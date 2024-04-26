Nihal Candan tahliye edildi

Stil yarışmasında ünlenen, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalandığı belirtilen Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü aktarıldı.

Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl fenomenlere düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına Nihal ve Bahar Candan kardeşler de dahil edilmişti. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınarak 16 Kasım'da da tutuklanmıştı.