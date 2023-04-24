Zeynep Altıok Akatlı

Füsun Akatlı’nın Oksijen Çadırı
Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Nişantaşı Üniversitesi sahibi, son seçimlerde Mersin’den MHP milletvekili seçilen Levent Uysal’ın akademik ve idari personele gönderdiği ileti...
“Olasılıklar hep sahiplidir”
Sivas Katliamı’nın otuzuncu yılındayız. Siyasal İslam yanıltmaz. O gün elbette bize kıyan zalim üzerine düşeni bugün de fazlasıyla yerine getiriyor....
Otuz yıl
Takvim yaprakları bir bir dökülüp de yılın sonu geldi mi hemen herkes geçmiş yılın muhasebesi ve gelecek yıldan beklentileriyle umutlu bir başlangıç...
İnkâr
"Vaktiyle gölgesinde dinlendiğimiz çınar,Eski mahalle, vakıf çeşme, bakımsız cami,Sakın zannetmeyin sizi garipsediğimi,Bir güvercin hüznünde susan geçmiş zamanlar! Affedin beni daldığım oluyorsa...
Değişim şart
Seçimin üzerinden neredeyse yirmi gün geçti. Ancak sonuca ve sürece ilişkin olguları tartışarak anlamak ve yeni bir siyaset içeriği üretmek...
Cumartesi Annelerinin mücadelesi
“Onların mücadelesi halkımızda sonsuza dek yaşıyor. Sloganları 'Bir daha asla' ve 'Hafıza, hakikat ve adalet' ülkemiz demokrasisinin bugünü ve geleceği...
Mücadeleci ruhlara
28 Mayıs akşamından beri doğal olarak “yenilginin” muhasebesi yapılıyor. Ülkenin tarihsel ve siyasal geçmişi, inanç ve kütür dokusu, sosyo ekonomik...
Madem ki…
15 Mayıs sabahına bağlanan gece ‘ilk turda bitsin’ umudu taşıyanlar için yüreklere ağırlık veren türlü duyguyla geçti. Sevgili okurum seçimin ikinci...
Gelecek için sanat
Erzurum’da olanlardan bahsetmek istemiyorum. Zira ben bir ömür boyu orada olanı anlattım, anlatıyorum. Bu köşede bile zaman zaman tekrara düşmek...
Siz hangi türdensiniz?
“Dengeyi bozan çok ufak bir etken, hangi bireyin yaşayacağını ve hangisinin öleceğini, hangi çeşidin veya türün sayıca artıp hangisinin azalacağını...
Ver, ver, ver elini
Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl bir marş yakışırdı? Bu soruya herkesin kendi beğenisine, düşüncesine, alışkanlıklarına, tercihlerine göre pek çok yanıt verilebilir....
Kızılcık Şerbeti
Otuz yıl önce bugün adı bile hatırlanmayan tarikatları konuşuyorduk. O zaman Hizbullah, İbda-C, Aczmendiler, Cemalettin Kaplan vardı. Şimdi İsmailağa, Menzil,...
Mahir’ler Korkmuyor
2017 anayasa değişikliği referandum seçimleri öncesi “Hayır” diyenlerin başı dertteydi. “Evet” çağrısı ise devlet kasasından sağlanan usulsüz ama sonsuz olanaklarla...
Değişim, bahar ve sanat
Acıları derinleşen bir ülkede yaşıyoruz. Üst üste biriken, adaletsiz kalan sayısız derdin ağırlığı üzerimizde. Adalete kavuşmamış faili meçhul...
Yoktunuz, yoksunuz öyleyse gideceksiniz
Afet öncesi yönetiminde, planlamada yoktunuz. Aymazlığınız, ihmaliniz, aç gözlülüğünüz, doymazlığınız can aldı. Bilimin yerini kader planını aldığında...
Karanfil elden ele
Uzun zamandır kara duygularla yatıp daha karasıyla kalkıyoruz. Nihayet farklı bir duygumuz var. Unuttuğumuz bir duygu. Mutluyuz! 6...