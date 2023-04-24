Yasin Durak

Atatürk ikonu
Atatürk cumhuriyet tarihinin kuşkusuz en güçlü ve sarsılmaz ikonudur. Bunun nedeni yalnızca resmi ideolojinin tartışmasız sembolü olması değil, aynı zamanda...
Osmanlıcı ekonomik çöküş
Sarayın “yeni-Osmanlıcı yönetim mantalitesi” uzun süre dış politik akametleriyle gündeme geldi. Osmanlı hinterlantlında yer alan coğrafyaya dair sınır ötesi işgüzarlıklar,...
Kurtuluş mu kurtlaşma mı?
Bir gün sirkten bir aslan kaçmış. Sağa sola saldırıp dehşet saçarken ansızın bizim Temel ile Dursun’u gözüne kestirip süratle onlara...
Onuruna sahip çık!
Yıllar evvel Ahsen TV’nin fesli muhabiri bir sokak röportajında Barbaros Şansal’a denk gelmişti. Kim olduğunu bilmeksizin sorduğu sorulara aldığı yanıtlardan...
Kayıp halk
Seçim gündeminin gölgesinde kalıp da yeterince duyulmayan bir “çığırış” var: Necmi Erdoğan’ın Kayıp Halk adını verdiği son çalışması. Bir an...
Kantarın topu
Zamanını, usulünü, sistemini, kurallarını, yasaklarını bizzat Erdoğan’ın tayin ettiği, tüm süreçleri denetleyecek müfettişlerini dahi onun atadığı bir seçimi daha elbette...
Montaj, TRT, çekmece!
TRT’nin pazartesi gecesi yayınında konuşan Erdoğan’ın, ısrarla Kılıçdaroğlu’nun “Kandil’dekilerle” video çekimleri olduğunu ve bunları yayınladığını söylerken “ama montaj ama şu...
Gençlere…
“Özgürlüğümü bir tek ölüm alır. AKP’ye ve destekleyenlerine hakkımı helal etmiyorum. 20 yaşındayım elimde hiçbir şey yok. Ne bir birikim...
Provokasyon neyi gösteriyor?
Erzurum’da muhalefet mitingine karşı tertiplenen saldırı, yaklaşan seçimin pek çok ihtimale gebe olduğunu “herkese” bir kere daha hatırlattı. Haftalardır tüm...
Korkuya karşı halk
14 Mayıs yaklaşıyor. Geçtiğimiz üç hafta boyunca iktidarın ana akım medyanın gündemine oturttuğu SİHA’lar, TOGG’lar ve silah gösterileri kısıtlı bir...
Cihatçı ölüm politikası
Cumhur İttifakı içerisindeki Hüda-Par gerilimi tırmanarak devam ediyor. İttifaka katıldığı günden bu yana hiç olmadığı kadar “ılımlı” bir görüntü sergilemeye...
Ah Biz Nankör Yahudiler!
Erdoğan’ın danışmanı Aktay soğan fiyatını emsal göstererek pahalılıktan şikâyet edenleri Musa’ya “kapris” yapan Yahudilere benzetti. Söylediğine göre biz gafil muhalifler...
“Ehven-i şer”
Yıllardır “ehven-i şer” demekten bezmiş bir seçmendir Türkiye’deki. Esasta pek “demokratik” olmayan “temsili demokrasinin” açmazları ülkemizde bir türlü giderilemediğinden, uzun...
TİP’in NATO yanlışı
Behice Boran’ın kurucuları arasında yer aldığı Barışseverler Cemiyeti 25 Temmuz 1950’de Menderes’in Kore’ye asker gönderme kararına karşı çıkan bir bildiri...
İnce bir mesele
Fethullah’ın santraforu evvelsi gün hayli ilginç bir iddiada bulundu. Söylediğine göre AKP milletvekili olduğu dönemde M. İnce’ye karşı...
Kimin bekâsı?
Birkaç sene evvel elinde İmralı’dan gelen bir mektupla ortalıkta koşturan bir akademisyen müsveddesi vardı. AKP mağlubiyeti nedeniyle tekrarlanacak...