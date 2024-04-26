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1 Mayıs çalışması yapan SES üyelerine saldırı

Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 1 mayıs çalışması yapan SES yöneticisi ve üyelerine güvenlik müdahale etti.

Güncel
  • 26.04.2024 17:15
  • Giriş: 26.04.2024 17:15
  • Güncelleme: 26.04.2024 17:27
1 Mayıs çalışması yapan SES üyelerine saldırı

Haber Merkezi 

KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), İstanbul’daki Esenyurt Devlet Hastanesi’nde 1 Mayıs çalışması yürüten yönetici ve üyelerine müdahale edildiğini duyurdu. 

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Esenyurt Devlet Hastanesi’nde, 1 Mayıs’a dair çalışma yürüten yöneticilerimiz ve temsilcilerimize güvenlik güçleri tarafından saldırılmıştır. Geçtiğimiz günlerde 71 emekçinin zehirlenmesiyle gündeme gelen bu hastane yönetimi, sorunları çözmek yerine; sorunları dile getiren sendikamız yöneticilerine saldırıyor. Bu saldırıyı kınıyoruz ve bir kez daha hatırlatıyoruz: sendikal faaliyetlerin engellenmesi suçtur! Demokratik ve hukuksal mücadelemizi yürütme devam edeceğiz!” denildi.

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