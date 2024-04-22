Büyük Menderes Nehri alarm veriyor: Su seviyesi azaldı

Aydın tarımının can damarı olan Büyük Menderes Nehri, Nisan ayındaki su miktarı ile sinyal vermeye başladı. Yaz ayı gelmeden suyun azalması endişelendirirken, suyun çekilmesiyle ortaya çıkan çöplerin temizlenmesi için fırsat olduğuna dikkat çeken EKODOSD, yetkilileri işbirliği ve göreve davet etti.

Aydın’da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, kirliliği ve biriken çöpleri ile gündem olmaya devam ederken, şimdi de yaz ayı gelmeden azalan su miktarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiği havzalara bereket getiren ve geçmiş uygarlıklarda mitolojik efsanelere konu olan Büyük Menderes Nehri, doğduğu Afyon’a bağlı Dinar ilçesi Suçıkan mevkiinden, denize döküldüğü yer olan Söke’deki Menderes Deltası’ndan Ege Denizi’ne kadar ulaşıyor.

Tarımın can damarlarından olan nehir, şimdi de yaz ayı gelmeden azalan su miktarıyla dikkat çekti.



Tarihi taşköprü mevkiinde suyun tamamen bitmiş durumda olduğuna dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Büyük Menderes Nehri henüz yaz gelmeden sinyal vermeye başladı. İklim değişikliğinin etkilerini somut olarak yaşadığımız bugünlerde, yağışlardaki düşüşler, kuraklığın giderek artması önümüzdeki günlerde su kıtlığına yol açacağı Büyük Menderes’in şimdiki halinden bile anlaşılmaktadır. Uzun süre yağmayan yağmur dün bardaktan boşalırcasına yağsa da Menderes’te pek fazla bir şeyin değişmediği görülüyor. Yağmura ve suya hasret kalan çiftçiler baharın girmesiyle birlikte havza boyunca sıralanan tarlalarına menderesten tav suyu çektiler. Menderes yatağından çekilen tav suyuyla binlerce hektar araziye su basıldı. Menderesin birçok yerinde su kalmadı ya da sulama için çekilemeyecek kadar cılız bir şekilde yer yer sular birikti. Tarımsal sulamalar başladığında zaten yetersiz doluluk oranına sahip baraj suları verilse dahi, önümüzdeki aylarda önemli su sıkıntılarının oluşacağı görülmektedir. Sudaki sıkıntılar sadece tarımı değil nehir ekosistemini, ulusal ve uluslararası açıdan tehlike altında çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Büyük Menderes Deltası’nın biyolojik çeşitliliğini de olumsuz etkileyecektir. Söke’ye bağlı Sarıkemer’de yerleşimi ikiye bölen Menderes üzerinde yer alan Tarihi Taşköprü’de neredeyse su tamamen bitmiş durumda. Bu alanda sular kuruduğundan, Tarihi Taşköprü’nün arkasında biriken tonlarca çöp, katı atıklar, ağaç kütükleri, çalı çırpı köprünün kemerlerini tıkamış olduğu ve köprüye ne kadar zarar verdiği net bir şekilde görülmektedir” dedi.



"ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI"

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan çöplerin de temizlemek için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Sürücü; “Tarafımıza gönderilen yazı da ‘Büyük Menderes Nehri üzerinde bulunan Tarihi Taşköprü’nün memba tarafında biriken malzemeler, makineli çalışma ile alınarak, suyun rahat bir şekilde akışı sağlanmıştır’ denmektedir. Şu anda Taşköprü’de sular kurudu. Çöpler ve atıklar açık bir şekilde görülmektedir. Belki sulu haliyken temizlemek zordu ama şimdi çok kolay ve temizlenecek yer net bir şekilde görülmektedir. Kemerlerin altında bulunan atıklar, kütükler tamamen temizlenerek tekrar sular geldiğinde rahat bir şekilde akışın sağlanması için bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca, çöpleri ve atıkları su yüzeyinde tutan yüzer bariyer sistemi yıllardır bir türlü tamiratı yapılamadığından, yukarı havzadan gelen atıklar Söke regülatörünün önünde birikmeye başlamıştır. Umarız sulama mevsimi bitiminde regülatör kapakları açıldığında bu atıklar Menderes yoluyla denize gönderilmez. Bir an önce kurumlararası işbirliğiyle bu çalışmalar başlatılmalıdır” şeklinde konuştu.