Süper Lig’de derbi günü

Spor Servisi

Fenerbahçe ve Beşiktaş Süper Lig’in 34’üncü haftasındaki derbi maçta bugün ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

86 puanı bulunan teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor. Sarı-lacivertli ekip, zorlu derbiden 3 puanla ayrılarak şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş ise taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattığı bu sezon derbilerden puan çıkaramadı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray’a 2-1 ve 1-0’lık skorlarla yenilirken, Fenerbahçe’ye ise 3-1 mağlup oldu. Kara Kartal bu maçtan galip ayrılarak kötü geçen sezonu derbi galibiyetiyle telafi etmek istiyor.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe:

• Livakovic Osayi

• Becao

• Djiku

• Ferdi

• İsmail

• Fred

• Szymanski İrfan Can Tadic

• Dzeko

Beşiktaş:

• Mert

• Onur

• Necip

• Colley

• Masuaku

• Musrati

• Gedson

• Muci

• Rashica

• Muleka

• Semih