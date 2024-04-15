Türkiye'de 57 milyon kişi sosyal medya kullanıyor

Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı Ocak 2024 itibarıyla 57 milyona ulaştı. En yaygın sosyal medya platformları ise YouTube ve Instagram oldu.

Türkiye, Ocak 2024 itibarıyla 57 milyon sosyal medya kullanıcısına ev sahipliği yapıyor. Bu da ülke nüfusunun büyük bir kısmını kapsayarak sosyal medya kullanımının yaygınlığını gösteriyor.

En popüler sosyal medya platformları arasında Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ve LinkedIn gibi dev isimler bulunuyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Türkiye'deki en yaygın sosyal medya platformu olan YouTube, 57,50 milyon kullanıcı ile zirvedeki yerini koruyor. İkinci sırada ise 57,10 milyon kullanıcı ile Instagram bulunuyor. Türkiye'deki en eski ve popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, 34,35 milyon kullanıcı ile üçüncü sırada yer alıyor. Gençler arasında giderek daha popüler hale gelen TikTok, 18 yaş ve üzeri 37,73 milyon kullanıcıya ulaşıyor ve dördüncü sırada yer alıyor. X platformu, Türkiye'de 20,67 milyon kullanıcı ile beşinci sırada bulunuyor. Profesyonel ağlar arasında önemli bir yere sahip olan LinkedIn, 2024 yılı başında Türkiye'de 16 milyon üyeye ev sahipliği yapıyor ve altıncı sırada yer alıyor.

'YOUTUBE GENİŞ KULLANICI İLGİ ALANLARINA HİTAP EDİYOR'

Türkiye'de sosyal medya platformlarının kullanıcı sayılarına dair son verileri değerlendiren Sirkhet Danışmanlık Kurucusu Efecan Başöz, Türkiye'nin sosyal medya manzarasına dair açıklamalarda bulundu. Başöz'e göre, Türkiye'deki sosyal medya kullanımı giderek artıyor ve bu platformlar toplumun her kesiminden geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşıyor. En yaygın sosyal medya platformu olan YouTube'un, 57,50 milyon kullanıcı ile zirvede yer almasının arkasında, platformun çeşitli içerik türlerini sunması ve kullanıcıların geniş bir yelpazede ilgi alanlarına hitap etmesi yatıyor.

İkinci sırada bulunan Instagram'ın, 57,10 milyon kullanıcı ile YouTube'u takip etmesi, görsel içeriklerin ve görsel paylaşımların Türkiye'deki kullanıcılar arasında ne kadar popüler olduğunu gösteriyor. Başöz, "Instagram'ın hızla büyümesi, görsel içeriklerin sosyal medya platformlarında ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

'SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI YENİLİKLERE AÇIK OLMALI'

Türkiye'deki en eski ve popüler sosyal medya platformlarından biri olan Facebook'un üçüncü sırada yer almasının yanı sıra gençler arasında giderek daha popüler hale gelen TikTok'un dördüncü sırada bulunması, sosyal medya platformlarının hızla değişen doğasını gösteriyor. Başöz, "TikTok'un gençler arasında hızla popülerlik kazanması, sosyal medya platformlarının yeniliklere açık olması gerektiğini ve kullanıcıların tercihlerine uyum sağlamalarının önemini vurguluyor" dedi.

Başöz, "Türkiye'de sosyal medya kullanımındaki bu artış, hem bireylerin hem de işletmelerin dijital dünyadaki varlığını güçlendirme arzusundan kaynaklanıyor" dedi. Pandemi sürecinde sosyal medyanın, iletişim ve ticaretin merkezi haline geldiğini belirten Başöz, "Özellikle salgın döneminde insanlar dijital platformlara daha fazla yöneldi ve bu da sosyal medya kullanımındaki artışı tetikledi" şeklinde konuştu.

'İŞLETMELER GÜÇLÜ BİR DİJİTAL STRATEJİ GELİŞTİRMELİ'

Başöz, işletmelerin dijitalleşme ve sosyal medya stratejilerini güçlendirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Sosyal medya, bugünün iş dünyasında büyük bir öneme sahip. İşletmeler, bu platformları etkin bir şekilde kullanarak hedef kitlelerine ulaşabilir, marka bilinirliğini artırabilir ve müşteri bağlılığını güçlendirebilirler" şeklinde konuştu.

Geleceğe yönelik olarak Başöz, teknolojinin ve dijitalleşmenin daha da ilerleyeceğini ve bu sürecin sosyal medya kullanımında da artışı beraberinde getireceğini öngörüyor. Ancak, bu sürecin sadece fırsatlar sunmadığını, aynı zamanda işletmeler için yeni zorluklar da getirebileceğini belirtiyor. Bu noktada, işletmelerin güçlü bir dijital strateji geliştirmeleri ve sürekli olarak değişen trendlere uyum sağlamaları gerektiğini vurguluyor.