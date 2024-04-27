Özgür Özel'den Erdoğan görüşmesiyle ilgili önemli açıklama: Neler konuşacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede emeklilerin maaşlarını, belediye borçlarını atanamayan öğretmenleri, Can Atalay’ın durumunu, Gezi hukuksuzluğunu, 1 Mayıs kısıtlamasını, anayasa değişikliğini ve dış politikayı masaya yatıracağını söyledi.

Türkiye’de siyaset gündemi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen görüşmeye kilitlendi. “Erdoğan’ın gündemine hapsolmayacağız. Ben gittiğim yerde milletin sıkıntısını, derdini anlatacağım” diyen Özel, görüşmede gündeme gelecek konu başlıklarını açıkladı.

Sözcü gazetesine açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel şunları dile getirdi: "Belediye başkanları ile yaptığımız toplantıda birtakım öneriler çıktı. Nazım plan imzalarının atılması, krediler gibi. Cumhurbaşkanı ile görüşmede belediyelerle ilgili de her bir başvurumuz ve alacaklarımız konuları gündeme getireceğim. Halkımızın içinde bulunduğu temel sorunları anlatacağım. Emeklilerin sorunlarını dile getirerek, partimizin ‘En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi’ önerisini ileteceğim. Atanamayan öğretmenler konusuna değineceğim.

Ayrıca Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması, Gezi davası tutuklularına ilişkin hak ihlallerine dikkat çekeceğim. Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını da gündeme getirip anayasal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşlerimizi aktaracağım. Anayasa değişikliği bahsi mutlaka açılacak. Ben de ‘mevcut Anayasa’ya uyulmadı’ diye hassasiyetimizi dile getireceğim.

"BİRLİK OLMALIYIZ"

Türkiye’nin dış siyasetine yönelik de önemli şeyler konuşacağım. Biz Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz. Türkiye’nin güçlü bir dış politikası için yurt dışında iktidar-muhalefet ayırımı olmaz. Vize sorununu iktidar-muhalefet el birliği ile halletmemiz lazım. Kamyoncunun AKP’li, MHP’li mi olduğuna bakıyor muyuz biz? Kıbrıs sorunu, Yunanistan’la ilişkiler, Ermeni meselesi... Aklınıza gelen bütün milli meselelerde birlik olmalıyız. Filistin konusundaki hassasiyetimizi de aktaracağım. Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim."

Özel, "Siyasette, münakaşa ile müzakere birlikte yürür" diyeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Bizim müzakere ediyor olmamız lazım geldiğini söyleyeceğim. Nezaketen ‘siyasetin dilinin düzeltilmesi için üzerime düşeni yapacağım’ diyeceğim. Yapıyorum, söylüyorum da. Ama ‘Hakaret, kavga yapmayacağımı’ söyleyeceğim. Kötü söz duymadan kötü söz söylemeyeceğimi belirteceğim. Yapacağımız görüşmede gerginlik olmasın, nezaket olsun diye üzerimize düşenleri konuşacağım."

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Özel, belediye başkanları, il başkanları, Parti Meclisi ve MYK ile toplantılar yaptığını, 11. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e gidip fikirlerini aldığını, önceki genel başkanlardan Altan Öymen, Hikmet Çetin’le temas ettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile hafta başında görüşüp önerilerini alacağını ifade etti.

Erdoğan ile Özgür Özel’in görüşme günü, yeri ve saati henüz belli değil. Özel’in ilk tercihi Çankaya Köşkü’ndeki Cumhurbaşkanlığı Ofisi. İkinci tercihi TBMM, üçüncü tercihi AKP Genel Merkezi. Ama “İlla sarayda görüşelim” denilirse de saraya gidecek.