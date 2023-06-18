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Eğitim

ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/1 tercihleri başladı
ÖSYM duyurdu: KPSS-2023/1 tercihleri başladı
  • 06.07.2023 13:13
Depremzede öğretmenler mağdur
Depremzede öğretmenler mağdur
  • 06.07.2023 06:44
Beyin göçü liseye indi: Yabancı okullara başvuru sayısı arttı
Beyin göçü liseye indi: Yabancı okullara başvuru sayısı arttı
  • 05.07.2023 09:15
LGS tercih kılavuzu yayımlandı
LGS tercih kılavuzu yayımlandı
  • 26.06.2023 13:05
Özel okul fiyatları arşa çıktı
Özel okul fiyatları arşa çıktı
  • 25.06.2023 15:05
YÖK Başkanı Özvar
YÖK Başkanı Özvar'dan 'barınma sorunu' açıklaması
  • 23.06.2023 13:07
Prof. Dr. Özlem Kumrular, İsviçre’de trafik kazası geçirdi: Durumu ağır
Prof. Dr. Özlem Kumrular, İsviçre’de trafik kazası geçirdi: Durumu ağır
  • 22.06.2023 10:38
CHP
CHP'li Açıkel'den ÇEDES için soru önergesi: Sözde manevi danışmanlarla öğretmenlerimiz bir tutulamaz
  • 20.06.2023 12:44
Gökçek hedef gösterdi, okul müdürü ve öğretmen görevden alındı
Gökçek hedef gösterdi, okul müdürü ve öğretmen görevden alındı
  • 20.06.2023 11:44
Okullara bu kez Kuran kursu girdi
Okullara bu kez Kuran kursu girdi
  • 19.06.2023 08:29
YKS cevap anahtarı erişime açıldı
YKS cevap anahtarı erişime açıldı
  • 18.06.2023 18:19
YKS
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
  • 18.06.2023 10:17
Harem selamlık piknik tepkilere rağmen yapıldı
Harem selamlık piknik tepkilere rağmen yapıldı
  • 18.06.2023 09:05
Öğrenciler yine mağdur edildi
Öğrenciler yine mağdur edildi
  • 18.06.2023 08:56
Öğretmenlere
Öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' düzenlemesi Resmi Gazete’de
  • 18.06.2023 08:46
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getiren düzenleme Resmi Gazete
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı getiren düzenleme Resmi Gazete'de
  • 18.06.2023 00:51