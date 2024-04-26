Eğitim Sen Kurucu Başkanı Kaya: Yeni müfredat tarikatlarla gizli dehlizlerde hazırlanmış

Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” müfredatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni müfredatın AKP ideolojisine uygun insan tipi yetiştirme aşamalarından biri olduğunu söyleyen Kaya, “Yeni müfredat eğitim devrimlerini tümden yok etmeye yönelik hazırlanmış bir müfredattır. Anlaşılan o ki cemaat ve tarikatların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını taşıyan yeni müfredatın taslağını, internet sitesi üzerinden paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu taslağın görüş ve önerilere açık olduğunu belirtti.

Bakanlık tarafından açıklanan yeni müfredat taslağını değerlendiren Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı ve eski CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Cumhuriyet alerjisi olanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında hazırladıkları müfredatta Cumhuriyet demekten yine imtina etmiştir” dedi.

“DİNİ AĞIRLIKLI MÜFREDAT LAİK EĞİTİM SİSTEMİNİ HEDEF ALMIŞTIR”

“Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı yeni müfredat eğitim devrimlerini tümden yok etmeye yönelik hazırlanmış bir müfredattır” değerlendirmesinde bulunan Kaya şunları kaydetti:

“Anlaşılan o ki cemaat ve tarikatların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Müfredatın hazırlanması aşamalarına eğitim sendikaları davet edilmemiş, görüşleri dahi sorulmamıştır. Her 10 yılda bir eğitimin bileşenleriyle birlikte hazırlanan müfredat, bu defa cemaat ve tarikat temsilcileriyle gizli dehlizlerde hazırlanmıştır. Pedagojiye ve bilime aykırı hazırlanan ‘dini’ ağırlıklı müfredat ‘laik’ eğitim sistemini hedef almıştır. Dünyadan ve bilimden kopuk bir nesil yetiştirme hedeflenmektedir. Gelecek nesillerimiz büyük tehlike altındadır.”

“DİNİ REFERANS ALAN SİSTEM TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ KARARTIR”

Hazırlanan müfredat taslağının tüm eğitim bileşenlerinin görüşleri alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’, AKP ideolojisine uygun insan tipi yetiştirme aşamalarından biridir. Müfredatta sıkça vurgulanan ahlaki değişiklikten, AKP’nin ahlak anlayışının kastedildiği anlaşılmaktadır. Bilimden kopuk; matematiği, fiziği, kimyayı, biyolojiyi, felsefeyi dışlayan ağırlıklı olarak ‘dini’ referans alan bir eğitim sistemi Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini karartır. Yeni müfredatın eğitimin tüm bileşenlerinin de görüşleri alınarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaçlarına göre yeniden hazırlanması gerekir.”