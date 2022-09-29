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Yeşil BirGün

Rantı ve talanı iyi ‘bilen kişiler’

Rantı ve talanı iyi ‘bilen kişiler’

  • 17.04.2023 08:23
110 milyon ton atık için önlemler alınmalı

110 milyon ton atık için önlemler alınmalı

  • 28.03.2023 06:30
Melen Barajı için 610 milyon TL daha

Melen Barajı için 610 milyon TL daha

  • 28.03.2023 06:30
Cengiz İnşaat

Cengiz İnşaat'ın yerleşim yerinde patlattığı dinamit heyelana neden oldu!

  • 02.12.2022 10:23
Kilimanjaro Dağı

Kilimanjaro Dağı'ndaki yangın 2 gündür söndürülemiyor

  • 23.10.2022 20:52
İzmit Körfezi kahverengiye büründü

İzmit Körfezi kahverengiye büründü

  • 23.10.2022 20:30
Hasanağa Deresi

Hasanağa Deresi'nde balık ölümleri: Bu kirliliği görmek için birinin ölmesi mi gerekecek?

  • 20.10.2022 18:30
Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül barajı çöle döndü

Sivas’ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül barajı çöle döndü

  • 19.10.2022 23:10
Yatağan

Yatağan'da taş ocağı için 'ÇED gerekli değildir' kararı, mahkeme tarafından iptal edildi

  • 19.10.2022 18:44
İklim aktivistleri, Aston Martin galerisini boyadı

İklim aktivistleri, Aston Martin galerisini boyadı

  • 16.10.2022 18:43
Yine Cengiz yine talan!

Yine Cengiz yine talan!

  • 13.10.2022 19:24
Bu bilim dışı uygulamanın dünyada eşi yok

Bu bilim dışı uygulamanın dünyada eşi yok

  • 12.10.2022 06:30
Sağlığı ve balıkları kafese kapattılar

Sağlığı ve balıkları kafese kapattılar

  • 12.10.2022 06:30
İzmir’in ‘Kanal İstanbul’ projesine karşı 4 bin imza toplandı

İzmir’in ‘Kanal İstanbul’ projesine karşı 4 bin imza toplandı

  • 05.10.2022 20:07
Akşehir Gölü tamamen kurudu

Akşehir Gölü tamamen kurudu

  • 02.10.2022 21:06
Joe Biden: Ian Kasırgası, Florida tarihindeki en ölümcül fırtına olabilir

Joe Biden: Ian Kasırgası, Florida tarihindeki en ölümcül fırtına olabilir

  • 29.09.2022 20:34