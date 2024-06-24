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Zafer Ercan

Zafer Ercan

Sonsuzluğun diyalektiği

Böyle bir sert başlık, herkesin yanıtını bildiğini sandığını ''300 bin kilometre uzaklıktaki bir yer, 500 bin kilometre uzaklıktaki bir başka...
  • 24.06.2024 07:45
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