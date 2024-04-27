‘Rus tehlikesine’ karşı ortak güç

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Avrupa ülkeleri Rusya’ya karşı cepheleşme adımları atmayı sürdürüyor. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, 2025'te hazır olacak şekilde Avrupa ‘‘müdahale gücü” kurmayı planladıklarını bildirdi.

Fransa basınına konuşan Lecornu, “NATO'nun uygun olmadığı ve Fransa'nın tek başına operasyon yürüttüğü çok sayıda krizin bulunduğunu” belirtti. Kriz yaşanan ülkelerden Fransa vatandaşlarının çıkarılmasını bu duruma örnek gösteren Lecornu, Avrupa "müdahale gücünün" tüm Avrupa vatandaşlarını hızlı şekilde güvenlik altına almayı amaçladığını söyledi.

Avrupa'nın savunma anlamında ABD'den bağımsız ve egemen olması gerektiğini görüşünü paylaşan Lecornu, bu projenin 2025 itibarıyla hayata geçirilmesi için Avrupalı ortaklarla görüşmelere başladığını dile getirdi.

Öte yandan Almanya’da mevkidaşı Boris Pistorius ile bir araya gelen Lecornu, iki ülke arasında ortak muharebe tankı üretimine ilişkin endüstriler arası sorumluluk paylaşım anlaşmasını imzaladı. Lecornu, üzerinde aylardır görüşülen “Ana Kara Muharebe Sistemi (MGCS)” olarak bilinen projenin tamamını kapsayan ayrıntılı sözleşmenin, gelecek yılın başında nihayete ereceğini kaydetti.

‘YENİ İLİŞKİ’ MESAJI

Avrupa’da “savaş hazırlıkları” sürerken Moskova’da basının sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, “gelecekte Avrupa ülkeleriyle yeni temellerde ilişki kuracaklarını” belirtti.

Peskov, “Her halükarda Avrupalılar ile ne şekilde birlikte yaşayacağımız konusunda anlaşmamız gerekecek. Bu anlaşmalar yeni ilişki biçimlerine göre olacak” dedi. Avrupa için tehdit oluşturmadıklarını belirten Peskov, “Avrupa'nın da Rusya Federasyonu için tehdit oluşturmadığını umuyoruz” dedi.