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Medya

Fahrettin Altun
Fahrettin Altun'un kaçak yapılarıyla ilgili haber nedeniyle yargılanan gazeteciler beraat etti
  • 07.07.2023 13:38
Twitter, Threads nedeniyle Meta
Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti
  • 06.07.2023 23:18
TGC
TGC'den RTÜK'e Tele1 tepkisi: Basın tarihinde kara bir leke
  • 06.07.2023 18:23
CHP
CHP'den RTÜK'ün Tele1'i karartmasına tepki
  • 06.07.2023 18:17
RTÜK
RTÜK'ten TELE1'e 7 gün yayın durdurma ve para cezası!
  • 06.07.2023 15:19
Zuckerberg’den 11 yıl sonra Twitter’da ilk paylaşım
Zuckerberg’den 11 yıl sonra Twitter’da ilk paylaşım
  • 06.07.2023 10:36
Meta
Meta'nın Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads, kullanıma açıldı
  • 06.07.2023 07:04
MLSA Hukuk Birimi, tutuklanan gazeteci Sedat Yılmaz adına AYM
MLSA Hukuk Birimi, tutuklanan gazeteci Sedat Yılmaz adına AYM'ye başvurdu
  • 05.07.2023 14:29
Twitter
Twitter'dan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama
  • 05.07.2023 08:49
Gazeteci Kadir Bayram gözaltına alındı
Gazeteci Kadir Bayram gözaltına alındı
  • 04.07.2023 11:30
Reuters, mahkemenin
Reuters, mahkemenin 'Bilal Erdoğan' kararına itiraz etti
  • 04.07.2023 10:35
Netflix Türkiye temmuz programı belli oldu
Netflix Türkiye temmuz programı belli oldu
  • 04.07.2023 10:16
RTÜK, Erdoğan
RTÜK, Erdoğan'ı da sayarak dijital platformlara sopa gösterdi
  • 03.07.2023 15:44
Yandaş Hilal Kaplan, iki ayda yüzlerce içeriğe erişimi engelletti
Yandaş Hilal Kaplan, iki ayda yüzlerce içeriğe erişimi engelletti
  • 03.07.2023 13:14
Twitter
Twitter'da içerik görüntüleme sınırı neden getirildi?
  • 02.07.2023 07:09
Elon Musk
Elon Musk'tan 'limit aşıldı' açıklaması
  • 01.07.2023 21:36