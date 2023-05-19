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Güncel

İzmir
İzmir'deki CHP belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı seçimi için buluştu
  • 20.05.2023 00:50
Nur Cemaati
Nur Cemaati'nden Erdoğan'a destek açıklaması
  • 20.05.2023 00:38
AKP
AKP'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi
  • 20.05.2023 00:34
Yavaş: İktidar değişmezse bir daha bu konserleri yapabileceğimizden emin değilim
Yavaş: İktidar değişmezse bir daha bu konserleri yapabileceğimizden emin değilim
  • 20.05.2023 00:12
Kılıçdaroğlu yurtdışındaki seçmene seslendi: Vatanınız için oy verin
Kılıçdaroğlu yurtdışındaki seçmene seslendi: Vatanınız için oy verin
  • 19.05.2023 23:12
'Seçimde kurgu vardı' diyen İmamoğlu: Oyunu Mansur Yavaş ile bozduk
  • 19.05.2023 22:40
Cumhur İttifakı bileşeni BBP
Cumhur İttifakı bileşeni BBP'nin lideri Destici: Yüzde 5,2 oy, Oğan'ın değildir
  • 19.05.2023 22:37
Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon'a çıkacağı tarih belli oldu
  • 19.05.2023 22:03
Kılıçdaroğlu, ortaokul öğretmeni Mehmet Uğur
Kılıçdaroğlu, ortaokul öğretmeni Mehmet Uğur'u Sincan'daki evinde ziyaret etti
  • 19.05.2023 21:52
Erdoğan: Zaten birinci turda kazandık
Erdoğan: Zaten birinci turda kazandık
  • 19.05.2023 21:26
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den faiz açıklaması: Ezanlar susmaz, bayraklar inmez
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den faiz açıklaması: Ezanlar susmaz, bayraklar inmez
  • 19.05.2023 21:16
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ'dan canlı yayında açıklama: Taraflarla ortaklaşamazsak kimseyi desteklemeyiz
  • 19.05.2023 20:54
İmamoğlu, gençlere seslendi: Kara bulut dağılacak ve gençler kazanacak
İmamoğlu, gençlere seslendi: Kara bulut dağılacak ve gençler kazanacak
  • 19.05.2023 20:39
HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu: PKK ve Hizbullah
HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu: PKK ve Hizbullah'a terör örgütü demiyorum
  • 19.05.2023 20:01
Kılıçdaroğlu-Oğan görüşmesine değinen Özel: Çok güzel haberler alacaksınız
Kılıçdaroğlu-Oğan görüşmesine değinen Özel: Çok güzel haberler alacaksınız
  • 19.05.2023 19:51
Meral Akşener seçimden sonra ilk kez konuşacak
Meral Akşener seçimden sonra ilk kez konuşacak
  • 19.05.2023 19:14