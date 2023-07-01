Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Yaşam

Direğe çarpan araç şaha kalktı
Direğe çarpan araç şaha kalktı
  • 08.07.2023 13:30
Dünya sıcaklık rekoru bir kez daha kırıldı: Kayda geçen en sıcak gün 6 Temmuz
Dünya sıcaklık rekoru bir kez daha kırıldı: Kayda geçen en sıcak gün 6 Temmuz
  • 07.07.2023 15:47
Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
Elektrik tüketiminde tüm zamanların rekoru kırıldı
  • 07.07.2023 15:02
Zonguldak
Zonguldak'ta 'şap hastalığı' görüldü; 136 köy karantinada
  • 07.07.2023 14:59
Güneydoğu
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
  • 07.07.2023 13:16
Araştırma: Anne yunuslar yavrularıyla konuşurken "bebek dili" kullanıyor
Araştırma: Anne yunuslar yavrularıyla konuşurken "bebek dili" kullanıyor
  • 06.07.2023 16:29
Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde yenilendi
Dünyadaki sıcaklık rekoru 24 saat içinde yenilendi
  • 05.07.2023 10:40
Tahlil sonuçları açıklandı: Bursa’nın "iyi, orta ve kötü kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajları sıralandı
Tahlil sonuçları açıklandı: Bursa’nın "iyi, orta ve kötü kalite" deniz suyuna sahip sahil ve plajları sıralandı
  • 05.07.2023 10:39
Elon Musk, Zuckerberg ile "kafes dövüşü" öncesi ünlü güreşçiyle idman yaptı
Elon Musk, Zuckerberg ile "kafes dövüşü" öncesi ünlü güreşçiyle idman yaptı
  • 04.07.2023 15:48
İstanbul’da taksicilerin en çok şikayet edildiği konular belli oldu
İstanbul’da taksicilerin en çok şikayet edildiği konular belli oldu
  • 03.07.2023 15:02
Düğünde maganda kurşunuyla başından vurulmuştu: Savcı Sayan
Düğünde maganda kurşunuyla başından vurulmuştu: Savcı Sayan'ın yeğeni hayatını kaybetti
  • 03.07.2023 14:20
Aşırı çalıştırılmaktan hasta olan hediye fil ülkesine geri götürüldü
Aşırı çalıştırılmaktan hasta olan hediye fil ülkesine geri götürüldü
  • 03.07.2023 13:54
Tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Tatil dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor
  • 02.07.2023 15:35
İstanbul’da barajların doluluğu, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oranda
İstanbul’da barajların doluluğu, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oranda
  • 02.07.2023 14:24
Halis Dokgöz çizdi: Metafor
Halis Dokgöz çizdi: Metafor
  • 02.07.2023 12:07
İstanbul
İstanbul'da tatil dönüşü yoğunluğu: 40 bin araçlık otoparkta yer kalmadı
  • 01.07.2023 18:30