2023 06:30
Korkuya karşı halk
14 Mayıs yaklaşıyor. Geçtiğimiz üç hafta boyunca iktidarın ana akım medyanın gündemine oturttuğu SİHA’lar, TOGG’lar ve silah gösterileri kısıtlı bir...
  • 03.05.2023 06:30
Cihatçı ölüm politikası
Cumhur İttifakı içerisindeki Hüda-Par gerilimi tırmanarak devam ediyor. İttifaka katıldığı günden bu yana hiç olmadığı kadar “ılımlı” bir görüntü sergilemeye...
  • 26.04.2023 06:00
Ah Biz Nankör Yahudiler!
Erdoğan’ın danışmanı Aktay soğan fiyatını emsal göstererek pahalılıktan şikâyet edenleri Musa’ya “kapris” yapan Yahudilere benzetti. Söylediğine göre biz gafil muhalifler...
  • 19.04.2023 07:28
“Ehven-i şer”
Yıllardır “ehven-i şer” demekten bezmiş bir seçmendir Türkiye’deki. Esasta pek “demokratik” olmayan “temsili demokrasinin” açmazları ülkemizde bir türlü giderilemediğinden, uzun...
  • 12.04.2023 06:30
TİP’in NATO yanlışı
Behice Boran’ın kurucuları arasında yer aldığı Barışseverler Cemiyeti 25 Temmuz 1950’de Menderes’in Kore’ye asker gönderme kararına karşı çıkan bir bildiri...
  • 05.04.2023 06:30
İnce bir mesele
Fethullah’ın santraforu evvelsi gün hayli ilginç bir iddiada bulundu. Söylediğine göre AKP milletvekili olduğu dönemde M. İnce’ye karşı...
  • 29.03.2023 06:30
Kimin bekâsı?
Birkaç sene evvel elinde İmralı’dan gelen bir mektupla ortalıkta koşturan bir akademisyen müsveddesi vardı. AKP mağlubiyeti nedeniyle tekrarlanacak...
  • 22.03.2023 06:30
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