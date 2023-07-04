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Çalışma Yaşamı

Sağlık çalışanları, memur maaş zammını protesto için iş bıraktı
Sağlık çalışanları, memur maaş zammını protesto için iş bıraktı
  • 08.07.2023 12:24
Vinçin masrafı bile ölen işçilerin ailesinden istendi
Vinçin masrafı bile ölen işçilerin ailesinden istendi
  • 08.07.2023 06:00
Sabo’daki direnişte patrondan olumlu adım
Sabo’daki direnişte patrondan olumlu adım
  • 08.07.2023 06:00
Vakıflarda ortak mücadele kararı
Vakıflarda ortak mücadele kararı
  • 08.07.2023 06:00
Sendikalı işçilere ‘dayıbaşı’ baskısı
Sendikalı işçilere ‘dayıbaşı’ baskısı
  • 07.07.2023 17:36
Zam talep eden işçi kovuldu, çalışanlar direnişe başladı: Motokuryelerden zam eylemi
Zam talep eden işçi kovuldu, çalışanlar direnişe başladı: Motokuryelerden zam eylemi
  • 07.07.2023 17:35
CHP’den ev işçileri çalışması: Sadece yüzde 2’si kayıtlı
CHP’den ev işçileri çalışması: Sadece yüzde 2’si kayıtlı
  • 06.07.2023 11:47
Sağlık çalışanları maaş zammını protesto için yarın iş bırakacak
Sağlık çalışanları maaş zammını protesto için yarın iş bırakacak
  • 06.07.2023 11:34
Memur maaşına yapılan zam sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Memur maaşına yapılan zam sonrası yeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu
  • 06.07.2023 09:53
DİSK’ten TÜİK’in önünde eylem: Gerçekleri açıklayın!
DİSK’ten TÜİK’in önünde eylem: Gerçekleri açıklayın!
  • 05.07.2023 13:13
İktidar iş kazası olarak görmüyor
İktidar iş kazası olarak görmüyor
  • 05.07.2023 06:00
Milyonların gözü bugünkü zam oranında: Sefalete ret
Milyonların gözü bugünkü zam oranında: Sefalete ret
  • 05.07.2023 06:00
ODTÜ’de sendikalardan servisin kalkmasına tepki
ODTÜ’de sendikalardan servisin kalkmasına tepki
  • 05.07.2023 06:00
Memura zam teklifinin Meclis
Memura zam teklifinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
  • 04.07.2023 17:13
Devrimci Sendikal Dayanışma sanat emekçilerinin sorunlarını tartıştı
Devrimci Sendikal Dayanışma sanat emekçilerinin sorunlarını tartıştı
  • 04.07.2023 15:17
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: En düşük memur maaşı 32 bin TL olmalıdır
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: En düşük memur maaşı 32 bin TL olmalıdır
  • 04.07.2023 14:05