1 Mayıs çalışması yapan SES üyelerine saldırı

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 1 mayıs çalışması yapan SES yöneticisi ve üyelerine güvenlik müdahale etti.

Haber Merkezi

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul’daki Esenyurt Devlet Hastanesi’nde 1 Mayıs çalışması yürüten yönetici ve üyelerine müdahale edildiğini duyurdu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Esenyurt Devlet Hastanesi’nde, 1 Mayıs’a dair çalışma yürüten yöneticilerimiz ve temsilcilerimize güvenlik güçleri tarafından saldırılmıştır. Geçtiğimiz günlerde 71 emekçinin zehirlenmesiyle gündeme gelen bu hastane yönetimi, sorunları çözmek yerine; sorunları dile getiren sendikamız yöneticilerine saldırıyor. Bu saldırıyı kınıyoruz ve bir kez daha hatırlatıyoruz: sendikal faaliyetlerin engellenmesi suçtur! Demokratik ve hukuksal mücadelemizi yürütme devam edeceğiz!” denildi.