1.3 milyar lira borçlu demir çelik devi için konkordato istendi

Şirket sahibi 3 kardeş arasındaki anlaşmazlık nedeni ile iflasın eşiğine gelen Güney Çelik Hasır ve Demir A.Ş. için konkordato talep edildi. En büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeki şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi.

En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Güney Çelik Hasır ve Demir AŞ. konkordato için talep edildi. Şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. 1.3 milyar lira borcu bulunan şirketin faaliyetlerinin denetimi için 3 kişilik komiser heyeti atandı. Kararla birlikte, üretimin durduğu dev fabrika yeniden faaliyete geçti.

halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, şirketi konkordatoya götüren süreç üç kardeş arasında yaşanan anlaşmazlık. Toplamda 1.3 milyar lira borcu bulunan Güney Çelik’in 550 çalışanı alamadıkları ücretleri nedeni ile eylem yapmıştı. Şirket ortakları arasındaki anlaşmazlık nedeni ile zorlu bir süreç yaşayan şirket ile ilgili dikkat çeken bir dava açıldı.

DAVAYI, ALACAKLISI AÇTI

Güney Çelik’ten alacaklı olan bir lojistik şirketi, konkordato talebi ile İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesine başvuruda bulundu. Lojistik şirketinin avukatı Enes Yarar’ın imzasını taşıyan dava dilekçesinde, ortaklar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle borçlu şirketin iflasa sürüklendiği kaydedildi. Dilekçede, şirketin iflas etmesi durumunda kendilerinin ve diğer alacaklıların alacağına kavuşamayacağı, 550 işçinin de işsiz kalacağına işaret edildi. Dilekçede Güney Çelik için konkordato kararı verilmesi istendi.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ

Talebi inceleyen İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2 Şubat’ta ara kararını verdi. Mahkeme şirket lehine geçici mühlet kararına hükmetti. Bu kararla birlikte şirket hacizlere karşı koruma altına alındı. Mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de Prof. Dr. Mert Erer, Dr. Öğretim Üyesi Evren Kılıçoğlu ve Mali Müşavir Şükrü Savaş’tan oluşan komiser heyeti görevlendirdi.