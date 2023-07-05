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Spor

Galatasaray
Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu açıklandı
  • 08.07.2023 15:54
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosu belli oldu: 2 isim yok
  • 08.07.2023 10:04
Sahne artık Arda’nın
Sahne artık Arda’nın
  • 08.07.2023 06:00
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Güler
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Güler'in Real Madrid transferini değerlendirdi
  • 08.07.2023 01:04
Datome basketbolu bıraktığını açıkladı
Datome basketbolu bıraktığını açıkladı
  • 07.07.2023 16:39
Arda Güler, Real Madrid
Arda Güler, Real Madrid'e imzayı attı
  • 07.07.2023 13:27
Arda Güler, Real Madrid için sağlık kontrolünden geçti
Arda Güler, Real Madrid için sağlık kontrolünden geçti
  • 07.07.2023 12:37
İsmail Kartal, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve kulüp kültürleri
İsmail Kartal, Okan Buruk, Sergen Yalçın ve kulüp kültürleri
  • 07.07.2023 06:00
Real Madrid
Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, Madrid'e geldi
  • 06.07.2023 23:38
Fenerbahçe
Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımları
  • 06.07.2023 16:28
Arda Güler resmen Real Madrid
Arda Güler resmen Real Madrid'de
  • 06.07.2023 16:02
Arda Güler
Arda Güler'den Fenerbahçe'ye veda: Bu kararı almam gerekiyordu
  • 06.07.2023 16:00
Fenerbahçe, Arda Güler transferinin detaylarını açıkladı
Fenerbahçe, Arda Güler transferinin detaylarını açıkladı
  • 06.07.2023 15:41
Arda Güler, Madrid
Arda Güler, Madrid'e gidiyor: Sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalayacak
  • 06.07.2023 12:28
Arda Güler, Real Madrid’e imza atmaya çok yakın
Arda Güler, Real Madrid’e imza atmaya çok yakın
  • 06.07.2023 09:36
Çevre aktivistleri Wimbledon
Çevre aktivistleri Wimbledon'da korta girerek iki maçı durdurdu
  • 05.07.2023 20:40