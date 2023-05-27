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2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. Tur Detaylı Sonuçları

Dünya

İspanya Başbakanı Sanchez
İspanya Başbakanı Sanchez'den erken genel seçim kararı
  • 29.05.2023 15:58
Twitter Fransa
Twitter Fransa'da yasaklanabilir
  • 29.05.2023 13:28
İran: Taliban tarafıyla görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü
İran: Taliban tarafıyla görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü
  • 29.05.2023 11:58
Filipinler’de Mawar Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
Filipinler’de Mawar Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
  • 29.05.2023 11:53
İtalya’da turist teknesi battı: 4 ölü
İtalya’da turist teknesi battı: 4 ölü
  • 29.05.2023 11:37
SANA: İsrail, Şam
SANA: İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
  • 29.05.2023 11:25
Yurtdışındaki vatandaşlarımız: “Bu sonucun sorumlusu biz değiliz”
Yurtdışındaki vatandaşlarımız: “Bu sonucun sorumlusu biz değiliz”
  • 29.05.2023 11:06
Castillo’yu destekleyen Obrador, Peru ile krizde
Castillo’yu destekleyen Obrador, Peru ile krizde
  • 29.05.2023 06:30
Sivil iktidar için mücadele sürüyor
Sivil iktidar için mücadele sürüyor
  • 29.05.2023 06:30
Bibi’nin hayalleri duvara çarpacak
Bibi’nin hayalleri duvara çarpacak
  • 29.05.2023 06:30
Sınırda ‘su savaşı’
Sınırda ‘su savaşı’
  • 29.05.2023 06:30
ABD elitlerinin gözünde Kissinger
ABD elitlerinin gözünde Kissinger
  • 29.05.2023 06:30
Jeopolitik tercih
Jeopolitik tercih
  • 28.05.2023 08:45
Sırbistan
Sırbistan'da hükümet karşıtı protesto düzenlendi
  • 27.05.2023 22:43
Mısır
Mısır'ın Sakkara bölgesinde iki mumyalama atölyesi keşfedildi
  • 27.05.2023 20:07
Rusya
Rusya'dan Almanya’ya 'diplomat' misillemesi
  • 27.05.2023 20:06