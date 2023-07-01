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Avrupa

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen: Basın ve ifade özgürlüğü hakkı, liberal demokrasimizin vazgeçilmez direkleridir
Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen: Basın ve ifade özgürlüğü hakkı, liberal demokrasimizin vazgeçilmez direkleridir
  • 08.07.2023 15:31
Hollanda’da hükümet istifa etti
Hollanda’da hükümet istifa etti
  • 08.07.2023 00:08
AB, Enerji Şartı Anlaşması’ndan çıkmaya hazırlanıyor
AB, Enerji Şartı Anlaşması’ndan çıkmaya hazırlanıyor
  • 07.07.2023 18:39
Avrupa genelinde aşırı sağ neden/nasıl yükseliyor?
Avrupa genelinde aşırı sağ neden/nasıl yükseliyor?
  • 07.07.2023 11:51
Yazar Aslı Erdoğan’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Yazar Aslı Erdoğan’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
  • 06.07.2023 22:07
Hanau Katliamı soruşturmasının son gününde protestolar sürecek
Hanau Katliamı soruşturmasının son gününde protestolar sürecek
  • 06.07.2023 17:04
Frankfurt’ta Merdan Yanardağ paneli gerçekleşecek
Frankfurt’ta Merdan Yanardağ paneli gerçekleşecek
  • 06.07.2023 14:29
Birleşik Krallık, kayıtlardaki en sıcak haziranı yaşadı
Birleşik Krallık, kayıtlardaki en sıcak haziranı yaşadı
  • 03.07.2023 17:15
Fransa polisi, Paris ve çevresindeki protestoları dron ile takip edecek
Fransa polisi, Paris ve çevresindeki protestoları dron ile takip edecek
  • 02.07.2023 18:12
Netanyahu, Macron yönetimine desteğin yolunu buldu: Gösteriler antisemitikmiş!
Netanyahu, Macron yönetimine desteğin yolunu buldu: Gösteriler antisemitikmiş!
  • 02.07.2023 16:52
Fransa
Fransa'daki protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye sıçradı
  • 02.07.2023 15:00
Fransa
Fransa'da protestolar: Şanzelize tahliye edildi, Macron Almanya ziyaretini erteledi
  • 02.07.2023 08:56
Hollanda Kralı, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi
Hollanda Kralı, ülkesinin kölelikteki rolü nedeniyle özür diledi
  • 01.07.2023 17:11
AB
AB'den Kuran yakılmasına tepki: Açık provokasyon
  • 01.07.2023 16:33
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ziyaretini erteledi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya ziyaretini erteledi
  • 01.07.2023 15:59
Dünyanın en eski gazetesi Wiener Zeitung kapandı
Dünyanın en eski gazetesi Wiener Zeitung kapandı
  • 01.07.2023 14:52