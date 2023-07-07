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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: Vergi dilimleri revize edilmeli
İTO Başkanı Avdagiç: Vergi dilimleri revize edilmeli
  • 08.07.2023 15:45
Su bile lüks oldu: 1 bardak suyun maliyeti 60 kuruşa ulaştı!
Su bile lüks oldu: 1 bardak suyun maliyeti 60 kuruşa ulaştı!
  • 08.07.2023 12:27
KDV zammı otomobil fiyatlarını ne kadar artıracak?
KDV zammı otomobil fiyatlarını ne kadar artıracak?
  • 08.07.2023 10:22
İstanbul
İstanbul'da ekmeğe gayriresmi zam: 8 TL'den satılmaya başlandı
  • 08.07.2023 10:16
Hazine nakit dengesi haziranda 206,3 milyar lira açık verdi
Hazine nakit dengesi haziranda 206,3 milyar lira açık verdi
  • 08.07.2023 09:39
Merkez Bankası
Merkez Bankası'ndan yeni karar
  • 08.07.2023 09:21
Denizli
Denizli'de ekmeğe zam
  • 08.07.2023 09:12
Yüzde 25 emekli zammından, 7 bin 500 lira alanlar yararlanamayacak
Yüzde 25 emekli zammından, 7 bin 500 lira alanlar yararlanamayacak
  • 08.07.2023 08:42
Türkiye değil, soygun yüzyılı
Türkiye değil, soygun yüzyılı
  • 08.07.2023 06:00
Enflasyon artacak alım gücü düşecek
Enflasyon artacak alım gücü düşecek
  • 08.07.2023 02:45
Kartlı ödemelerde yüzde 125 artış
Kartlı ödemelerde yüzde 125 artış
  • 07.07.2023 20:17
Erdoğan
Erdoğan'ın 'Şükran turu' beklentisi 10 milyar dolar
  • 07.07.2023 17:34
S&P
S&P'den Türkiye için döviz uyarısı
  • 07.07.2023 17:21
Uzmanlar değerlendirdi: Vergi artışları enflasyon ve bütçeyi nasıl etkiler?
Uzmanlar değerlendirdi: Vergi artışları enflasyon ve bütçeyi nasıl etkiler?
  • 07.07.2023 16:19
Akşener’den zam tepkisi: Adı konmamış IMF programı!
Akşener’den zam tepkisi: Adı konmamış IMF programı!
  • 07.07.2023 15:53
WGC: Altın fiyatları destekleyici olmaya devam edecek
WGC: Altın fiyatları destekleyici olmaya devam edecek
  • 07.07.2023 15:30