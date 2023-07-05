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Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kültür Sanat

Sanatçı Özkan Uğur yaşamını yitirdi
Sanatçı Özkan Uğur yaşamını yitirdi
  • 08.07.2023 16:31
"Hayalden fazlası"
"Hayalden fazlası"
  • 08.07.2023 14:26
Ölümcül Makineler’de kent devletler
Ölümcül Makineler’de kent devletler
  • 08.07.2023 06:00
Kalamış Yaz Festivali’nde konser ve film şenliği
Kalamış Yaz Festivali’nde konser ve film şenliği
  • 08.07.2023 06:00
Tiran ve soytarı birbirine muhtaç
Tiran ve soytarı birbirine muhtaç
  • 08.07.2023 06:00
TÜGVA ve birçok gerici yapıdan ortak bildiri: Festivaller yasaklansın!
TÜGVA ve birçok gerici yapıdan ortak bildiri: Festivaller yasaklansın!
  • 07.07.2023 15:36
Bu dünyadan bir Rıfat Ilgaz geçti
Bu dünyadan bir Rıfat Ilgaz geçti
  • 07.07.2023 06:00
Bilincinize asla güvenmeyin!
Bilincinize asla güvenmeyin!
  • 07.07.2023 06:00
Ferhangi şarkılar
Ferhangi şarkılar
  • 07.07.2023 06:00
Martin Scorsese
Martin Scorsese'nin son filmi 'Killers of the Flower Moon'dan yeni fragman
  • 06.07.2023 13:03
51. İstanbul Müzik Festivali
51. İstanbul Müzik Festivali'nin kapanışı Fazıl Say ve Serenad Bağcan'ın konseriyle yapıldı
  • 06.07.2023 09:31
Soner Demirbaş şiiri ve “Koruda Söylenen”
Soner Demirbaş şiiri ve “Koruda Söylenen”
  • 06.07.2023 06:00
‘Öteki’lerin değil, sizin hikâyeniz
‘Öteki’lerin değil, sizin hikâyeniz
  • 06.07.2023 06:00
30. İstanbul Caz Festivali, 7 Temmuz
30. İstanbul Caz Festivali, 7 Temmuz'da başlayacak
  • 05.07.2023 14:12
Saklı gerçek
Saklı gerçek
  • 05.07.2023 06:00
Genco’yu yaşamak
Genco’yu yaşamak
  • 05.07.2023 06:00