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Siyaset

Kaftancıoğlu’ndan İstanbul mesajı: Tutanaklar elimize ulaştı, gerekli itirazlar yapılıyor
Kaftancıoğlu’ndan İstanbul mesajı: Tutanaklar elimize ulaştı, gerekli itirazlar yapılıyor
  • 28.05.2023 22:02
Akşener: Bize düşen mesajı anlamak ve gereğini yapmaktır
Akşener: Bize düşen mesajı anlamak ve gereğini yapmaktır
  • 28.05.2023 22:00
Millet İttifakı toplantısı sona erdi
Millet İttifakı toplantısı sona erdi
  • 28.05.2023 21:57
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş'tan seçim sonrası ilk açıklama
  • 28.05.2023 21:55
Sinan Oğan, seçmeni hedef aldı: Kaybeden terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur
Sinan Oğan, seçmeni hedef aldı: Kaybeden terör iltisaklı partiler ve onlara güvenenler olmuştur
  • 28.05.2023 20:58
Erdoğan seçim çalışmalarına oy verirken de devam etti
Erdoğan seçim çalışmalarına oy verirken de devam etti
  • 28.05.2023 15:18
Ümit Özdağ: Dileriz Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansını bulur
Ümit Özdağ: Dileriz Türkiye yeni bir yönetimle yola devam etme şansını bulur
  • 28.05.2023 13:18
Davutoğlu: Sandıklara gölge düşmemeli, halkımız siyasi iradesini yansıtmalı
Davutoğlu: Sandıklara gölge düşmemeli, halkımız siyasi iradesini yansıtmalı
  • 28.05.2023 13:06
Kılıçdaroğlu: Baskıdan kurtulmak için vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum
Kılıçdaroğlu: Baskıdan kurtulmak için vatandaşlarımızı sandığa davet ediyorum
  • 28.05.2023 12:19
CHP İstanbul İl Başkanlığı, olası olumsuzluklara karşı çağrı merkezi hattını duyurdu
CHP İstanbul İl Başkanlığı, olası olumsuzluklara karşı çağrı merkezi hattını duyurdu
  • 28.05.2023 10:26
Siyasetin dönüşmesi
Siyasetin dönüşmesi
  • 28.05.2023 06:03
Gemi batmak üzere
Gemi batmak üzere
  • 28.05.2023 05:50
Demokrasi eleştirisini güncellemek!
Demokrasi eleştirisini güncellemek!
  • 28.05.2023 05:47
Sandığa giderken bunları unutma!
Sandığa giderken bunları unutma!
  • 28.05.2023 05:35
Bahçeli, ittifakları hedef aldı: Zillet ittifakının yıkım ortaklarıdır
Bahçeli, ittifakları hedef aldı: Zillet ittifakının yıkım ortaklarıdır
  • 27.05.2023 16:08
Pervin Buldan
Pervin Buldan'dan 'ikinci tur' çağrısı
  • 27.05.2023 15:44