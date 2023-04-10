Ziya Adnan

Gölgede, güneşte ve Suudi Arabistan’da futbol
Bir yaz daha geçerken ömürden, yaz transferinde Suudi Arabistan’ın yolunu tuttu Cristiano Ronaldo, giderken söyledikleri futbol tarihine düşen notlar... “Suudi...
Şapkacılar Premier Lig’de
2000-01 sezonunda Manchester City ve Bradford City ile küme düştü Coventry City, West Midlands bölgesinde, Sherboure nehrinin kıyısına kurulmuş 355...
Premier Lig Seyir Defteri | Brentford FC: Toney’siz zamanların başlangıcı
Premier Lig’de bitime iki kala, haftanın açılış maçında ligin dişli takımı Brentford, son beş maçtan dört puan çıkarabilmiş, ilk dört...
Premier Lig Seyir Defteri: Taiwo Awoniyi, Nottingham Forest’e hayat veren golcü
Uzaklardan… Premier Lig’de mayıs ortasında bitime üç maç kala ligin dibindeki Southampton FC evinde Fulham’a iki golle üç puan bırakırken küme...
Premier Lig Seyir Defteri: West Ham United, Olimpiyat Stadı’nda hayati üç puan
Yazın kapıda olduğunu hatırlatan güneşli bir Londra Pazar’ında, günün son maçında, düşme potasının dört puan üzerindeki West Ham United evinde...
Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur, Kane’nin golüyle gelen üç puan
Premier Lig’in en yaşlı teknik direktörü, takvim yaprakları 9 Ağustos 1947’yi gösterirken Crystal Palace’ın mabedi Selhurst Park’a taş atımlık mesafedeki...
Premier Lig Seyir Defteri: Manchester City, Erling Haaland gol makinesinin rekoru
Kışın bittiğinin, yazın kapıda olduğunun habercisi bir Pazar günü Londra’da lig lideri Manchester City Fulham deplasmanında. Son beş sezonda dört...
Premier Lig Seyir Defteri: Nottingham Forest, Brentford deplasmanında kayıp
Manchester City’nin Arsenal karşısında aldığı rahat galibiyetle şampiyonluk düğümü büyük olasılıkla çözüldü ama ligin dibi cadı kazanı, beş takımdan üçü...
Olimpiyat Stadı’nda Liverpool’un gecesi
Öncelikle yaklaşan seçimler vesilesiyle ülkeye dair birkaç kelam, malum futbol dediğin hayatın parçası, her ne kadar konumuz futbol olsa da...
Tottenham Hotspur FC; sana en çok mutsuzluk yakışıyor
Newcastle karşısında 21 dakikada kalesinde beş gol gören, maçı 6-1’lik skorla kaybeden Tottenham’da futbolcular uzun ve yorucu Newcastle deplasmanında kendilerini...
Premier Lig Seyir Defteri: Olimpiyat Stadı’nda Liverpool’un gecesi
Öncelikle yaklaşan seçimler vesilesiyle ülkeye dair birkaç kelam, malum futbol dediğin hayatın parçası, her ne kadar konumuz futbol olsa da...
Premier Lig Seyir Defteri: Southampton FC: Emirates’te üç gol ama tek puan
Premier Lig’de bitime yedi kala puan cetvelinin son sırasında Southampton FC; namı-diğer “The Saints” (Azizler). İngiltere’nin güneyinde, Londra’ya 120 kilometre...
Championshıp Günlükleri: Queens Park Rangers; Paraşütsüz düşüş
Paskalya tatili vesilesiyle İstanbul’daydım nisan başında, Ada futbolundan uzak kaldım, ama özlemek iyidir. O günlerde Fenerbahçe-Ankaragücü maçına denk geldim ama...
Premier Lig Seyir Defteri: Anfield’de futbol şöleni; Arsenal’e tek puan
Nisan Pazarı’nda lider Arsenal sezonun hüsran takımı Liverpool deplasmanında. Londra takımı sezonun yükseleni, son 7 lig maçını kazandılar, bu sezon...
Premier Lig Seyir Defteri: Bitime dokuz kala Arsenal fırtınası
Zamansız, istenmeyen milli maç arasından sonra Premier Lig’e dönüş, nisan ayının ilk gününde haftanın açılış maçında Grealish’in yıldızlaştığı maçta Manchester...
Premier Lig Seyir Defteri: Kuzey Londra derbisi vesilesiyle kadın futbolu
Sponsorunun adına ithafen “Barclays Kadınlar Süper Ligi” (BWSL) olarak biliniyor, İngiltere’deki kadın futbolunun en yüksek ligi. 2010’da kurulmuş, İngiltere Futbol...