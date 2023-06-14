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Teknoloji

Threads hesabını silenin Instagram hesabı da kapanıyor mu?
Threads hesabını silenin Instagram hesabı da kapanıyor mu?
  • 08.07.2023 11:43
James Webb Teleskobu görüntüledi: Bilinen en yaşlı süper kütleli kara delik
James Webb Teleskobu görüntüledi: Bilinen en yaşlı süper kütleli kara delik
  • 07.07.2023 16:04
Meta
Meta'nın Twitter'a rakip sosyal medya platformu Threads, kullanıma açıldı
  • 06.07.2023 07:04
Twitter
Twitter'dan içerik görüntüleme limitine ilişkin açıklama
  • 05.07.2023 08:49
Parkinson, akıllı saatler sayesinde belirtilerden yıllar önce tespit edildi
Parkinson, akıllı saatler sayesinde belirtilerden yıllar önce tespit edildi
  • 04.07.2023 13:31
Test aşamasında: Spotify
Test aşamasında: Spotify'da şarkıların klipleri izlenebilecek
  • 04.07.2023 11:36
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir ilk: Yapay zekanın olası tehditleri konuşulacak
  • 04.07.2023 11:20
Meta’nın Twitter’a rakip platformu Threads, perşembe günü kullanıma açılacak
Meta’nın Twitter’a rakip platformu Threads, perşembe günü kullanıma açılacak
  • 04.07.2023 09:25
Twitter Blue abonesi olmayanlar Tweetdeck kullanamayacak
Twitter Blue abonesi olmayanlar Tweetdeck kullanamayacak
  • 04.07.2023 07:02
Telegram, hikayeler özelliğini duyurdu!
Telegram, hikayeler özelliğini duyurdu!
  • 28.06.2023 14:12
Youtube
Youtube'da 'basit oyunlar' yer alacak
  • 27.06.2023 14:40
iPhone 15
iPhone 15'in özellikleri sızdırıldı
  • 26.06.2023 12:52
Zuckerberg
Zuckerberg'den Elon Musk'ın 'kafes dövüşü' teklifine yanıt: "Konum gönder"
  • 22.06.2023 15:49
Araştırma: Yapay zeka insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edebiliyor
Araştırma: Yapay zeka insanların siyasi görüşlerini fotoğraf analiziyle tahmin edebiliyor
  • 20.06.2023 16:12
Twitter
Twitter'a 17 müzik yayıncısından telif davası: 250 milyon dolarlık tazminat talep edildi
  • 15.06.2023 11:45
YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi: 500 abone yeterli olacak
YouTube para kazanma koşullarını değiştirdi: 500 abone yeterli olacak
  • 14.06.2023 13:46