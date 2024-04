Doğa mücadelesi 1 Mayıs’ta sokakta!

Ülkenin dört bir tarafında ormanını, suyunu, yaşam alanlarını koruyan yurttaşlar, 1 Mayıs’ta alanlarda olacak. Kazdağları’ndan Dersim’e birçok bölgede sermaye talanına karşı mücadelenin sesi yankılanacak.

Aycan KARADAĞ

1 Mayıs İşçi Bayramı’na günler kala işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler ve yaşam savunucularının çağrıları sürüyor. 1 Mayıs’ta sermaye saldırısına karşı yaşam alanlarını savunan, ülkenin dört bir tarafında çevre mücadelesi veren binlerce insan taleplerini dile getirecek.

Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde uzun yıllardır ekoloji mücadelesi veren Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, 1 Mayıs’ı Edremit’te kutlayacak. Dernek Başkanı Süheyla Doğan, “Bölgemizdeki ekolojik yıkımları dile getiren dövizler ve pankartımızla beraber 1 Mayıs’ta alandayız. Kazdağları son yıllarda maden tehdidi altında. TEMA Vakfı tarafından yayınlanan ‘Kazdağları ve Yöresi’nde Madencilik’ başlıklı raporuna göre Biga Yarımadası’nın yüzde 79’u metalik madencilik için ruhsatlandırıldı. Yerli ve yabancı şirketler ise bölgede her gün yeni bir maden projesi adı altında talan projeleri için çalışma yürütüyor” dedi.

Yaşanan talana karşı taleplerini dile getireceklerini belirten Doğan, “Balıkesir ve Çanakkale illeri için hem maden hem de enerji yatırım ve projelerinin bölgeye etkisi gözetilmiyor. Tüm bu projelerin hem bölgenin tarım ve hayvancılığına, toprağa, orman ekosistemine, su kaynaklarına ve ekolojik dengeye etkisi artarak devam ediyor. Biz de bu talanlara karşı 1 Mayıs’ta taleplerimizi dile getireceğiz” diye konuştu.

MÜCADELEMİZ BÜYÜYOR

Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de yer alan Akbelen Ormanı'nda köylülerin topraklarını koruma mücadelesi veren İkizköy Çevre Komitesi ise Muğla’da yapılacak kutlamalarda yerini alacak. İkizköy direnişçisi ve son seçimde muhtar seçilen Necla Işık, “Akbelen mücadelesi 1 Mayıs’ta ses bulacak” dedi. Akbelen’de direnişin sürdüğünü ifade eden Işık, “Bu topraklardan gidelim diye her şeyi yaptılar. Şiddet uyguladılar, kan kusturdular, dava açtılar. Bu direniş ateşini söndürmeye çalıştılar. Ama bu çaba nafile. Birliğimizin karşısında kimse duramaz. Mücadelemiz büyüyor” diye konuştu.

“Şirketler cebini dolduracak diye bizleri açlığa, sefalete sürmek istiyorlar” ifadelerini kullanan Işık, “Talebimiz; köylerimizi, topraklarımızı, yaşamlarımızı rahat bırakmalarını istiyoruz” dedi.

Munzur Çevre, Kültür ve Dayanışma Derneği de 1 Mayıs’ta alanlarda olacak. Munzur Çevre, Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sevil Doğan, “Doğaya yönelik talanın yaygınlığı direniş ve mücadeleleri de geniş bir alana yayıyor. Direniş her yerde. Bizim de parçası olduğumuz ekoloji mücadelesinin gövdesi her geçen gün genişliyor. 1 Mayıs’ta bulunduğumuz her yerde işçi sınıfıyla beraber mücadeleyi büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.