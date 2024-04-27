Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji raporuna göre hafta sonu bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Bugün Sinop, Kastamonu, Karabük, Osmaniye, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te sağanak beklenirken, pazar günü de çok sayıda bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da hafta sonunun yağışlı geçmesi bekleniyor. Çöl tozu taşınımı ise etkili olmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkede bahar değişkenliği devam ederken Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Pazar günü ise, yurt geneli paçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu'nun iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı geçecek.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve Antalya'da 27, İstanbul'da 20, İzmir'de 26, Adana'da 36, Diyarbakır'da 31, Samsun'da 20 derece civarında seyredecek.

TOZ TAŞINIMI DEVAM EDİYOR

Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutlarının etkisiyle Yunanistan'ın başkenti Atina'da gökyüzü turuncu bir renge büründü. Meteoroloji, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Toz taşınımının İç Anadolu Bölgesi'nde yarın da etkili olması bekleniyor.