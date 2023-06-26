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Çevre

Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasındaki 8 kaçak yapı yıkıldı
Büyükçekmece Gölü mutlak koruma havzasındaki 8 kaçak yapı yıkıldı
  • 07.07.2023 12:49
Seferihisar’da JES’e karşı dava: Zeytin ağaçlarımızı ranta kurban etmeyeceğiz
Seferihisar’da JES’e karşı dava: Zeytin ağaçlarımızı ranta kurban etmeyeceğiz
  • 05.07.2023 18:29
MUÇEV ve Global Marin şirketleri göz dikmişti: Karacasöğüt Koyu artık sit alanı
MUÇEV ve Global Marin şirketleri göz dikmişti: Karacasöğüt Koyu artık sit alanı
  • 05.07.2023 18:28
Tarihi alandaki çöpleri yine turistler temizledi
Tarihi alandaki çöpleri yine turistler temizledi
  • 03.07.2023 18:13
Barajlardaki su seviyesi kritik
Barajlardaki su seviyesi kritik
  • 03.07.2023 06:00
Foça’da taş ocağına iptal
Foça’da taş ocağına iptal
  • 03.07.2023 06:00
Şirketler istediği yeri talan edebilir
Şirketler istediği yeri talan edebilir
  • 30.06.2023 06:00
Talan edilmedik yer bırakmıyorlar
Talan edilmedik yer bırakmıyorlar
  • 29.06.2023 06:00
Antalya Valiliği
Antalya Valiliği'nden genelge: Ormanlara 4 kilometre mesafede bile ateş yakmak yasak
  • 28.06.2023 11:04
Topraklarımızı vermeyeceğiz
Topraklarımızı vermeyeceğiz
  • 28.06.2023 06:00
İran’da toz fırtınası nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 750’yi geçti
İran’da toz fırtınası nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 750’yi geçti
  • 27.06.2023 07:39
Sinpaş milli parka foseptik dökecek
Sinpaş milli parka foseptik dökecek
  • 27.06.2023 06:00
Cengiz ders almıyor!
Cengiz ders almıyor!
  • 27.06.2023 06:00
Akbelen Ormanı için direnenlere hapis cezası
Akbelen Ormanı için direnenlere hapis cezası
  • 26.06.2023 18:27
Kıyılar işgal edilemez
Kıyılar işgal edilemez
  • 26.06.2023 06:00
Köylerini korumak için nöbetteler
Köylerini korumak için nöbetteler
  • 26.06.2023 06:00